China defiende controles a buques panameños y eleva el tono contra el gobierno de Mulino

La Embajada de China defendió las inspecciones a buques con bandera panameña y negó que las inspecciones estén dirigidas a ningún país en especial. Tomada de la AMP

La Embajada de China en Panamá defendió el derecho de sus autoridades a inspeccionar buques con bandera panameña que arriban a puertos chinos y dejó entrever que esos controles continuarán, al sostener que forman parte de sus facultades como Estado rector de puerto y que responden a razones de seguridad marítima.

En el mismo comunicado, la representación diplomática afirmó que embarcaciones registradas en Panamá se han visto involucradas en colisiones que dejaron personas fallecidas y desaparecidas.

El pronunciamiento se conoció después de que el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, calificara como una “mentira garrafal” la versión china de que el aumento de inspecciones no tiene relación con el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la concesión de Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

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El comunicado también llega días después del fuerte intercambio diplomático ocurrido en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, donde el representante permanente de China ante el organismo, Xie Feng, cuestionó públicamente las decisiones adoptadas por Panamá en torno a los puertos de Balboa y Cristóbal.

En su nota, la Embajada china sostuvo que las inspecciones se realizan conforme a normas internacionales y rechazó que tengan carácter político. Según la representación diplomática, las autoridades marítimas chinas tienen derecho a verificar el cumplimiento de estándares de seguridad, sanidad y operación de las embarcaciones que ingresan a sus puertos.

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Kevin Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá, calificó como una represalia el aumento de inspecciones a embarcaciones panameñas. EFE/Bienvenido Velasco

La Embajada afirmó además que, desde 2026, buques con bandera panameña se han visto involucrados en varias colisiones con embarcaciones mercantes o pesqueras en aguas chinas, con saldo de muertos y desaparecidos. El comunicado no detalla fechas, nombres de barcos ni investigaciones específicas que permitan identificar los casos mencionados.

El régimen chino también respondió a las declaraciones del canciller Javier Martínez-Acha, quien durante la sesión de la OEA defendió que Panamá es una democracia con separación de poderes y señaló que China tiene un sistema político distinto. La Embajada sostuvo que China también es un Estado de derecho y rechazó los señalamientos sobre su modelo político.

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La Embajada de China también respondió a los cuestionamientos sobre su sistema político. En el comunicado sostuvo que “los comentarios sobre el sistema político de China carecen de fundamento” y defendió que “el socialismo con características chinas ha sido forjado por el pueblo chino”, además de afirmar que “las formas de hacer realidad la democracia son tan variadas como diversas” y que “la democracia popular en todos los procesos de China es la democracia más amplia, auténtica y eficaz”, con el respaldo de su población.

El representante chino Xie Feng cuestionó en la OEA la decisión panameña sobre los puertos de Balboa y Cristóbal. Captura de video

El comunicado también deslizó otra acusación contra el Gobierno del presidente José Raúl Mulino: que Panamá estaría actuando bajo la influencia de terceros. Sin mencionar directamente a Estados Unidos, la Embajada señaló que el país debe actuar conforme a sus propios intereses y no convertirse en instrumento de “una tercera parte”.

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La frase aparece en un contexto de creciente respaldo público de Washington a Panamá. En su entrevista con Telemetro Reporta, Cabrera sostuvo que el incremento de inspecciones a barcos panameños fue de aproximadamente 400% después del fallo de la Corte y acusó a Beijing de intentar castigar al país por respetar una decisión judicial independiente.

“Ya no es un cuento chino, ahora es una mentira garrafal”, dijo Cabrera. El diplomático estadounidense afirmó que China combinó en la OEA el tema de los puertos con el de las inspecciones marítimas, lo que a su juicio demuestra que las acciones contra buques panameños no son casuales.

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La disputa por Panama Ports Company ha escalado del terreno judicial y comercial a un pulso diplomático entre Panamá, China y Estados Unidos. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo/File Photo

La controversia tiene como origen el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional la renovación de la concesión otorgada a Panama Ports Company para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas del Canal de Panamá.

Durante su intervención en la OEA, Xie Feng sostuvo que la decisión panameña envía una señal negativa a la inversión extranjera y pidió a Panamá corregir lo que calificó como errores, además de proteger los derechos e intereses de las empresas chinas.

Martínez-Acha respondió que el fallo fue emitido por la Corte Suprema de Justicia y que el Ejecutivo no tiene facultades para revertir una decisión judicial. También aseguró que representantes chinos le pidieron en varias ocasiones intervenir para modificar el resultado del proceso, algo que rechazó por ser incompatible con la separación de poderes.

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El canciller panameño también cuestionó el incremento de inspecciones a buques nacionales en puertos chinos y afirmó que ese comportamiento no se observa en la misma proporción con enbarcaciones registradas en otros países de la región.

El canciller Javier Martínez-Acha sostuvo en la OEA que Panamá es una democracia con separación de poderes y que el Ejecutivo no puede revertir fallos judiciales. EFE/OLIVIER MATTHYS

El nuevo comunicado de la Embajada china profundiza el choque diplomático y confirma que el desacuerdo por los puertos de Balboa y Cristóbal ya trascendió el terreno judicial y comercial para convertirse en un pulso político entre Panamá, China y Estados Unidos.

Infobae consultó al canciller panameño, Javier Martínez-Acha, sobre la tensión diplomática entre Panamá y China, pero el funcionario prefirió no hacer comentarios. Al ser preguntado sobre si el Gobierno panameño pedirá explicaciones a la representación diplomática china en el país por el contenido del comunicado, respondió únicamente que actualmente no hay embajador de Beijing en Panamá.

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