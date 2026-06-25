Una empresa reemplaza a más de 1.000 trabajadores con 50 robots en su planta de autos en Estados Unidos

La automatización en las fábricas de autos genera dudas sobre la supervivencia de la mano de obra humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa General Motors instaló 50 robots en su planta Factory Zero de Detroit, Estados Unidos, después de mantener despedidos a unos 1.300 empleados por la caída de la demanda de vehículos eléctricos.

La decisión de la empresa reabrió la discusión sobre si la automatización mejora la seguridad en la línea de montaje o acelera la sustitución de mano de obra en la industria automotriz de Estados Unidos.

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Las dudas son consecuencia a que más de 1.000 afiliados al sindicato siguen suspendidos de manera indefinida, afirmó James Cotton, presidente del sindicato UAW Local 22, al medio Detroit News. Cotton sostuvo que la empresa podría reincorporar a parte de esos trabajadores en lugar de avanzar con la instalación de los nuevos robots.

Más de 1.000 empleados siguen suspendidos indefinidamente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los brazos robóticos fueron fabricados por la japonesa FANUC y se usan para tareas repetitivas en la línea de montaje, entre ellas la colocación de paneles en la carrocería. Estos sistemas están pensados para ayudar a acoplar distintos componentes a los vehículos durante el proceso de ensamblaje.

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Por qué genera críticas el despliegue de robots en plantas automotrices

La discusión no se concentra solo en la tecnología, sino en el momento elegido para desplegarla. La compañía avanzó con la automatización en un contexto de menor demanda de autos eléctricos, mientras parte de su plantilla sigue sin regresar a la planta de Detroit.

Andrew Bergman, organizador sindical, dijo a Detroit News que el despliegue puede hacer el trabajo más seguro para los operarios, pero cuestionó el uso que la empresa le da a esa herramienta. “Se utiliza para aumentar las ganancias y despedir trabajadores”.

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GM afirmó que instala cobots en sus plantas de fabricación para mejorar la seguridad y la ergonomía sin reemplazar por completo a los trabajadores. (Foto: REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)

La posición de la automotriz es distinta. Kevin Kelly, portavoz de GM, dijo al medio New York Post que la empresa instala robots en todas sus plantas de fabricación como parte de una iniciativa más amplia para incorporar tecnología más avanzada a sus operaciones.

Kelly explicó que en Factory Zero esos sistemas se implementan junto con los trabajadores y no como un reemplazo total de la plantilla.

Señaló: “los estamos implementando junto con nuestro equipo, lo que contribuye a mejorar la seguridad y la ergonomía, a la vez que mantenemos nuestras operaciones flexibles y competitivas”. Indicó que los empleados afectados fueron suspendidos de forma temporal.

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Cómo la industria automotriz está implementando robots en sus plantas

Las fábricas oscuras de Asia operan casi por completo con robots y requieren una presencia humana mínima para supervisión y mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Detroit se inscribe en una transformación más amplia de la manufactura. Varios países de Asia ya avanzaron hacia las llamadas fábricas oscuras, instalaciones que operan casi por completo con robots y requieren una presencia humana mínima para tareas de supervisión y mantenimiento.

FANUC trabaja bajo ese modelo desde 2001, así que muchos de los brazos robóticos que usan fabricantes como General Motors fueron ensamblados por otros robots.

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Según The EV Report, la tecnológica Xiaomi utiliza más de 700 robots en su planta de vehículos eléctricos de Pekín, con capacidad para producir un auto cada 76 segundos.

La automatización industrial aumenta la capacidad de producción, pero expone a las plantas robotizadas a fallos en cadena y ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, ese avance no está exento de riesgos. Según la Institución de Ingenieros Mecánicos, los operarios humanos suelen detectar con mayor rapidez los fallos en las líneas de producción, mientras que una avería en un sistema robotizado puede propagarse con velocidad.

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Asimismo, el organismo advirtió que las plantas altamente automatizadas son más vulnerables a ciberataques. Aun así, muchas empresas consideran que el ahorro en costos laborales y el aumento de la capacidad de producción compensan tanto esos riesgos como la inversión necesaria.

Ante este contexto, el equilibrio entre la eficiencia tecnológica y la estabilidad laboral sigue siendo el principal desafío del sector. El futuro de Factory Zero y de la industria automotriz global dependerá de cómo las empresas gestionen esta transición, mitigando los riesgos operativos y el impacto social en sus empleados.

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