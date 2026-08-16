En Panamá un rayo impacta sobre una vivienda y mata a tres personas en la comarca indígena Ngäbe Buglé

Un rayo cae sobre una casa de paja aislada en un paisaje montañoso de Panamá durante una tormenta diurna con abundante lluvia y niebla baja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el sector de Playa Zapotal, distrito de Besikó, en la comarca indígena Ngäbe Buglé, tres personas murieron y otras dos resultaron heridas tras el impacto de un rayo sobre una vivienda.

La tragedia sobrevino cuando una intensa lluvia caía sobre el sector.

Este domingo los fuertes aguaceros, acompañados de vientos y tormentas eléctricas, se dejaron caer sobre distintos puntos del país, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La entidad indicó que mantiene el monitoreo y la atención de diversas situaciones registradas durante las últimas horas, asociadas a lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas e inundaciones en varios lugares del interior del país.

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De acuerdo con el balance de situación, se reportan afectaciones principalmente en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé.

El Sistema Nacional de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los principales ríos en la provincia de Bocas del Toro. (Sinaproc)

El Sinaproc confirmó que sus equipos de respuesta se encuentran en el área para brindar atención a los afectados y realizar la evaluación de daños correspondiente.

El balance preliminar incluye comunidades anegadas, casas sin techo y vías bloqueadas por árboles caídos.

Al desglosar las afectaciones, la entidad gubernamental manifestó que en la provincia de Chiriquí se contabilizan tres viviendas afectadas por desprendimientos de techo, ubicadas en Baco, Corotu Civil, distrito de Barú, y en Nuevo México, Chiriquí Viejo, distrito de Alanje.

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También se reportaron cinco incidentes por caída de árboles sobre vías, algunos de ellos con afectación al tendido eléctrico, en sectores de Bágala, Boquerón, Pedregal y Alanje.

En la Urbanización Villa Oliva, en Bágala, la caída de árboles ocasionó daños en cuatro viviendas, afectando aproximadamente a 20 personas.

Se mantiene el seguimiento en los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande, así como en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé. (Sinaproc)

Por su parte, en la provincia de Bocas del Toro las lluvias han generado afectaciones por inundaciones en el corregimiento de Finca 4, específicamente en las comunidades de Pantanal 1 y 2, donde se contabilizan aproximadamente 30 viviendas afectadas.

Mientras tanto, el Sinaproc reveló que se mantienen activos los procesos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en Barranco Medio y en la comunidad de Deborah, corregimiento de Finca 51, en la citada provincia caribeña.

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En la provincia de Veraguas los daños se dieron específicamente en las comunidades de Santa Fe, Calovébora y Río Veraguas, donde personal de respuesta de la citada entidad brindó atención prehospitalaria a una persona menor de edad que presentó un cuadro de dificultad respiratoria.

A través de su personal operativo y equipos de monitoreo, el Sistema Nacional de Protección Civil acotó que mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los principales ríos en la provincia de Bocas del Toro.

Según el monitoreo realizado en horas de la mañana del viernes, la institución añadió que se mantiene el seguimiento en diferentes puntos de los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande, así como en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé.

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La institución pide no cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas, ya sea a pie o en vehículos. (Sinaproc)

El reporte dado a conocer mediante una nota de prensa contempla observaciones en áreas cercanas a los ríos Sixaola y Changuinola, entre otros sectores, con información proporcionada por voluntarios, coordinadores comunitarios y personal de instituciones de seguridad y respuesta.

Voceros del Sinaproc aseguraron que mantienen especial atención en comunidades ubicadas en zonas fronterizas con Costa Rica y sectores próximos a cuerpos de agua, con el propósito de identificar oportunamente cualquier incremento en los niveles de los ríos, lluvias intensas u otras condiciones que puedan representar riesgo para la población.

La institución exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales y a no cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas, ya sea a pie o en vehículos, especialmente durante períodos de lluvia.

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