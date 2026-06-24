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Perderás toda tu información: los tres riesgos de ver el Mundial 2026 en Xuper TV

Las aplicaciones como Xuper TV eluden los controles de calidad y seguridad de Google Play o la App Store, lo que representa graves vulnerabilidades para el usuario

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Frente a las costosas suscripciones, plataformas gratuitas como Xuper TV resultan muy tentadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El balón del Mundial 2026 ya está rodando, y con la emoción a flor de piel en cada partido, los fanáticos buscan alternativas para no perderse ni un solo minuto de acción. Ante el costo de las suscripciones oficiales o la multiplicidad de servicios, plataformas streaming gratuito como Xuper TV se presentan como un alternativa.

Según un informe de la compañía de seguridad informática ESET, instalar este tipo de aplicaciones que estan fuera de las tiendas oficiales es equivalente a entregar las llaves de tu vida digital directamente a los ciberdelincuentes.

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Cuáles son los riesgos

Los investigadores de ESET analizaron el archivo de instalación (APK) de la plataforma en su etapa como Magis TV (ahora Xuper TV), y descubrieron que no se trata de una simple app de entretenimiento, sino de un software clasificado como Potencialmente Indeseable (PUA).

Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
Según ESET, Xuper TV (antes Magis TV) no es entretenimiento, sino un software "Potencialmente Indeseable" (PUA).

El mayor peligro radica en la exigencia de permisos críticos e invasivos en tu dispositivo que no tienen ninguna relación con la transmisión de video. Al instalar Xuper TV, te expones a tres amenazas:

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  • Robo total de tu información personal e intimidad.

Para funcionar, la aplicación exige permisos como el acceso al almacenamiento externo y a los archivos de audio. Esto significa que, con un solo toque de aceptación, le estás dando autorización a un tercero desconocido para hurgar en tus fotos privadas, videos, documentos confidenciales y hasta grabaciones de voz.

Toda esta información sensible puede ser copiada y enviada a servidores externos sin tu consentimiento, dejándote vulnerable a extorsiones o robo de identidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estas apps evaden los filtros de seguridad de Google Play y la App Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Infección de la red doméstica y dispositivos.

Las aplicaciones como Xuper TV eluden los controles de calidad y seguridad de Google Play o la App Store. El análisis reveló que la app tiene permisos para solicitar la instalación de paquetes adicionales en segundo plano.

Esto permite que, disfrazada de una simple actualización, se descarguen troyanos o spyware. Además, si utilizas un “Set-Top Box” (las populares TV Box piratas) conectado a tu red Wi-Fi, el malware puede propagarse velozmente a computadoras y teléfonos en todo tu hogar.

  • Secuestro del dispositivo y problemas legales.

Otro permiso alarmante es la capacidad de publicar notificaciones y observar qué otras aplicaciones estás usando. Esto convierte a tu teléfono o televisor en una máquina zombi capaz de mostrar publicidad invasiva, enviarte estafas de phishing o superponer pantallas falsas sobre tu app bancaria.

Adicionalmente, el uso de estas plataformas vulnera la propiedad intelectual, lo que puede derivar en el bloqueo definitivo de tu conexión por parte de tu proveedor de Internet.

Televisor en buen estado en el living - (Imágen Ilustrativa Infobae)
Es alarmante que exija permisos para enviarte notificaciones y espiar qué otras aplicaciones usas. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Qué otras plataformas evitar para ver el Mundial 2026

Xuper TV no es la única trampa cibernética en el terreno de juego. Ahora que el Mundial está en su máximo apogeo, la web está inundada de sitios que prometen transmisiones en alta definición sin costo, escondiendo un arsenal de amenazas digitales.

Para proteger tu información, es fundamental que evites plataformas clásicas de piratería. Una de las más peligrosas es Fútbol Libre, una red que cambia de dominio constantemente para evadir a la justicia.

Entrar a sus páginas implica navegar por un campo minado de ventanas emergentes maliciosas; un simple clic accidental suele iniciar descargas automáticas de software diseñado para robar contraseñas.

FILE PHOTO: Disney+ logo is seen in this illustration taken August 5, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: Disney+ logo is seen in this illustration taken August 5, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De igual forma, debes huir de Roja Directa. Aunque fue pionera en su rubro, hoy sus enlaces están plagados de falsos botones de reproducción. Al presionarlos, en lugar de iniciar el partido, ejecutan comandos invisibles que instalan rastreadores en tu navegador.

Ningún ahorro justifica el riesgo de perder tu vida digital. La única forma de disfrutar de este Mundial 2026 de manera segura es optar por transmisiones oficiales. No le dejes la portería abierta al cibercrimen.

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