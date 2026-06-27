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Apple deja obsoletos miles de Apple Watch: estos son los modelos que ya no recibirán actualizaciones

La próxima actualización de Apple marcará el fin del soporte para cinco modelos de Apple Watch, que solo seguirán recibiendo parches de seguridad

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Varias generaciones de Apple Watch se verán afectadas por la nueva actualización de watchOS 27. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo
Varias generaciones de Apple Watch se verán afectadas por la nueva actualización de watchOS 27. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Apple confirmó que cinco generaciones de Apple Watch dejarán de ser compatibles con watchOS 27, la próxima gran actualización de su sistema operativo para relojes inteligentes. La decisión implica que estos dispositivos ya no accederán a las nuevas funciones, especialmente las relacionadas con Siri y la inteligencia artificial, aunque seguirán recibiendo parches de seguridad durante un tiempo.

La medida afecta a modelos que aún son utilizados por millones de personas, incluidos relojes lanzados hace apenas unos años. Según explicó la compañía, el motivo está relacionado con las limitaciones de hardware de los chips más antiguos, que no cuentan con la capacidad suficiente para ejecutar las nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial.

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Apple limita watchOS 27 a los relojes con hardware más reciente

Durante la presentación de watchOS 27 en la conferencia WWDC, Apple anunció que la actualización estará disponible únicamente para los Apple Watch equipados con los procesadores más recientes. De esta manera, los Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch SE de segunda generación y el Apple Watch Ultra original quedarán fuera de la nueva versión del sistema.

Apple presentó watchOS 27 para sus relojes inteligentes.
Apple presentó watchOS 27 para sus relojes inteligentes. (iGeek)

La noticia sorprendió especialmente a los propietarios del Series 8 y del primer Apple Watch Ultra, dispositivos que todavía se consideran relativamente recientes dentro del catálogo de la empresa.

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Aunque estos relojes seguirán funcionando con normalidad, no podrán acceder a las nuevas herramientas de Siri ni al resto de funciones exclusivas de watchOS 27.

La inteligencia artificial marca el nuevo límite

Apple explicó que la principal razón para dejar fuera a estos dispositivos es la necesidad de contar con una mayor capacidad de procesamiento.

En una entrevista con TechRadar, David Clark, director sénior de ingeniería de software de watchOS, indicó que las nuevas funciones de Siri requieren un hardware mucho más potente para procesar tareas de inteligencia artificial directamente desde el dispositivo.

El punto de corte coincide con la llegada del chip S9, que incorpora un Neural Engine más avanzado y permite ejecutar modelos de IA de forma local, sin depender completamente de la nube.

watchOS 27 tendrá la nueva Siri de Apple, por lo que solo sus más recientes generaciones recibirán esta actualización. REUTERS/Christian Hartmann/File Photo
watchOS 27 tendrá la nueva Siri de Apple, por lo que solo sus más recientes generaciones recibirán esta actualización. REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

Los relojes afectados utilizan el chip S8 o generaciones anteriores, cuya arquitectura no alcanza el rendimiento necesario para ofrecer la experiencia que Apple pretende implementar.

Clark señaló que el objetivo es convertir al Apple Watch en un complemento plenamente integrado con Apple Intelligence, permitiendo que Siri funcione de forma coherente entre el reloj, el iPhone y otros dispositivos del ecosistema.

Por su parte, Cait Dooley, responsable de marketing del Apple Watch, sostuvo que la empresa prioriza el rendimiento antes que la compatibilidad con hardware antiguo. Según explicó, cada nueva versión del software busca ofrecer la mejor experiencia posible, incluso si eso implica reducir la lista de dispositivos compatibles.

Apple planea integrar Apple Intelligence a su Apple Watch.
Apple planea integrar Apple Intelligence a su Apple Watch.

Estos son los Apple Watch que ya no recibirán watchOS 27

Los modelos que dejarán de recibir la actualización son:

  • Apple Watch Series 6.
  • Apple Watch Series 7.
  • Apple Watch Series 8.
  • Apple Watch SE (segunda generación).
  • Apple Watch Ultra (primera generación).

En cambio, sí podrán instalar watchOS 27:

  • Apple Watch Series 9 y posteriores.
  • Apple Watch Ultra 2 y modelos posteriores.
  • Apple Watch SE de tercera generación.

Estos relojes tendrán acceso a todas las novedades que Apple incorporará en la actualización, incluidas las funciones avanzadas de Siri impulsadas por inteligencia artificial.

Apple Watch
Varios modelos de Apple Watch no recibirán la última actualización. (Reuters)

¿Qué pasará con los relojes que quedan fuera?

Que un Apple Watch deje de recibir la última versión del sistema operativo no significa que deje de funcionar. Apple confirmó que los modelos excluidos continuarán recibiendo actualizaciones menores de watchOS 26, principalmente enfocadas en corregir errores y distribuir parches de seguridad cuando sea necesario.

Esto permitirá que los dispositivos mantengan un funcionamiento estable durante un tiempo adicional, aunque ya no incorporarán nuevas herramientas ni mejoras importantes.

La decisión refleja una estrategia que Apple ya aplicó anteriormente con Apple Intelligence en los iPhone, donde solo los dispositivos con procesadores más recientes pudieron acceder a las funciones basadas en inteligencia artificial.

Con watchOS 27, la compañía vuelve a establecer un nuevo requisito técnico: para aprovechar las capacidades más avanzadas de Siri será necesario contar con un Apple Watch equipado con el chip S9 o una generación superior. La inteligencia artificial, una vez más, se convierte en el factor que define qué dispositivos continúan evolucionando y cuáles pasan a una etapa de mantenimiento básico.

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