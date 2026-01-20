Crearían la primera fábrica de vehículos y sin humanos para 2030: robots serían los trabajadores

Las marcas de autos buscan en el avance tecnológico formas más prácticas de desarrollar productos en el menor tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inminente llegada de fábricas de autos sin personas transformará el modelo productivo automovilístico antes de 2030, marcando el inicio de la era de las “dark factories”, caracterizadas por su funcionamiento autónomo total y ausencia de trabajadores humanos en planta.

Este salto disruptivo, motivado por la convergencia entre robótica avanzada e inteligencia artificial, responde a una presión global por acortar tiempos de desarrollo, reducir costes y acelerar la transición hacia el coche eléctrico y digital.

Cuáles son los países que lideran la creación de fábricas de autos sin personas

Expertos consultados por Automotive News prevén que el primer caso de fábrica completamente automatizada verá la luz en China dentro de pocos años, al tiempo que Estados Unidos y grandes fabricantes globales adaptan sus estrategias ante la magnitud del cambio.

Las nuevas dark factories eliminan la presencia de trabajadores humanos y permiten operar en condiciones de penumbra gracias a sensores y robótica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este nuevo paradigma se traduce en ciclos industriales más breves, menores errores y una caída radical de los costes laborales, mientras la automatización avanzada promete, según Accenture, “recortar hasta un 50% los tiempos de desarrollo y llegada al mercado”.

De qué forma la robótica y la IA aportan al desarrollo de fábricas automatizadas

Mientras algunos países asiáticos normalizan la robotización avanzada, incluida la presencia de robots regulando el tráfico, patrullando espacios públicos y recopilando datos urbanos las 24 horas, la innovación se extiende a la creación de fábricas concebidas desde cero para operar sin trabajadores, apoyándose en sensores y sistemas que permiten producir autos incluso en penumbra.

La fusión de robótica e inteligencia artificial permite a estos sistemas tomar decisiones en tiempo real, una característica clave para el salto cualitativo que representan las dark factories.

La automatización avanzada y la inteligencia artificial prometen reducir hasta un 50% los tiempos de desarrollo en la industria automotriz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este avance técnico redefine el diseño del auto: componentes tradicionalmente complejos para la automatización, como los mazos de cables, se segmentan en módulos integrados desde el primer instante en la arquitectura del vehículo, optimizando el proceso para manipulación robótica y desplazando el diseño centrado en la ergonomía humana.

Además, en Occidente, compañías como Hyundai planean incorporar robots humanoides de Boston Dynamics en su planta de Georgia a partir de 2028. Tesla, por su parte, apuesta por la automatización total a través de robótica industrial, megafundiciones y software propio, junto al desarrollo del robot humanoide Optimus.

Tesla es una de las empresas que más apuesta con la integración de robots como optimus en sus fábricas. (Foto: REUTERS)

BMW y Mercedes-Benz ensayan líneas automatizadas combinadas con expertos humanos para tareas de ensamblaje crítico, aunque el ritmo de sustitución difiere según cada corporación.

Qué secuelas negativas ha dejado la automatización en la industria automotriz

En el último tramo de la cadena internacional, la transformación ha comenzado a mostrar su impacto social: la industria alemana del auto refleja una de las mayores crisis de empleo recientes, según datos de la Oficina Federal de Estadística.

Al finalizar el tercer trimestre de 2025, el sector automotor alemán registraba 48.700 empleados menos que el año anterior, una reducción del 6,3% y la mayor entre todas las grandes ramas industriales con más de 200 mil trabajadores. La cifra total descendió a 721.400 personas, su mínimo desde mediados de 2011.

La reducción de mano de obra humana fuerza la reconversión laboral hacia perfiles técnicos, de software, mantenimiento y supervisión industrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la reducción de mano de obra humana acarrea consecuencias laborales profundas. Según expertos, “muchos puestos se transformarán hacia perfiles técnicos, de mantenimiento, software o supervisión”, pero anticipan que la pérdida neta de empleos será de difícil absorción sin una reconversión industrial profunda.

Cuáles países pueden ser más afectados por este impacto tecnológico

Esta tendencia resulta dura en regiones europeas donde la industria automotriz constituye uno de los principales motores económicos, como evidencia la situación de MAN, división de vehículos industriales del grupo Volkswagen (VW), que planea eliminar unos 2.300 puestos en Alemania en los próximos 10 años.

Las plantas más afectadas serían la sede central en Múnich (1.300 empleos), Salzgitter (600) y Núremberg (400), cifras que, de acuerdo con IG Metall, podrían incluso ser mayores y poner en riesgo la viabilidad futura de varias instalaciones en ese país.