Qué determinó la autopsia a Ernestina Pais

Ernestina Pais

La autopsia practicada al cuerpo de la periodista y conductora Ernestina Pais confirmó que murió a causa de las graves lesiones sufridas en el accidente ferroviario ocurrido este viernes en Acassuso, partido de San Isidro.

De acuerdo con el informe preliminar al que accedió Infobae, la víctima presentaba un traumatismo de cráneo grave, además de una laceración hepática y una “contusión esplénica”, que es una lesión en el brazo que ocurre frecuentemente por golpes en el abdomen durante accidentes viales.

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El estudio se realizó durante la nochey su resultado ya fue incorporado a la causa, que está caratulada como averiguación de causales de muerte y tramita en la UFI de Boulogne, a cargo de la fiscal Paula Hertrich.

Durante autopsia también se tomaron muestras de ADN y se extrajeron otras de sangre y orina que serán sometidas a estudios toxicológicos. Estos análisis complementarios determinarán si la conductora circulaba bajo efectos de droga o alcohol. Los resultados podrían demorarse semanas.

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Antes, sin embargo, se hará la examinación del pool de vísceras. Se trata del conjunto de muestras representativas de distintos órganos (como corazón, pulmón, hígado, riñón y cerebro) que los médicos forenses extraen durante una autopsia.

El auto de Ernestina Pais fue arrollado por un tren

Ernestina Pais murió en la tarde del viernes luego de que una formación del Tren de la Costa impactara contra su auto mientras intentaba cruzar las vías con las barreras bajas.

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El episodio fue registrado por varias cámaras de seguridad municipales, que ya están en manos de la Justicia. De acuerdo con esos registros, el hecho ocurrió a las 19:25 horas. En ese momento, la conductora televisiva cruzó las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano intentando esquivar las vallas.

La secuencia comenzó con el descenso de las dos barreras del cruce ferroviario. Minutos antes del choque, otro vehículo pasó en infracción y siguió su marcha. Detrás de este circulaba el auto Honda City que conducía la periodista.

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Así quedó el auto de Ernestina tras el impacto

El vehículo de Pais ingresó al cruce en sentido diagonal. A mitad de trayecto, la formación, que se dirigía desde Maipú a Delta, embistió el lateral del conductor. El impacto provocó la muerte en el acto de Ernestina.

La identificación del cuerpo

Luego de que el personal de la Comisaría de Vicente López, Seccional 5.ª de la Policía Bonaerense se presentara en la escena, confirmaron la muerte de la conductora. Sin embargo, para ese entonces, no había podido ser identificada porque el choque le causó lesiones profundas en el rostro.

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Al realizarle una primera inspección en el interior del vehículo, los agentes tampoco hallaron documentos personales ni rastros de alcohol. A pesar de esto, tenían una sospecha de que podría tratarse de la periodista, quien ya había protagonizado un accidente de menor gravedad en marzo de este año.

Guiados por esa corazonada, los oficiales se dirigieron hacia el domicilio de la familia Pais, ubicado en la localidad de Vicente López. Tras confirmar que la mujer no se encontraba allí y que había salido de la vivienda, su familia llamó a su teléfono personal. El sonido que provino desde el interior del automóvil fue la confirmación de que la víctima era Ernestina.

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