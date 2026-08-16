Masters 1000 de Cincinnati: ganó Juan Manuel Cerúndolo y enfrentará al N° 4 del mundo

Juan Manuel Cerúndolo se clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

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El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo disputó uno de los partidos más largos de la historia del Masters 1000 de Cincinnati al derrotar al francés Arthur Rinderknech por 4-6, 7-6(3) y 7-6(5), en tres horas y 34 minutos de competencia. Su hermano, Francisco, no corrió con la misma suerte y quedó eliminado, al igual que Sebastián Báez y Marco Trungelliti.

Ante otra jornada agobiante por las altas temperaturas que azotaron Cincinnati, Cerúndolo, ubicado en el puesto 49 del escalafón mundial, protagonizó una verdadera batalla ante Rinderknech (28°), quien terminó el partido con molestias físicas.

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El partido no comenzó de la mejor manera para Juan Manuel: en el primer game cedió su servicio y su rival aprovechó ese quiebre para adelantarse en el marcador. El francés mantuvo la ventaja y se llevó el primer set por 6-4. En el segundo parcial, ambos tenistas cuidaron sus saques hasta llegar al tie-break, donde el argentino logró imponerse por 7-6(3) para igualar el encuentro.

En el tercer set, Rinderknech dio el primer golpe y se colocó 2-0. A pesar de ello, el albiceleste no se desvió de su plan de juego: recuperó el quiebre y volvió a arrebatarle el servicio al francés para tomar ventaja. Sin embargo, en el octavo game, el europeo volvió a recuperar su saque y el partido se encaminó nuevamente al tie-break. Cerúndolo supo aprovechar las mermas físicas de su adversario y, concentrado con sus tiros, cerró una extensa batalla por 7-6(5). De esta manera, se clasificó por tercera vez en su carrera a la tercera ronda de un Masters 1000.

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Juan Manuel Cerúndolo por un lugar en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime (Crédito: AP/Thibault Camus)

Por un lugar en los octavos de final enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime (4°), verdugo del griego Stefanos Tsitsipas (49°) por 6-3 y 7-5. El único enfrentamiento que disputaron lo ganó el argentino en el Masters 1000 de Madrid 2025.

El hermano mayor de los Cerúndolo, Francisco, mejor raqueta nacional (25°), sigue sin poder hacer pie en la gira americana. Luego de las prematuras caídas en Los Cabos, donde se despidió en los cuartos de final, y en el debut de Montreal, volvió a perder en Cincinnati, torneo en el que nunca pudo conseguir un triunfo en el cuadro principal a lo largo de su carrera. El portugués Nuno Borges (39°) lo superó por un doble 6-4.

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La derrota de Cerúndolo también se refleja en los números: conectó tres aces y cometió dos dobles faltas. Tuvo un bajo porcentaje de primeros servicios, con apenas un 48%, aunque ganó el 67% de los puntos disputados con ese golpe. Perdió su saque en tres oportunidades y solo consiguió un quiebre. Además, cometió 31 errores no forzados y registró 11 tiros ganadores.

Marco Trungelliti perdió en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati frente al ruso Daniil Medvedev (Crédito: Aaron Doster)

En la cancha principal de Cincinnati, Marco Trungelliti (91°) a sus 36 años, quedó eliminado al caer con ruso Daniil Medvedev, ubicado en el séptimo puesto del escalafón.

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Tras ceder el primer set por 6-4, Trunge comenzó el segundo parcial de muy buena manera y llegó a adelantarse 4-1. Cuando parecía que el partido se encaminaba a un tercer set, el santiagueño desperdició dos puntos de set: uno con su servicio y otro con el saque de su rival. Medvedev sacó chapa de Top 10, ganó cinco games consecutivos y selló la victoria.

El norteño está viviendo una temporada de ensueño, la mejor de su carrera como tenista profesional. En el inicio de 2026, debutó en el equipo argentino de Copa Davis, que perdió en la primera ronda de los Qualifiers ante Corea del Sur, en Busan. Luego alcanzó su primera final ATP Tour en Marrakech, donde cayó ante el español Rafael Jódar (11°), y logró ingresar al Top 100, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en debutar dentro de ese grupo en la Era Abierta, llegó a alcanzar el 76°, la mejor posición de su carrera. Además, se consagró campeón del Challenger 100 de Kigali 2.

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Sebastián Báez también se despidió de Cincinnati en la segunda ronda. El argentino cayó ante el estadounidense Learner Tien (12°) por 6-3 y 7-6(4). El jugador nacido hace 20 años en Irvine, California, llegaba al certamen luego de alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Montreal, donde consiguió una de las mejores actuaciones de su carrera.

Cabe destacar que Tomás Etcheverry (31°) y Mariano Navone (44°) también se despidieron del torneo estadounidense en la ronda de 64 este sábado, al caer frente al francés Terence Atmane (45°), por 6-3 y 7-6(4), y ante el belga Alexander Blockx (32°), por 6-3 y 6-4, respectivamente.

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