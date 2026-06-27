Este estado de EE. UU. prohibió los fuegos artificiales antes del 4 de julio por riesgo extremo de incendios

Spencer Cox prohibió temporalmente los fuegos artificiales en Utah y declaró el estado de emergencia por el avance del Cottonwood Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador Spencer Cox ordenó la prohibición temporal de fuegos artificiales en todo Utah y declaró el estado de emergencia el viernes 26 de junio, medida que impacta a la población local y autoridades municipales en la antesala de las celebraciones por el Día de la Independencia. La decisión se vincula con el crecimiento sostenido del Cottonwood Fire, el mayor incendio forestal activo en Estados Unidos, y responde a un escenario de riesgo extremo detectado por organismos oficiales, según informó ABC News.

La restricción fue anunciada luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Salt Lake City, emitiera una advertencia de “Particularly Dangerous Situation”, categoría que nunca antes se había utilizado en Utah. La disposición afecta a cinco condados y se fundamenta en condiciones extremas de sequía, fuertes vientos y altas temperaturas. De acuerdo con The Guardian, la orden ejecutiva faculta a la jefa forestal estatal, Jamie Barnes, para regular el uso y las exhibiciones de fuegos artificiales en cada localidad, mientras se mantiene la situación de emergencia.

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El contexto inmediato de esta decisión incluye una sequía que afecta a más del 94% del estado, además de un inicio de temporada de incendios marcado por la incidencia de causas humanas. Según datos oficiales del gobierno de Utah y la agencia Associated Press, más de 75% de los siniestros registrados en 2026 se atribuyen a la actividad humana, lo que ha elevado el nivel de preocupación de los organismos de respuesta.

¿Por qué Utah prohíbe los fuegos artificiales en 2026?

Utah prohíbe los fuegos artificiales debido al incremento del riesgo de incendios forestales y la declaración de emergencia estatal, según el anuncio del gobernador Spencer Cox. El avance del Cottonwood Fire y la previsión de condiciones meteorológicas extremas llevaron a las autoridades a tomar una medida inédita en la previa de las fiestas patrias. De acuerdo con ABC News, la prohibición se aplicará hasta el 5 de julio, con la posibilidad de excepciones evaluadas por los jefes de bomberos locales.

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La decisión se fundamenta en la experiencia reciente de incendios fuera de control, como el Cottonwood Fire, que el viernes 26 de junio alcanzó las 111 millas cuadradas (287 km²) y permanecía sin contener, según el Servicio Forestal estatal. El propio Cox indicó que “este año es diferente”, por lo que se tomó la determinación de ampliar el alcance de las restricciones y dar herramientas a las autoridades locales para gestionar el riesgo.

Utah aplicó una medida inédita tras la advertencia de “Particularly Dangerous Situation” del Servicio Meteorológico Nacional para cinco condados. (Kelly Wickens/Utah Forestry, Fire State Lands vía AP)

¿Cuáles son las restricciones sobre fuegos artificiales en Utah?

La orden ejecutiva firmada por Spencer Cox establece que queda prohibido el uso de fuegos artificiales personales en todo el estado hasta el 5 de julio. Esta prohibición podrá ser suspendida solo en zonas donde los jefes de bomberos y las autoridades municipales determinen que las condiciones son seguras, aunque la regla general será la restricción total.

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La medida suspende temporalmente una ley estatal aprobada en 2024, que limitaba la facultad de la jefatura forestal para vetar la pirotecnia en áreas urbanas. El gobernador explicó que la meta es “colocar el conocimiento local en el centro de la gestión del riesgo”, permitiendo que las excepciones se decidan con base en criterios técnicos y la situación meteorológica específica.

¿Qué áreas de Utah están bajo mayor riesgo de incendios?

El Cottonwood Fire, iniciado el lunes anterior en el sur de Utah, es el foco principal de la emergencia. Según el Servicio Forestal estatal y ABC News, el incendio ha obligado a evacuar la estación de esquí Eagle Point en el condado de Beaver y ha generado columnas de humo visibles hasta Colorado. El NWS emitió una advertencia de “Particularly Dangerous Situation” para cinco condados, una señal de la gravedad del riesgo en esta temporada.

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Otros incendios de relevancia, como el Iron Fire al suroeste de Salt Lake City, han quemado más de 63 millas cuadradas (163 km²) y forzado la evacuación de la localidad de Eureka, de acuerdo con The Washington Times. Los residentes pudieron regresar tras la contención parcial del fuego, pero las autoridades mantienen el monitoreo activo debido a las condiciones climáticas adversas.

