No todos los iPhone tendrán el nuevo Siri AI: comprueba si el tuyo está en la lista positiva

Siri AI no estará disponible para todos los iPhone. (Apple)

La nueva generación de Siri impulsada por inteligencia artificial, presentada por Apple durante la WWDC 2026, no estará disponible para todos los iPhone. Aunque iOS 27 podrá instalarse en una amplia variedad de dispositivos, la renovada versión del asistente virtual requerirá especificaciones de hardware concretas, dejando fuera a millones de usuarios con modelos que todavía se encuentran entre los más populares del mercado.

La compañía mostró durante su conferencia anual una versión mucho más avanzada de Siri, capaz de comprender el contexto entre distintas aplicaciones, ejecutar acciones de varios pasos y ofrecer una interacción más cercana a la de los asistentes de inteligencia artificial generativa. Sin embargo, Apple confirmó que estas funciones solo estarán disponibles en dispositivos equipados con el chip A17 Pro o superior y con al menos 8 GB de memoria RAM.

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Esto significa que el punto de partida para acceder a Siri AI será el iPhone 15 Pro. Los modelos anteriores, incluidos el iPhone 15 estándar, iPhone 15 Plus y toda la familia iPhone 14 e iPhone 13, quedarán excluidos de una de las novedades más importantes de iOS 27.

Siri AI fue presentado durante la conferencia de desarrolladores WWDC 2026 de Apple. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Qué iPhone serán compatibles con Siri AI

Los requisitos establecidos por Apple crean una clara división dentro de su catálogo. Los modelos que sí podrán aprovechar las nuevas capacidades del asistente son aquellos que cuentan con el procesador A17 Pro o versiones posteriores.

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De esta manera, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max figuran entre los primeros dispositivos compatibles, junto con las generaciones más recientes que incorporan procesadores más potentes y una mayor cantidad de memoria RAM. Entre ellas destacan el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16e y sus versiones Pro, así como todos los iPhone 17, incluyendo iPhone Air.

Por el contrario, los iPhone 15 y iPhone 15 Plus, equipados con el chip A16 Bionic, no podrán acceder a Siri AI, pese a haber sido lanzados al mercado en el año 2023.

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El iPhone 15 Pro y 15 Pro Max serán compatibles con Siri AI. (Apple)

Actualizar a iOS 27 no garantiza tener todas las funciones

Uno de los aspectos más llamativos es que muchos teléfonos compatibles con iOS 27 no tendrán acceso a la nueva inteligencia artificial de Apple.

Durante años, uno de los principales argumentos de la compañía ha sido el prolongado soporte de software para sus dispositivos. Modelos con varios años en el mercado continúan recibiendo actualizaciones, algo que ha contribuido a reforzar la fidelidad de los usuarios.

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Sin embargo, la llegada de las funciones basadas en inteligencia artificial introduce una diferencia entre recibir la última versión del sistema operativo y disponer de todas sus capacidades. Un iPhone puede ejecutar iOS 27 y seguir siendo completamente funcional, pero no necesariamente contar con las herramientas más avanzadas anunciadas por Apple.

iOS 27 llegará a todos los dispositivos que tengan iOS 26, incluyendo el iPhone 11. (Apple)

Los iPhone 13 y iPhone 14 se encuentran entre los más afectados

La situación resulta especialmente significativa para los propietarios de iPhone 13 y iPhone 14, dos generaciones que continúan siendo algunas de las más utilizadas en todo el mundo.

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Aunque estos dispositivos mantienen un rendimiento suficiente para las tareas cotidianas y seguirán recibiendo actualizaciones, no cumplen con los requisitos técnicos necesarios para ejecutar Siri AI.

La decisión deja fuera a millones de usuarios que todavía utilizan teléfonos relativamente recientes y refleja una nueva etapa en la estrategia de Apple, donde las funciones de inteligencia artificial comienzan a depender directamente de la potencia del hardware.

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La potencia es clave para ejecutar la nueva inteligencia artificial

Apple ha explicado que los modelos de IA requieren una elevada capacidad de procesamiento y memoria para funcionar de forma eficiente directamente en el dispositivo.

Por ello, la compañía estableció que el chip A17 Pro y los 8 GB de RAM constituyen la configuración mínima necesaria para garantizar el rendimiento de Siri AI.

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El chip A17 Pro en adelante serán compatibles para usar Siri AI. (Apple)

Esta decisión responde a la intención de ejecutar buena parte de las operaciones de inteligencia artificial en el propio teléfono, una estrategia que busca mantener altos estándares de privacidad y seguridad para los usuarios.

Europa tendrá que esperar por Siri AI

A las limitaciones de hardware se suma otro obstáculo para los usuarios europeos. Apple confirmó que la nueva versión de Siri no estará disponible inicialmente en iPhone ni en iPad dentro de la Unión Europea y, por el momento, no ha anunciado una fecha para su despliegue en la región.

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La razón se encuentra en las exigencias regulatorias derivadas de la Ley de Mercados Digitales. La normativa obliga a Apple a permitir que asistentes virtuales de terceros tengan un nivel de acceso similar al de Siri AI.

La Comisión Europea niega que la DMA bloquee Siri AI y atribuye a Apple la decisión de retrasar su llegada a la UE.

Según la compañía, cumplir con este requisito sin comprometer la seguridad y la privacidad de los usuarios representa un desafío técnico y regulatorio que todavía no ha sido resuelto.

La llegada de Siri AI marca un punto de inflexión para Apple. La inteligencia artificial se convierte en uno de los pilares de su estrategia futura, pero también introduce nuevas barreras relacionadas con el hardware y las regulaciones, dando lugar a una experiencia que ya no será idéntica para todos los usuarios del ecosistema iPhone.