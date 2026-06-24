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Así puedes activar las alertas de sismos de Google en tu celular

Android Earthquake Alerts System convierte el celular en un detector de sismos en tiempo real

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sismos - Google - alerta de sismo - 18 de mayo
El acelerómetro del teléfono identifica vibraciones compatibles con movimientos sísmicos. (Composición Infobae)

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el centro de Venezuela este jueves 24 de junio, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento se han reportado numerosos daños en edificaciones, cortes de luz y de telefonía. En este contexto, es importante recordar que existen alertas sísmicas que pueden prevenir a las personas con segundos de anticipación.

Google ha transformado millones de teléfonos Android en una red mundial de detección de terremotos, permitiendo que los usuarios reciban avisos automáticos segundos antes o durante un sismo. El sistema, denominado Android Earthquake Alerts System, emplea los sensores de los celulares para identificar movimientos sísmicos y enviar notificaciones inmediatas a quienes se encuentran cerca del epicentro

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Esta función ya está disponible en dispositivos Android compatibles y puede activarse fácilmente desde el menú de configuración del teléfono.

Primer plano de un sismógrafo registrando ondas sísmicas en papel cuadriculado, con un patrón de círculos concéntricos rojos en la esquina superior derecha.
Las alertas pueden ser informativas o críticas según la magnitud del terremoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el sistema de alertas de terremotos de Google

El Android Earthquake Alerts System utiliza los acelerómetros integrados en más de 2.000 millones de smartphones para detectar vibraciones similares a las de un temblor. Cada dispositivo actúa como un “mini sismógrafo”, empleando el sensor que normalmente detecta movimientos y giros de pantalla. Cuando varios teléfonos en la misma zona perciben vibraciones coincidentes, Google procesa la información y determina si se trata de un sismo real.

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Si el sistema confirma el evento, envía alertas automáticas a los usuarios cercanos al epicentro. Dependiendo de la magnitud y la proximidad del temblor, la notificación puede aparecer como una alerta informativa para movimientos leves o como una advertencia crítica a pantalla completa en casos de mayor intensidad.

Esta tecnología no predice terremotos, pero puede ofrecer segundos de anticipación antes de la llegada de las ondas más fuertes, permitiendo a las personas buscar protección o tomar medidas de seguridad básicas.

Google recomienda mantener el sistema operativo y los servicios actualizados para recibir alertas. (Reuters)
Google recomienda mantener el sistema operativo y los servicios actualizados para recibir alertas. (Reuters)

El sistema resulta especialmente útil en regiones donde no existen redes sísmicas tradicionales o los sistemas oficiales son limitados. Tras recientes sismos en América Latina, muchos usuarios compartieron capturas de las notificaciones recibidas automáticamente por sus dispositivos Android.

Paso a paso: cómo activar las alertas de terremotos en Android

Activar las alertas sísmicas en un teléfono Android es un proceso sencillo que toma menos de un minuto. Para ello, es necesario contar con un dispositivo actualizado y con los servicios de Google habilitados.

  1. Abrir la configuración del teléfono Accede a la aplicación “Configuración” o “Ajustes” de tu dispositivo Android.
  2. Entrar en “Seguridad y emergencia” En el menú, localiza la opción “Seguridad y emergencia”, donde se agrupan diversas herramientas relacionadas con alertas y emergencias del sistema.
  3. Activar “Alertas de terremotos” Selecciona la función “Alertas de terremotos” y actívala.

En algunos modelos, la ruta puede variar ligeramente. Si no aparece el menú, puedes ingresar primero a “Ubicación”, luego a “Avanzada” y finalmente activar “Alertas de terremotos”. Una vez habilitada, el teléfono comenzará a recibir notificaciones automáticas siempre que Google detecte actividad sísmica relevante cerca del usuario.

Un joven de cabello oscuro sentado en una cafetería mira su celular, que muestra una aplicación de seguimiento de salud con gráficos. Una taza de café y un cuaderno están en la mesa.
Usuarios sin Android pueden consultar información sísmica reciente directamente en el buscador de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si no tienes Android

Aquellas personas que no cuentan con un teléfono Android también pueden consultar información sísmica reciente usando la web. Google permite buscar términos como “temblor” o “terremoto” en su buscador, mostrando datos actualizados sobre magnitud, ubicación y hora del evento. Además, en algunos casos se presentan mapas y recomendaciones básicas de seguridad.

Para que las alertas funcionen correctamente, Google recomienda mantener el sistema operativo Android y los servicios del dispositivo siempre actualizados. Es esencial tener activada la ubicación, permitir las notificaciones de emergencia y mantener una conexión a internet o red móvil. Si el teléfono utiliza restricciones agresivas de ahorro de energía, algunas alertas podrían retrasarse.

La implementación de este sistema convierte a cada usuario de Android en parte de una red global de protección, donde recibir una alerta oportuna puede marcar la diferencia ante un evento sísmico.

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