Panamá
Agregar Infobae enGoogle

En Panamá un rayo impacta sobre una vivienda y mata a tres personas en la comarca indígena Ngäbe Buglé

Intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos se dejaron caer sobre distintas partes del país, informó el Sistema Nacional de Protección Civil

Paisaje montañoso con vegetación frondosa, una casa de paja en el centro, lluvia cayendo, nubes oscuras y un rayo impactando sobre la casa.
Un rayo cae sobre una casa de paja aislada en un paisaje montañoso de Panamá durante una tormenta diurna con abundante lluvia y niebla baja. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En el sector de Playa Zapotal, distrito de Besikó, en la comarca indígena Ngäbe Buglé, tres personas murieron y otras dos resultaron heridas tras el impacto de un rayo sobre una vivienda.

La tragedia sobrevino cuando una intensa lluvia caía sobre el sector.

Este domingo los fuertes aguaceros, acompañados de vientos y tormentas eléctricas, se dejaron caer sobre distintos puntos del país, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La entidad indicó que mantiene el monitoreo y la atención de diversas situaciones registradas durante las últimas horas, asociadas a lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas e inundaciones en varios lugares del interior del país.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el balance de situación, se reportan afectaciones principalmente en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé.

El Sistema Nacional de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los principales ríos en la provincia de Bocas del Toro. (Sinaproc)
El Sistema Nacional de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los principales ríos en la provincia de Bocas del Toro. (Sinaproc)

El Sinaproc confirmó que sus equipos de respuesta se encuentran en el área para brindar atención a los afectados y realizar la evaluación de daños correspondiente.

El balance preliminar incluye comunidades anegadas, casas sin techo y vías bloqueadas por árboles caídos.

Al desglosar las afectaciones, la entidad gubernamental manifestó que en la provincia de Chiriquí se contabilizan tres viviendas afectadas por desprendimientos de techo, ubicadas en Baco, Corotu Civil, distrito de Barú, y en Nuevo México, Chiriquí Viejo, distrito de Alanje.

PUBLICIDAD

También se reportaron cinco incidentes por caída de árboles sobre vías, algunos de ellos con afectación al tendido eléctrico, en sectores de Bágala, Boquerón, Pedregal y Alanje.

En la Urbanización Villa Oliva, en Bágala, la caída de árboles ocasionó daños en cuatro viviendas, afectando aproximadamente a 20 personas.

Se mantiene el seguimiento en los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande, así como en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé. (Sinaproc)
Se mantiene el seguimiento en los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande, así como en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé. (Sinaproc)

Por su parte, en la provincia de Bocas del Toro las lluvias han generado afectaciones por inundaciones en el corregimiento de Finca 4, específicamente en las comunidades de Pantanal 1 y 2, donde se contabilizan aproximadamente 30 viviendas afectadas.

Mientras tanto, el Sinaproc reveló que se mantienen activos los procesos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en Barranco Medio y en la comunidad de Deborah, corregimiento de Finca 51, en la citada provincia caribeña.

En la provincia de Veraguas los daños se dieron específicamente en las comunidades de Santa Fe, Calovébora y Río Veraguas, donde personal de respuesta de la citada entidad brindó atención prehospitalaria a una persona menor de edad que presentó un cuadro de dificultad respiratoria.

A través de su personal operativo y equipos de monitoreo, el Sistema Nacional de Protección Civil acotó que mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los principales ríos en la provincia de Bocas del Toro.

Según el monitoreo realizado en horas de la mañana del viernes, la institución añadió que se mantiene el seguimiento en diferentes puntos de los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande, así como en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé.

La institución pide no cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas, ya sea a pie o en vehículos. (Sinaproc)
La institución pide no cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas, ya sea a pie o en vehículos. (Sinaproc)

El reporte dado a conocer mediante una nota de prensa contempla observaciones en áreas cercanas a los ríos Sixaola y Changuinola, entre otros sectores, con información proporcionada por voluntarios, coordinadores comunitarios y personal de instituciones de seguridad y respuesta.

