Siri AI no llegará a todos los Apple Watch: estos son los modelos compatibles con watchOS 27

Apple presentó watchOS 27 para sus relojes inteligentes. (iGeek)

Apple presentó watchOS 27 durante la WWDC 2026 y confirmó que la inteligencia artificial será una de las grandes protagonistas de la nueva versión del sistema operativo para sus relojes. Sin embargo, la llegada de la renovada Siri con IA vendrá acompañada de importantes restricciones: solo un grupo reducido de dispositivos será compatible y, además, los usuarios de la Unión Europea no podrán acceder a esta función en el Apple Watch en el momento de su lanzamiento.

La compañía también anunció que watchOS 27 pondrá fin al soporte para numerosos modelos anteriores, marcando uno de los mayores recortes de compatibilidad de los últimos años. En esta ocasión, únicamente los relojes más recientes podrán aprovechar las novedades impulsadas por inteligencia artificial.

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Apple lleva la nueva Siri con IA al Apple Watch

La principal novedad de watchOS 27 es la incorporación de Siri AI, la nueva generación del asistente de Apple que fue presentada junto con iOS 27 y macOS 27.

La compañía promete una experiencia más avanzada gracias a una aplicación dedicada para Siri, una mayor comprensión del contexto y una integración más profunda con el ecosistema de Apple. El asistente podrá mantener conversaciones más naturales y ofrecer respuestas más relevantes basadas en la información del usuario.

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Siri AI no estará disponible para la gran mayoria de Apple Watch. (Apple)

La nueva Siri también contará con una interfaz renovada y se integrará con varias funciones del reloj para ofrecer una experiencia más personalizada. Sin embargo, la inteligencia artificial no llegará por igual a todos los usuarios.

Los modelos compatibles con watchOS 27

Apple confirmó que watchOS 27 solo será compatible con los relojes más recientes de su catálogo.

Los modelos que podrán actualizarse son:

Apple Watch Series 9.

Apple Watch Series 10.

Apple Watch Series 11.

Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Ultra 3.

Apple Watch SE de tercera generación.

Con esta decisión, quedan fuera numerosos dispositivos que habían recibido actualizaciones durante años.

El cambio supone una ruptura con la política habitual de Apple, que históricamente había mantenido soporte para varias generaciones de Apple Watch.

WatchOS 27 se centrará en el rendimiento y no se esperan novedades que cambien totalmente la experiencia en Apple Watch. (Apple)

Los usuarios de Europa se quedan sin Siri AI

Además de las limitaciones de hardware, existe otra restricción importante. Apple indicó que Siri AI en watchOS 27 requiere estar vinculado a un iPhone compatible con la nueva versión del asistente. Debido a las restricciones regulatorias existentes en la Unión Europea, los usuarios de esa región no tendrán acceso a Siri AI en el Apple Watch.

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La compañía sí permitirá utilizar estas funciones de inteligencia artificial en otros dispositivos como los Mac con macOS 27 y las gafas Vision Pro con visionOS 27. Por el momento, Apple no ha ofrecido una fecha para el despliegue de Siri AI en los relojes inteligentes dentro del territorio europeo.

Mejoras en salud, batería y entrenamiento

Más allá de la inteligencia artificial, watchOS 27 incorpora una serie de cambios enfocados en las funciones más utilizadas del Apple Watch.

Apple anunció mejoras en la eficiencia energética, optimizaciones en la conectividad Wi-Fi y nuevas funciones para el seguimiento del sueño.

La aplicación Salud de Apple Watch tendrá una mejora con IA. (Apple)

También se actualiza la aplicación Salud con nuevas herramientas relacionadas con el seguimiento del ciclo menstrual, incluyendo soporte para la perimenopausia y la menopausia.

Por otra parte, Smart Stack utilizará inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones más precisas y contextuales.

La aplicación Ajustes ha sido rediseñada y las herramientas Buscar se unifican en una sola aplicación para facilitar la localización de dispositivos y objetos.

Workout Buddy gana más independencia

Una de las funciones que recibe mayores mejoras es Workout Buddy.

El asistente de entrenamiento será capaz de ofrecer motivación y recomendaciones basadas en el historial de actividad física del usuario. El sistema tendrá en cuenta variables como el ritmo, la distancia recorrida y la duración de los ejercicios para proporcionar información más personalizada.

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Apple también confirmó que esta función ya no dependerá del iPhone y que estará disponible en español.

Workout Buddy de Apple Watch ya no funcionará con iPhone, ahora será independiente. (Apple)

Un watchOS 27 con cambios moderados

A diferencia de otras actualizaciones importantes, watchOS 27 no introduce transformaciones radicales en la experiencia del Apple Watch.

La estrategia de Apple se centra en perfeccionar funciones existentes y en llevar las capacidades de Siri AI al reloj inteligente, aunque con importantes limitaciones de compatibilidad.

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La decisión de restringir las nuevas funciones a los modelos más recientes refleja una tendencia cada vez más visible en la industria: las herramientas basadas en inteligencia artificial exigen un hardware más potente, lo que reduce el acceso a algunas de las novedades incluso en dispositivos que todavía tienen pocos años en el mercado.