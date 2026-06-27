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Así se enteraron los compañeros de Ernestina Pais de su muerte: el dolor del elenco de “El divorcio del año”

La noticia llegó mientras el teatro estaba completo para una nueva función, y Diego Ramos salió a hablar con el público sin dar detalles, en medio del impacto interno y la decisión de levantar el show

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Ernestina Pais
Ernestina Pais murió en un accidente ferroviario cuando intentó cruzar las vías con su Honda City en Sáenz Peña y El Cano

A tan solo minutos de presentarse una vez más en el teatro Niní Marshall, con la obra El divorcio del año, Ernestina Pais sufrió un trágico accidente ferroviario que le costó la vida. Según le confirmaron a Infobae, la actriz conducía un Honda City cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano. La noticia llegó rápidamente a sus compañeros de elenco provocando no solo la suspendió del espectáculo, sino también un profundo dolor en todo el elenco.

Según relató Diego Moranzoni, en Polémica en el bar (América), la muerte de Pais golpeó de lleno a José María Muscari, quien fue uno de los primeros en enterarse. El periodista destacó que el productor se encontraba en Sex, listo para una nueva función. Así las cosas, el director entró en un ataque de nervios al conocer la noticia. Poco después decidió dejar todo y dirigirse al teatro donde se presentaría Ernestina para hablar con sus compañeros.

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Una de las voces que dio cuenta de este momento fue Guido Zaffora, quien relató la situación en Pasó en América. Ante la mirada de Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli, el rosarino explió: “Me están contando que ellos tenían función en el Niní Marshall, estaba el teatro lleno. Quien sale a explicar es Diego Ramos. Él tuvo que salir a explicar al público que se levantaba la función. Pero él no dijo por qué”. Afectada por la situación, la modelo y conductora agregó: “Es muy shockeante pagar una entrada para ver un elenco. Tal vez algunos pagan para ver a Diego, para ver la historia, para ver a Ernestina, menos mal que no dicen el por qué para que la gente se vaya tranquila”.

Así se enteraron los compañeros de Ernestina Pais de su muerte: el dolor del elenco de “El divorcio del año”
Así se enteraron los compañeros de Ernestina Pais de su muerte: el dolor del elenco de “El divorcio del año”

Fuentes consultadas señalaron que, según las primeras investigaciones en el lugar, tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa operaban correctamente al momento del accidente. El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó la muerte inmediata de la persona al volante. Las imágenes captadas por los dispositivos de vigilancia no muestran presencia de testigos en el sitio del hecho.

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El municipio de San Isidro confirmó a Infobae que la barrera permanecía baja cuando Ernestina Pais cruzó con su automóvil.

Una cámara ubicada en el cruce habría registrado el accidente con claridad. En la secuencia visual se observa el descenso de ambas barreras del paso ferroviario. Minutos antes de la colisión, otro vehículo cruzó en infracción y continuó su marcha. Detrás circulaba el auto de Ernestina Pais, que ingresó al cruce en diagonal. A mitad de trayecto, ocurrió el impacto fatal.

El choque causó lesiones severas en el rostro de la conductora, lo que dificultó su identificación inicial. El cuerpo presentaba signos de desfiguración. De acuerdo con la información preliminar, no portaba documentación y tampoco se hallaron rastros de alcohol en el vehículo.

Desencriptados con Ernestina Pais
La muerte de Ernestina Pais obligó a suspender la función de El divorcio del año en el teatro Niní Marshall (Gustavo Gavotti)

Ante la sospecha de que la víctima era Pais, personal policial se dirigió a su domicilio en Vicente López para verificar su paradero. Familiares intentaron llamarla por teléfono y el aparato sonó en el interior del automóvil. El cuerpo será sometido a autopsia y a análisis toxicológicos para determinar si la conductora estaba bajo el efecto de alcohol o drogas.

La fiscal María Paula Hertrig interviene en la causa y dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. En el lugar trabajaron bomberos, peritos y agentes policiales.

En marzo de este año, Ernestina Pais había protagonizado un choque con su auto en Vicente López. En esa ocasión se negó a realizar el test de alcoholemia, lo que derivó en un acta de infracción por “POSITIVO ALCOHOLEMIA” y en el secuestro del vehículo.

Ese episodio se produjo en el cruce de avenida Del Libertador y Las Heras, con el mismo Honda City. Allí colisionó contra un Alfa Romeo conducido por otra mujer. El siniestro solo generó daños materiales.

Tras un llamado al 911, acudieron agentes de la Comisaría de Vicente López, Seccional 5ª de la Policía Bonaerense. Al llegar, constataron que no había personas heridas y que personal municipal realizaba controles de alcoholemia a ambas conductoras. Fue entonces cuando Pais rechazó someterse a la prueba, lo que motivó la infracción y el traslado del auto al playón municipal. La periodista abandonó el lugar acompañada por su exmarido y su hijo.

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