Voceros del Sinaproc aseguraron que mantienen especial atención en comunidades ubicadas en zonas fronterizas con Costa Rica y sectores próximos a cuerpos de agua, con el propósito de identificar oportunamente cualquier incremento en los niveles de los ríos, lluvias intensas u otras condiciones que puedan representar riesgo para la población.

La institución exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales y a no cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas, ya sea a pie o en vehículos, especialmente durante períodos de lluvia.

Temas Relacionados

PanamáRayoMataPeronasComarcaNgäbe BugléSinaprocLluviasVientosTormentaImpactaVivienda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana: balance y desafíos en la mitad del segundo mandato de Abinader

El balance de estos años combina crecimiento, obras públicas y un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mientras el Gobierno celebra una baja histórica de la subalimentación en el país

República Dominicana: balance y desafíos en la mitad del segundo mandato de Abinader

Momentos de terror en Guatemala, luego que un bus fuera arrastrado por una correntada con 20 pasajeros a bordo

El transporte intentó cruzar el badén que comunica El Estor con Río Dulce y quedó arrastrado varios metros; hubo crisis nerviosa y golpes leves

Momentos de terror en Guatemala, luego que un bus fuera arrastrado por una correntada con 20 pasajeros a bordo

La activista Claudia Pineda pide no normalizar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua

La directora ejecutiva de la AMJ, exiliada en Costa Rica, alertó en una conferencia virtual citada por EFE sobre una represión vigente desde 2018 que incluye arrestos, torturas, desapariciones y fallecimientos en prisión

La activista Claudia Pineda pide no normalizar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua

Costa Rica: Incautan una tonelada de cocaína atribuida a red ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, el mayor decomiso en el año

El operativo en La Guácima de Alajuela, con apoyo de la DEA, terminó con dos detenidos y el hallazgo de 66 kilos en un auto y 925 paquetes

Costa Rica: Incautan una tonelada de cocaína atribuida a red ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, el mayor decomiso en el año

Sabores y tradición: Festival de la sopa de pata conquista el corazón de San Salvador

Cientos de asistentes disfrutan una receta emblemática en una jornada que refuerza la identidad gastronómica y cultural salvadoreña en el Mercado Tinetti

Sabores y tradición: Festival de la sopa de pata conquista el corazón de San Salvador

TECNO

Cinco usos del código QR que pocos saben: desde encontrar a perros y gatos hasta conectar el WiFi

Cinco usos del código QR que pocos saben: desde encontrar a perros y gatos hasta conectar el WiFi

El orden exacto para limpiar el celular sin arruinar la pantalla

Por qué el primer modelo de PlayStation se convirtió en un objeto de culto para audiófilos

Apple prepara una nueva Siri que informará como tu noticiero favorito de TV o radio

Google, Amazon y hasta Microsoft llegaron a invertir en el deporte: Barcelona, F1 con McLaren o la Bundesliga

ENTRETENIMIENTO

La hija de Cindy Crawford revela un episodio de su infancia que nunca había contado: “Me hicieron un exorcismo”

La hija de Cindy Crawford revela un episodio de su infancia que nunca había contado: “Me hicieron un exorcismo”

Netflix responde a la demanda de Tyra Banks por el documental de ‘America’s Next Top Model’

“Spider-Man: Brand New Day” entra en la historia del cine al superar los 2.000 millones de dólares en taquilla global

Glenn Close volvió como Cruella de Vil durante una aparición sorpresa en la D23

Bonnie Tyler recibió su último adiós en Gales ante miles de personas que entonaron “Total Eclipse of the Heart”

MUNDO

Bélgica combate su mayor incendio forestal mientras las llamas amenazan la frontera con Alemania

Bélgica combate su mayor incendio forestal mientras las llamas amenazan la frontera con Alemania

El régimen de Irán se atribuyó la victoria en la guerra contra EEUU e Israel y reivindicó el control del estrecho de Ormuz

India obliga a sus refinerías a duplicar la producción de gas para blindarse ante eventuales crisis de suministro

Qué descubrió un estudio sobre la araña espalda roja de Australia y la voltereta sexual del macho

Rusia golpeó barcos y puertos ucranianos tras rechazar una tregua a los ataques en el mar Negro