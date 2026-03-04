Los robots humanoides con IA comienzan a fabricar coches en Europa: BMW dio el paso

BMW estudia ampliar el uso de estos robots tras las pruebas que realizará durante 2026. (BMW)

El grupo automovilístico alemán BMW ha iniciado un proyecto piloto en su planta de Leipzig, Alemania, que introduce robots humanoides con inteligencia artificial (IA) en la fabricación de vehículos. La compañía busca avanzar en la automatización de sus procesos productivos y estudiar la integración de esta tecnología en la fabricación de baterías y componentes.

El objetivo es evaluar el desempeño de los robots humanoides en entornos industriales reales y determinar su viabilidad para una producción a gran escala.

AEON, el robot humanoide que opera en Leipzig

El protagonista de la iniciativa es AEON, un robot desarrollado por Hexagon Robotics y presentado en junio de 2025. El diseño de AEON reproduce proporciones humanas y permite acoplar herramientas manuales, pinzas o sistemas de escaneo, adaptándose a diferentes tareas dentro de la planta. El robot se desplaza sobre ruedas y se utilizará en el montaje de baterías de alto voltaje y en la fabricación de componentes electrónicos.

BMW integra robots humanoides con IA en la producción de vehículos en Leipzig. (BMW)

BMW realizó pruebas de laboratorio con AEON durante el segundo semestre de 2025, antes de desplegarlo en una primera etapa experimental en la planta de Leipzig. La compañía prevé una nueva fase de pruebas a partir de abril de 2026, con miras a lograr la plena integración del robot en el proceso productivo durante el verano.

La digitalización como motor de competitividad

Según recoge El País, Milan Nedeljković, actual director de producción del grupo alemán y futuro consejero delegado a partir de mayo, declaró que la digitalización aumenta la competitividad de la producción en Europa y en todo el mundo. La simbiosis entre la experiencia de ingeniería y la inteligencia artificial abre posibilidades completamente nuevas. Esta visión subraya el papel de la digitalización como motor de transformación en la industria automotriz europea.

La apuesta de BMW por la inteligencia artificial y la robótica humanoide se orienta tanto a optimizar la eficiencia como a reforzar la flexibilidad de la producción. El uso de robots humanoides habilita la automatización de tareas físicamente exigentes o que requieren alta precisión, favoreciendo mejores condiciones laborales y una mayor adaptabilidad ante cambios en la línea de ensamblaje.

El robot AEON se encargará del montaje de baterías y componentes en la planta alemana. (BMW)

Experiencia previa en Estados Unidos y nuevos modelos en desarrollo

Antes de lanzar este proyecto en Europa, BMW ya había experimentado con robots humanoides en su planta de Spartanburg, Estados Unidos, en 2025. En esa ocasión, la empresa empleó el robot Figure 02, de la compañía Figure AI.

Figure 02 colaboró en la fabricación de más de 30.000 unidades del modelo BMW X3, ejecutando tareas como la retirada y el posicionamiento de piezas de chapa para el proceso de soldadura. Durante su funcionamiento, el robot movió más de 90.000 componentes y recorrió aproximadamente 1,2 millones de pasos en unas 1.250 horas de operación.

BMW evalúa actualmente la posibilidad de incorporar el nuevo robot Figure 03 en futuras pruebas, ampliando así su abanico de soluciones robóticas. La experiencia en Spartanburg permitió a la empresa validar la utilidad de los robots humanoides para tareas repetitivas y demandantes, al tiempo que abrió el camino para su adopción en el mercado europeo.

La experiencia previa en EE.UU. con Figure 02 permitió fabricar más de 30.000 unidades del BMW X3. (BMW)

El contexto global: competencia y nuevas apuestas en robótica

El despliegue de robots humanoides en la planta de Leipzig coloca a BMW en la vanguardia de la transformación digital en la industria automotriz. Otras compañías del sector también exploran iniciativas similares.

Tesla está avanzando en el desarrollo de su propio robot humanoide, denominado Optimus, cuya producción se realizará en la fábrica de Fremont, Estados Unidos. Este centro, dedicado actualmente a la fabricación de los modelos S y X, será el escenario para el lanzamiento de la nueva línea de robots de la firma estadounidense.

La competencia por integrar inteligencia artificial y robótica avanzada en los procesos productivos se intensifica en un contexto donde la eficiencia, la precisión y la capacidad de adaptación resultan decisivas. El avance de la automatización en la industria automotriz europea responde tanto a desafíos tecnológicos como a la presión del mercado global.