iPhone: cómo se activan las alertas sísmicas

iPhone permite activar alertas sísmicas a través de una función denominada Alertas de seguridad mejoradas, disponible en algunos países con iOS 26.2 o versiones posteriores.
“Las alertas de seguridad mejoradas pueden proporcionar avisos de seguridad complementarios para situaciones de emergencia, como sismos o inundaciones, según la información proporcionada por los emisores de las alertas”, explicó la compañía.
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Para configurarlas, hay que ingresar a Configuración, luego a Notificaciones y, al final de la pantalla, seleccionar Alertas de seguridad mejoradas.
Si esa opción no aparece, es porque Apple aún no ha habilitado la función en el país donde se usa el dispositivo.
En América Latina, algunos países cuentan con un sistema de alerta gubernamental propio: las autoridades detectan sismos y envían mensajes directamente a los celulares.
Según Apple, esas alertas gubernamentales están activadas por defecto en el dispositivo y, al recibirlas, el teléfono emite un sonido similar al de una alarma. En algunos países o regiones no es posible desactivarlas.
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Qué incluyen las alertas gubernamentales de iPhone
Las alertas gubernamentales del iPhone abarcan distintos tipos de emergencias. En caso de una situación crítica, el dispositivo puede mostrar avisos emitidos por el gobierno del país o la región donde se encuentra el usuario, alertas ante amenazas inminentes para la seguridad o la vida, y notificaciones por condiciones climáticas extremas.
El sistema también incluye alertas AMBER —el mecanismo de transmisión de emergencia para casos de niños extraviados en Estados Unidos—, alertas de seguridad pública e información adicional proporcionada por quien origine la alerta. Estas dos últimas categorías no están disponibles en todos los países o regiones.
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En qué se diferencian las alertas seguridad mejoradas y las gubernamentales
Son dos sistemas paralelos que pueden coexistir en el mismo dispositivo, pero tienen origen, tecnología y apariencia distintos:
Quién las emite
- Gubernamentales: las emiten las autoridades locales (gobiernos, agencias de emergencia) a través de las redes de los operadores de telefonía.
- Mejoradas: las envía directamente Apple, sin intermediación del operador ni del gobierno.
Cómo llegan al dispositivo
- Gubernamentales: viajan por la red celular del operador, mediante tecnología Cell Broadcast. No requieren internet ni datos móviles.
- Mejoradas: se envían a través de WiFi o datos celulares. Requieren conexión activa.
Apariencia y sonido
- Gubernamentales: todas tienen el mismo formato: texto en mayúsculas, sonido de alarma estándar.
- Mejoradas: tienen una apariencia visual diferente a las gubernamentales. En iOS 26.2 incluyen mapas de zonas afectadas e instrucciones de seguridad integradas en la notificación.
Velocidad
Cuando la opción Optimización de la recepción de alertas está activada, las alertas mejoradas de Apple pueden llegar antes que las gubernamentales ante un mismo evento.
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Posibilidad de desactivarlas
- Gubernamentales: en algunos países no se pueden desactivar.
- Mejoradas: el usuario puede activarlas o desactivarlas libremente desde Configuración.
Disponibilidad
- Gubernamentales: dependen de cada país y de que el operador local soporte el sistema.
- Mejoradas: solo disponibles en Estados Unidos y Taiwán, con iOS 26.2 o posterior.
Qué son las alertas críticas de clima en iPhone
La app Clima de Apple puede enviar notificaciones cuando hay una alerta de clima severo en tu ubicación o en cualquier lugar que hayas guardado en la app: tormentas, inundaciones, huracanes, olas de calor, tornados, entre otros. Estas alertas:
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- Provienen de servicios meteorológicos locales.
- Siempre reproducen sonido y aparecen en la pantalla de bloqueo, aunque el iPhone esté en silencio o con No molestar activado.
- Están disponibles en diversos países de Latinoamérica como Colombia.
Para activarlas:
- Abrir la app Clima.
- Tocar el ícono de tres líneas (esquina inferior derecha).
- Ir Notificaciones y activar Clima extremo.
Los sismos no son fenómenos climáticos, por lo que ese sistema no los cubre.
Los avisos sísmicos llegan por una vía distinta: alertas gubernamentales y alertas de seguridad mejoradas.
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