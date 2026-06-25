Tras su éxito en la bolsa, SpaceX eleva su deuda a 25.000 millones de dólares: el plan de Musk para liderar la IA

La salida a Bolsa de SpaceX se convirtió en una de las mayores operaciones recientes de los mercados financieros globales. (REUTERS/Brendan McDermid//File Photo)

El debut bursátil de SpaceX ha marcado un hito en los mercados financieros globales. La compañía de servicios espaciales e inteligencia artificial, bajo el control de Elon Musk, protagonizó una de las salidas a Bolsa más grandes de la historia y ahora aumentará su emisión de deuda a 25.000 millones de dóalres, tras el interés de los inversores.

La operación estuvo precedida de una gran expectación y, en menos de dos semanas, la empresa logró captar 75.000 millones de dólares en su oferta pública inicial, con una valoración que alcanzó los dos billones de dólares.

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Este desempeño inicial fue tan sólido que la capitalización bursátil de la empresa llegó a superar momentáneamente a gigantes como Microsoft y Amazon, acercándose a los tres billones de dólares.

Cuál fue el impacto de la histórica salida a bolsa de SpaceX

El éxito bursátil de SpaceX generó un efecto inmediato en el mercado de deuda. Apenas días después de su histórica salida a bolsa, la empresa anunció su primera emisión de bonos con grado de inversión como sociedad cotizada.

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13/06/2026 El dueño de SpaceX, Elon Musk, durante el debut de SpaceX en la bolsa, en el La capitalización bursátil de SpaceX superó de forma momentánea a Microsoft y Amazon y se acercó a los tres billones de dólares.

El objetivo inicial era captar 20.000 millones de dólares, pero la demanda de los inversores fue tan intensa que la cifra se elevó hasta los 25.000 millones de dólares. Según datos de Bloomberg, la demanda llegó a rozar los 90.000 millones, lo que obligó a la empresa a incrementar la cuantía de la emisión en 5.000 millones.

La operación se estructuró en cinco tramos, con bonos senior no garantizados y vencimientos que oscilan entre cinco y treinta años. En concreto, SpaceX ofertó 7.000 millones de dólares en bonos senior al 5,350 % con vencimiento en 2031; 6.000 millones al 5,650 % para 2033; 6.000 millones al 5,875 % para 2036; 2.500 millones al 6,600 % para 2046; y 3.500 millones al 6,650 % para 2056.

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Estos bonos, dirigidos a inversores institucionales cualificados, contarán con el mismo rango de prelación de pago que el resto de deudas y obligaciones no subordinadas del grupo.

Según el comunicado de la empresa, los fondos obtenidos se usarán principalmente para amortizar préstamos pendientes, en particular de su línea de crédito puente, y para afrontar gastos y comisiones asociados.

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SpaceX lanzó su primera emisión de bonos con grado de inversión tras su debut bursátil y elevó la operación de 20.000 a 25.000 millones de dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Además, la operación ha estado gestionada por cinco de las entidades financieras más relevantes del mundo: Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley.

Qué significa este desempeño para SpaceX y el sector tecnológico

El buen rendimiento en Bolsa y en el mercado de deuda refleja la confianza de los inversores en la solidez financiera y el plan de crecimiento de SpaceX. La empresa, que antes de la emisión de bonos ya presumía de 100.800 millones de dólares en caja, busca financiación adicional para sostener sus ambiciones en el campo de la inteligencia artificial.

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Este sector, en el que compite con empresas como Google, Anthropic y OpenAI, requiere inversiones masivas en centros de datos, hardware informático e infraestructura energética.

El hecho de que agencias de calificación como Moody’s hayan otorgado a SpaceX calificaciones de grado de inversión subraya la estabilidad de la compañía. Moody’s, por ejemplo, ha señalado que SpaceX no enfrenta vencimientos significativos a corto plazo tras el reembolso total de un préstamo puente de 20.000 millones de dólares que vence en septiembre de 2027.

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SpaceX destinará los fondos de la emisión de bonos a amortizar préstamos pendientes, incluida su línea de crédito puente, y a cubrir gastos y comisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la agencia, la dirección mantiene flexibilidad para ajustar el gasto de capital, y la empresa tiene la intención de mantener al menos 25.000 millones en efectivo y valores negociables.

En el contexto de la actual fiebre inversora en inteligencia artificial, SpaceX no es la única firma tecnológica que recurre a grandes emisiones de deuda.

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En el primer semestre del año, empresas como Amazon han colocado bonos por 37.000 millones de dólares, mientras que Nvidia, Oracle, Meta y Salesforce han realizado sus propias emisiones por importes de 25.000 millones. Alphabet, la matriz de Google, colocó bonos por 20.000 millones y realizó una ampliación de capital de casi 85.000 millones respaldada por Berkshire Hathaway.