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Ignorar estas habilidades podría afectar tu futuro profesional en la era digital

Para 2025, el pensamiento analítico se mantuvo como la competencia central más valorada por los empleadores

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Trabajos - IA - Microsoft - estudio - tecnología - 20 de enero
La demanda de habilidades frescas ya no se limita a ciertos nichos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ignorar el desarrollo de nuevas habilidades podría tener consecuencias directas sobre el futuro laboral de cualquier profesional en la era digital. El avance de la inteligencia artificial (IA) y la constante transformación del mercado laboral han hecho que la adaptación y la adquisición de competencias emergentes sean factores decisivos para la empleabilidad y el crecimiento dentro de cualquier sector productivo.

Competencias clave para sobrevivir en la era digital laboral

El análisis reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) deja claro que la transformación tecnológica no es un fenómeno futuro, sino una realidad en curso que está modificando la estructura del empleo a nivel mundial. Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, subrayó en enero de 2026 que los beneficios de la innovación tecnológica no siempre se distribuyen de manera igualitaria entre todos los sectores y trabajadores.

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Incluso las empresas tecnológicas más avanzadas han experimentado recortes de personal, lo que demuestra que ningún sector está a salvo de las disrupciones. A la vez, surgen nuevas oportunidades laborales para quienes cuentan con las competencias adecuadas.

Cuatro personas sentadas en una mesa de reuniones de madera con papeles y vasos de agua, y al fondo, una oficina abierta con decenas de empleados en sus escritorios.
La adaptación y la adquisición de competencias emergentes sean factores decisivos para la empleabilidad y el crecimiento dentro de cualquier sector productivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda de habilidades frescas ya no se limita a ciertos nichos. Un estudio del FMI basado en millones de ofertas de empleo revela que una de cada diez vacantes en economías avanzadas y una de cada veinte en mercados emergentes exige al menos una “nueva competencia”.

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Este fenómeno se observa sobre todo en puestos profesionales, técnicos y directivos, con el área de tecnologías de la información representando más de la mitad de las solicitudes de nuevas capacidades.

El Staff Discussion Note del FMI de enero de 2026 ofrece una perspectiva aún más concreta del impacto de la IA. Según este informe, alrededor del 40% del empleo mundial podría verse afectado por la inteligencia artificial, aunque este porcentaje varía en función del país y su nivel de ingresos.

Mujer con expresión frustrada mira su teléfono en un escritorio desordenado en una oficina moderna y concurrida, con otros empleados trabajando en segundo plano
El pensamiento creativo y la motivación ocupan los siguientes lugares en importancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las economías avanzadas, la exposición potencial se eleva al 60%, mientras que en los mercados emergentes es del 40% y en los países de renta baja solo alcanza el 28%.

La velocidad de este cambio resulta evidente en países como Estados Unidos, donde la proporción de ofertas de trabajo que requieren habilidades relacionadas con la IA pasó de menos del 1% antes de 2015 a superar el 5% en 2025.

En España, el número de vacantes vinculadas a la inteligencia artificial se multiplicó por nueve en los últimos cinco años, según un informe reciente de Randstad. “La IA está remodelando rápidamente las economías. Algunos roles crecen; otros desaparecen. Debemos invertir en habilidades y preparar a las comunidades”, advirtió Georgieva en el Foro Económico Mundial de Davos.

Un grupo de profesionales sentados en una sala de reuniones, mirando a un presentador frente a una pantalla con texto, con laptops y cuadernos sobre la mesa. Una persona levanta la mano.
Alrededor del 40% del empleo mundial podría verse afectado por la inteligencia artificial, según el Staff Discussion Note del FMI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking de habilidades que definirá el empleo del futuro

El informe Future of Jobs 2025 del Foro Económico Mundial, analizado por la iniciativa europea EIT Deep Tech Talent, ofrece una visión detallada sobre las habilidades que más demandan actualmente los empleadores y aquellas que serán esenciales en los próximos años.

Para 2025, el pensamiento analítico se consolidó como la competencia más valorada, considerada imprescindible en siete de cada diez empresas. A esta habilidad le siguen la resiliencia, la flexibilidad, la agilidad y el liderazgo junto con la influencia social. El pensamiento creativo y la motivación ocupan los siguientes lugares en importancia.

Esta combinación de destrezas cognitivas, capacidades interpersonales y de autoeficacia refleja la necesidad de contar con equipos de trabajo ágiles, colaborativos y con capacidad innovadora. La tendencia indica que, durante los próximos cinco años, las habilidades tecnológicas serán las que experimentarán un crecimiento más acelerado en su demanda.

Un grupo de siete jóvenes empleados en una oficina moderna observa una gran pantalla con gráficos de IA; un hombre al frente sostiene una caja con pertenencias.
Según Stanford, la transformación no solo afecta las herramientas utilizadas en el trabajo diario, sino también la naturaleza misma de muchas profesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA y el big data lideran las competencias más solicitadas de cara a 2030, seguidas por la ciberseguridad, las redes y la alfabetización tecnológica. Además, el pensamiento creativo y dos actitudes socioemocionales —la resiliencia, flexibilidad y agilidad, junto con la curiosidad y el aprendizaje permanente— formarán parte del grupo de habilidades más relevantes.

El valor de las habilidades humanas frente a la automatización

El enfoque de la Stanford Graduate School of Business añade otra dimensión al debate, al señalar que, a medida que la inteligencia artificial asume tareas cognitivas rutinarias, ciertas competencias humanas pasarán a ser consideradas “requisitos operativos”. Entre estas destacan la creatividad, la empatía, el razonamiento ético, la comunicación y el pensamiento sistémico.

Según Stanford, la transformación no solo afecta las herramientas utilizadas en el trabajo diario, sino también la naturaleza misma de muchas profesiones. Por ejemplo, los analistas ya no se limitarán a preparar informes, sino que deberán interpretar y comunicar hallazgos útiles. Los directivos, por su parte, tendrán que rediseñar procesos y no solo supervisar la ejecución de tareas.

La velocidad y el alcance del cambio tecnológico ya están alterando la demanda de competencias en todos los niveles profesionales, técnicos y directivos. En consecuencia, quienes no actualicen su perfil de habilidades corren el riesgo de quedarse atrás en el mercado laboral de la era digital.

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