La orden ejecutiva suspendió de forma temporal una ley de 2024 que limitaba la capacidad estatal para vetar la pirotecnia en áreas urbanas. (ABC 4/Utah Fire Info)

¿Cuál es la situación de la sequía y cómo influye en los incendios forestales?

Utah experimenta una de las peores sequías en años recientes, con más del 94% del territorio bajo condiciones severas o extremas. El Monitor de Sequía de Estados Unidos reportó que la escasez de precipitaciones y las altas temperaturas han seco la vegetación, convirtiendo vastas extensiones en material combustible, según datos oficiales citados por ABC News.

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Durante la temporada de incendios de 2026, se contabilizan al menos 373 siniestros, de los cuales más de 75% tienen origen humano. El NWS estima que las condiciones meteorológicas persistirán, con temperaturas elevadas y vientos de hasta 80 km/h (50 mph). Estos factores han impulsado la rápida propagación de incendios y la necesidad de restringir actividades que puedan generar chispas.

¿Qué dice la orden ejecutiva sobre la pirotecnia en las celebraciones del 4 de julio?

La orden ejecutiva prohíbe el uso de fuegos artificiales en todo Utah hasta el 5 de julio, lo que implica que los festejos por el Día de la Independencia deberán adaptarse. Según The Guardian, solo podrán realizarse exhibiciones de pirotecnia en áreas aprobadas por los jefes de bomberos, siempre y cuando las condiciones sean consideradas seguras.

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El gobernador Spencer Cox señaló que la prioridad es la protección de la vida y la propiedad, y que las autoridades municipales tendrán la última palabra sobre posibles excepciones. Las comunidades deberán coordinarse con los departamentos de bomberos y la jefatura forestal estatal para evaluar cada caso.

Más del 75% de los incendios registrados en Utah en 2026 tuvieron origen humano, según datos oficiales citados por las autoridades. (Utah Fire Info)

¿Cómo afecta la prohibición de fuegos artificiales a la población y a los eventos públicos?

La restricción afecta tanto a particulares como a organizadores de eventos públicos. De acuerdo con ABC News, los residentes y turistas no podrán lanzar fuegos artificiales en espacios abiertos, salvo en las áreas autorizadas de manera excepcional. Las autoridades han reforzado los controles y advierten que el incumplimiento de las normas puede derivar en sanciones.

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La empresa Rocky Mountain Power anunció cortes preventivos de energía en regiones del centro, sur y este del estado, como parte de la estrategia para reducir el riesgo de ignición accidental. El NWS recomendó a la población abstenerse de realizar cualquier quema al aire libre y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

¿Qué medidas adicionales implementan las autoridades frente a la emergencia?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la advertencia de bandera roja en la mayor parte del estado, con previsión de vientos sostenidos y baja humedad. Según datos provistos por The Washington Times, hasta el viernes 26 de junio estaban activos nueve incendios principales, que abarcaban más de 143.000 acres (unos 57.900 hectáreas).

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La jefa forestal Jamie Barnes indicó en declaraciones recogidas por ABC News que “algunos de estos incendios presentan comportamientos que los bomberos con más experiencia no habían visto antes”. El monitoreo constante y la capacidad de respuesta rápida se han convertido en prioridades para los organismos de emergencia.

La emergencia en Utah también incluyó evacuaciones, cortes preventivos de energía y controles reforzados antes de las celebraciones del 4 de julio. (New Jersey Department of Environmental Protection via AP)

¿Qué puede esperar la población de Utah en los próximos días?

Las autoridades estatales y locales mantienen la vigilancia sobre la evolución de los incendios y el impacto de las condiciones meteorológicas. El gobernador Spencer Cox afirmó que la restricción de fuegos artificiales permanecerá vigente mientras persista el riesgo extremo, y que la colaboración con los gobiernos locales será clave para gestionar la emergencia.

Los habitantes y visitantes de Utah deberán seguir las instrucciones oficiales sobre el uso de pirotecnia y otras actividades al aire libre. Las restricciones podrán modificarse en función de la evolución del clima y la contención de los incendios. El NWS y la Oficina del Gobernador actualizan regularmente la información y recomiendan preparar planes de evacuación y seguridad.

¿Dónde consultar información oficial sobre restricciones y situación de incendios?

Las fuentes principales de información son el sitio web del Gobierno de Utah, el Servicio Meteorológico Nacional y los comunicados oficiales de la jefatura forestal estatal.

Para conocer las áreas donde se autorizan excepciones o las condiciones para la realización de eventos públicos, se recomienda consultar los comunicados locales y las redes institucionales de los departamentos de bomberos.