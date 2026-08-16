El Gobierno retoma esta semana el armado con aliados y enfrenta el desafío de ordenar la agenda electoral y legislativa

El presidente argentino, Javier Milei, encabezará el acto frente al monumento del General José de San Martín

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Después de nueve días de reclusión en la quinta de Olivos, con audiencias privadas y llamados a funcionarios, el presidente Javier Milei reaparecerá públicamente este lunes con motivo del acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. El mandatario encabezará, a las 15, la ceremonia que se celebrará en el Monumento al Libertador José de San Martín, ubicado en la plaza homónima del barrio porteño de Retiro, donde brindará un discurso

A su regreso de la gira por Ecuador y Colombia, el libertario prefirió evitar la Casa Rosada y se recluyó durante la semana en la residencia presidencial de Olivos. Tampoco brindó entrevistas ni se mostró particularmente activo en las redes sociales. Recién el viernes por la noche, el economista Sebastián Galiani sorprendió al contar a través de X que había cenado milanesas con Milei, aunque horas después del mensaje eliminó la publicación. “Hablamos mucho de ópera y la conversación fue muy amena. Es un guerrero, conoce bien las fuerzas de resistencia que enfrenta y, aun así, ha avanzado muchísimo. Ojalá sea reelecto”, había expresado.

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“El Presidente tiene un atributo que a veces puede ser jugarle en contra: tiene cabeza de economista y todo lo ve en esa clave. Es bueno y malo a la vez”, expresó una fuente con acceso al despacho presidencial para explicar que el interés del libertario está puesto casi exclusivamente en el programa económico. Por eso, resolvió delegar la definición de lo político a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a la mesa política que volverá a reunirse este martes a las 13, como lo hace todas las semanas, aunque con la presencia rotativa de un ministro, que al cierre de esta nota no estaba definido.

El reducido círculo que se volverá a encontrar este martes, horas después de la conferencia del vocero presidencial, Adrián Ravier, deberá enfrentar el complejo desafío de articular los debates electorales, que se activaron con los puentes tendidos entre Karina Milei y Mauricio Macri, con la agenda legislativa de los próximos días.

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Con el traspié de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada latente, los libertarios garantizan que alcanzarán un entendimiento que incluya a los aliados de cara a los planes para el futuro. Según explican, los gobernadores se vieron presionados por la opinión pública, algo similar a lo que ocurrió en sesiones como la que trató la legalización del aborto.

Reunión del Gobierno y PRO en Casa Rosada

“Nos quedan 13 proyectos que presentamos y que son transformacionales. Esos son los de envergadura y los que configuran la agenda legislativa que viene”, definió un integrante del reducido círculo que debate los tiempos para el tratamiento de las normativas en el Congreso.

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Mientras la bancada violeta en el Senado prepara una sesión para finales de mes, con la que apuesta a anotarse una nueva victoria para recomponer el escenario legislativo, la Cámara de Diputados aspira a debatir el próximo miércoles 26 de agosto la reforma del Banco Central, la Ley de Inocencia Fiscal y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP, por sus siglas en inglés).

A raíz de las últimas experiencias en el Senado, el oficialismo sigue de cerca la recomposición del bloque de “los 44″, que había logrado consolidar la senadora Patricia Bullrich, y que parece haberse resquebrajado con la salida de los santacruceños. Si bien en el entorno de Bullrich sostienen que la base se mantiene, por los pasillos de Casa Rosada aseguran que el esquema de apoyos se resintió a raíz del envío, que algunos consideran anticipado, de la reforma electoral.

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“Fue anticipado. Lo tenes que mandar cuando tenes los votos, antes no tiene sentido”, se expidió una fuente con conocimiento del tema. La mencionada reforma es una de las prioridades del Poder Ejecutivo, que aspira a eliminar las PASO rumbo a 2027, aunque el objetivo aparece cada vez más lejano.

Algunos hablan de septiembre como fecha para llevar el tema al recinto, mientras otros sostienen que, de no avanzar en un acuerdo macro con gobernadores, el proyecto se desarmará por la falta de respaldos y el próximo año se suspenderán —como en 2025— las primarias.

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Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina (NA)

Luego de una semana de escasa actividad, a excepción de la reunión de la mesa técnica del jueves, activada tras el contacto telefónico entre Milei y Macri, la que comienza tendrá una agenda cargada de reuniones. En Balcarce 50 detectaron que la quietud podía ser interpretada como una señal de debilidad, por lo que buscaron activar la dinámica.

El mismo martes a las 7, la menor de los Milei encabezará una reunión en Casa Rosada para avanzar con la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para los primeros días de noviembre. Serán de la partida representantes de la Iglesia, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gabinete libertario.

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Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, figura clave en el acercamiento entre el PRO y LLA, recibirá a gobernadores del Norte Grande en un nuevo intento por retomar los vínculos con los mandatarios provinciales, resentidos con los últimos debates legislativos. El encuentro tendrá como objetivo evaluar el proyecto de zonas cálidas, pendiente para el oficialismo. Al día siguiente, mantendrá un encuentro con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Los alfiles legislativos aspiran a conseguir los votos necesarios para sancionar los proyectos clave para la etapa que se viene, mientras el armado se prepara para dar los primeros pasos en la construcción de acuerdos rumbo a las elecciones de 2027. “El programa es el que es. Estructuralmente no hay más nada para aportar. La respuesta la tiene que dar la política. Se está trabajando en eso, es probable que entre agosto y septiembre se avance con los acuerdos con los aliados”, precisó una voz del entorno de Milei.

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Diego Santilli y varios gobernadores del Norte Grande asisten a un acto protocolario en Misiones, flanqueados por una guardia de honor y banderas provinciales

El mandatario, que en sus últimas actividades buscó potenciar su perfil internacional en la región, tiene previsto participar el jueves de la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, del Council de las Américas, que se llevará a cabo en el Hotel Alvear. Diego Santilli también participará del evento, junto con los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). Por su parte, el próximo viernes, el libertario viajará a la ciudad de Rosario para participar de los festejos por el aniversario de la Bolsa de Comercio.