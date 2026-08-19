Crimen y Justicia
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Una alumna fumó marihuana en el baño de una escuela de Neuquén y golpeó a la vicedirectora tras ser descubierta

El violento episodio ocurrió en el CPEM 68 de Villa La Angostura. La docente acudió al hospital local para recibir atención médica y constatar las lesiones

CPEM 68 Villa La Angostura
El episodio de violencia se dio en el CPEM 68 de Villa La Angostura
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Una situación de violencia se registró en una escuela de la localidad neuquina de Villa La Angostura, donde una estudiante agredió físicamente a la vicedirectora de la institución tras ser descubierta consumiendo marihuana.

Si bien el hecho comenzó a trascender en las últimas horas, ocurrió el martes 11 de agosto en el interior del CPEM 68, durante el turno tarde. La situación se desarrolló cuando la directiva sorprendió a la adolescente en un baño. Al llamarle la atención e intentar frenar el consumo, la menor respondió con un golpe.

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La docente acudió al hospital local para recibir atención médica y constatar las lesiones, según confirmaron fuentes del Consejo Provincial de Educación (CPE) a LM Neuquén. Desde el organismo informaron a ese medio que “inmediatamente se activó la red local pensada para el nivel secundario, y se trabajó con el equipo de gobierno institucional y los y las asesoras pedagógicas de la escuela”.

A raíz del incidente, se pusieron en marcha los protocolos de intervención que contemplan el resguardo tanto de la estudiante como de la trabajadora, con la participación de profesionales del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE) del CPE.

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El supervisor de Educación Media, Manuel Antuña, solicitó la intervención y coordinó acciones con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), dependiente de la Municipalidad de Villa La Angostura, para acompañar a la alumna y a su familia en el proceso.

El viernes pasado se realizó una reunión interinstitucional para analizar la situación. Participaron representantes de la Defensoría, la dirección del CPEM 68, DINAF y autoridades educativas. La escuela informó que, además de las intervenciones de rigor, se trabaja con el alumnado para abordar las consecuencias del hecho y fortalecer la convivencia.

El comunicado oficial de la institución, difundido por Diario Andino, expresó: “Nos dirigimos a ustedes con el propósito de informar que, hace unos días, se produjo en nuestra institución una situación de especial gravedad que involucró a docentes y estudiantes de la escuela”.

“Ante lo sucedido, desde la institución se han puesto en marcha las acciones correspondientes y se está trabajando de manera responsable y articulada para abordar la situación, procurando el cuidado y la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa. Asimismo, se está trabajando con los estudiantes, generando espacios de reflexión y acompañamiento que permitan abordar lo ocurrido, fortalecer los vínculos y promover formas adecuadas y respetuosas de convivencia”, informaron los directivos.

Mientras la comunidad escolar manifestó inquietud por el modo en que la alumna ingresó la sustancia a la institución y por la reacción violenta ante la intervención de la autoridad, desde la escuela, además, invitaron a las familias a acompañar y dialogar con sus hijos con el fin de reflexionar sobre el respeto y la comunicación en el ámbito escolar.

“La escuela continuará trabajando con responsabilidad, atendiendo la situación por las vías institucionales correspondientes y priorizando en todo momento el cuidado, la seguridad y el bienestar de estudiantes y docentes”, concluyeron desde el CPEM 68.

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