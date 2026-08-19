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Seguridad de Honduras refuerza investigación por asesinato de testigo protegido vinculado al caso Angie Peña

El subsecretario Rommel Martínez aseguró que aún es prematuro establecer responsabilidades y que las pruebas deberán ser analizadas antes de presentar acusaciones.

El subsecretario Rommel Martínez afirmó que todavía es prematuro establecer responsables por el asesinato. (FOTO: Infobae)
El subsecretario Rommel Martínez afirmó que todavía es prematuro establecer responsables por el asesinato. (FOTO: Infobae)
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La Secretaría de Seguridad de Honduras reforzó las investigaciones por el asesinato de un testigo protegido vinculado al caso de Angie Peña, mediante el envío de equipos adicionales y apoyo de transporte aéreo a la zona donde se desarrollan las diligencias.

El subsecretario de Seguridad, Rommel Martínez, informó este martes que la medida busca fortalecer el trabajo de los investigadores y evitar que el crimen quede en la impunidad.

El funcionario señaló que las autoridades se encuentran todavía en una etapa inicial de la investigación, por lo que consideró prematuro emitir conclusiones sobre los responsables o posibles móviles del asesinato.

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Martínez explicó que antes de establecer responsabilidades será necesario completar una serie de análisis técnicos y científicos.

Según indicó, corresponde al Ministerio Público evaluar los elementos recopilados y determinar si existen suficientes indicios para sustentar un eventual proceso penal.

“Son momentos muy tempranos como para hacer aseveraciones”, señaló el subsecretario al ser consultado sobre los avances del caso.

El funcionario agregó que las evidencias deberán pasar por los laboratorios correspondientes antes de que las autoridades puedan formular hipótesis concluyentes o realizar acusaciones.

Seguridad evita responder señalamientos sobre el caso Angie Peña

Martínez también fue consultado sobre las declaraciones realizadas por familiares de Angie Peña y por la exministra de Seguridad Julissa Villanueva tras conocerse el asesinato del testigo protegido.

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Sin embargo, el funcionario evitó pronunciarse sobre esos señalamientos y manifestó que no emitiría juicios respecto a declaraciones realizadas por otras personas.

El asesinato ha vuelto a colocar bajo atención pública el caso de Angie Peña y las condiciones de seguridad de las personas vinculadas a investigaciones sensibles.

El asesinato del testigo protegido volvió a generar atención sobre las investigaciones relacionadas con el caso Angie Peña. (FOTO: TV Azteca)
El asesinato del testigo protegido volvió a generar atención sobre las investigaciones relacionadas con el caso Angie Peña. (FOTO: TV Azteca)

Policía mantendrá intervenciones en municipios violentos

En otro punto, Martínez se refirió a la situación general de violencia en Honduras y señaló que la Policía Nacional continuará con la estrategia de focalización territorial.

La medida contempla intervenciones en municipios identificados con mayores índices de violencia, donde las autoridades buscan concentrar recursos y operativos.

Según el subsecretario, esta estrategia ha generado resultados y continuará siendo una de las herramientas utilizadas para enfrentar los hechos violentos en distintas zonas del país.

Martínez reconoció, no obstante, que los problemas de inseguridad no pueden solucionarse de manera inmediata.

Aseguró que las autoridades continuarán trabajando para obtener resultados y recuperar gradualmente la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad.

Rommel Martínez informó que fueron enviados equipos adicionales para apoyar las diligencias en torno al crimen. (FOTO: Proceso HN)
Rommel Martínez informó que fueron enviados equipos adicionales para apoyar las diligencias en torno al crimen. (FOTO: Proceso HN)

El crimen del testigo protegido ha generado nuevas interrogantes sobre las medidas de seguridad aplicadas a personas vinculadas con investigaciones de alto impacto.

Aunque las autoridades no han revelado detalles sobre las circunstancias específicas del asesinato, el hecho ha aumentado la presión para que se esclarezca lo ocurrido y se determine si existe alguna relación directa con la información que la víctima habría proporcionado dentro del caso Angie Peña.

Desde la Secretaría de Seguridad insistieron en que las diligencias continúan abiertas y que cualquier conclusión debe estar sustentada en evidencia técnica, científica y testimonial.

Las autoridades también remarcaron que será el Ministerio Público el encargado de determinar si los elementos recopilados permiten establecer responsabilidades penales y avanzar hacia posibles requerimientos fiscales contra los implicados.

Mientras tanto, el caso Angie Peña continúa siendo uno de los expedientes que mayor atención ha generado en Honduras por las circunstancias que rodearon su desaparición.

El asesinato de una persona identificada como testigo protegido vuelve a colocar el proceso bajo el escrutinio público y aumenta las expectativas sobre los resultados que puedan ofrecer las instituciones encargadas de la investigación.

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