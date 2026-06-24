SK Hynix busca captar más de 29 mil millones de dólares saliendo a bolsa de EE.UU. con un plan centrado en IA

SK Hynix busca recaudar hasta 29.400 millones de dólares en Estados Unidos con la emisión de ADR en el Nasdaq. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La empresa de chips de memoria, SK Hynix, quiere dar un fuerte impacto en su salida a bolsa en Estados Unidos. La compañía surcoreana anunció su intención de recaudar hasta 29.400 millones de dólares mediante acción con la emisión de Recibos de Depósito Americanos (ADR) en el Nasdaq.

Este objetivo se lo plantean gracias a la creciente demanda de semiconductores por el avance de la inteligencia artificial. Un movimiento que sitúa a SK Hynix en la mira de los inversores internacionales y refuerza su posición como uno de los actores más influyentes en la industria tecnológica actual.

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El anuncio se produce en un momento de auge para la empresa, que ha visto multiplicar por más de diez el valor de sus acciones en el último año y ha superado el billón de dólares en capitalización bursátil.

Este crecimiento ​se explica por su liderazgo en la fabricación de memorias de alto ancho de banda, componentes clave para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial utilizados por gigantes como Nvidia y Google.

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SK Hynix multiplicó por más de diez el valor de sus acciones en el último año y superó el billón de dólares de capitalización bursátil.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo)

SK Hynix ha pasado de ser un fabricante de memorias a convertirse en un proveedor indispensable para la infraestructura digital del futuro.

Cómo es la estrategia de SK Hynix para conseguir 29 mil millones de dólares

La compañía, que ya supera el billón de dólares de valor de mercado, busca aprovechar la extraordinaria liquidez y visibilidad que ofrece el mercado estadounidense.

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El objetivo es reforzar su base de inversores globales y captar fondos frescos para financiar la expansión de su capacidad productiva, especialmente la construcción de nuevas fábricas y la compra de tecnología puntera como los escáneres de ultravioleta extremo de la firma holandesa ASML.

Esta salida a bolsa podría convertirse en la segunda mayor colocación de acciones de la historia, solo por detrás de la reciente operación de SpaceX y superando hitos como la salida a bolsa de Saudi Aramco en 2019.

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El liderazgo de SK Hynix en memorias HBM la convirtió en un proveedor clave para sistemas de inteligencia artificial de empresas como Nvidia y Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hace SK Hynix y por qué lidera la industria de la IA

SK Hynix es el segundo mayor fabricante del mundo de chips de memoria y un proveedor clave de memorias de alto ancho de banda (HBM). Estos componentes resultan esenciales para los procesadores de inteligencia artificial, ya que permiten velocidades y capacidades superiores en el manejo de datos, aspecto fundamental para el entrenamiento y funcionamiento de modelos avanzados.

El auge de la inteligencia artificial ha catapultado la demanda de estos chips, generando cuellos de botella en la cadena de suministro y elevando los márgenes de beneficio de la compañía.

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Según el consenso de mercado recogido por Bloomberg, se estima que SK Hynix cierre el ejercicio en curso con un beneficio neto de 142.590 millones de dólares, lo que supone un incremento del 500% respecto al año anterior. Esta cifra multiplica por seis el resultado anterior y refleja la fortaleza del sector de semiconductores en el actual contexto digital.

La empresa ha experimentado un crecimiento sin precedentes, logrando una revalorización superior al 1.000% en doce meses. Este desempeño ha situado a SK Hynix y a su compatriota Samsung entre las 15 empresas más valiosas del mundo, consolidando el liderazgo asiático en la industria del hardware y equilibrando el poder geopolítico frente a las grandes tecnológicas estadounidenses como Nvidia, Microsoft o Apple.

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Bloomberg estima que SK Hynix cerrará el ejercicio con un beneficio neto de 142.590 millones de dólares, un alza del 500% interanual.

Por qué SK busca captar 29 mil millones de dólares

Los fondos captados en la salida a bolsa estadounidense se destinarán principalmente a la construcción de nuevas plantas de fabricación de chips en Corea del Sur y a la adquisición de equipos de última generación.

El impulso a la producción permitirá a la compañía satisfacer la demanda global y mantener su posición de liderazgo en el segmento de memorias para inteligencia artificial.

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Además, SK Hynix prepara una ambiciosa política de retorno al accionista, que contempla la distribución de 66.100 millones de dólares entre recompras de acciones y dividendos. De este monto, alrededor de 22.030 millones de dólares se reservarán para la recompra de títulos, reforzando la confianza de los inversores en un momento de máximos históricos para la acción.

El payout previsto rondaría el 30% de las ganancias, con una rentabilidad por dividendo superior al 1,85% y un rendimiento total por retribución al accionista del 5,25%.

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