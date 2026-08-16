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Javier Milei retomará la agenda pública y encabezará el acto por el paso a la inmortalidad de San Martín

El Presidente dará un discurso en el Monumento al Libertador ubicado en Plaza San Martín tras varios días de reuniones privadas. Se espera la presencia de todo el Gabinete y también del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

Javier Milei encabezó un acto en homenaje por el aniversario del nacimiento de José de San Martín
Javier Milei realizará una cadena nacional por el acto del 17 de agosto
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El presidente Javier Milei retomará la agenda pública tras varios días de reuniones privadas y dará un discurso durante el acto por el aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Todo será en el Monumento al Libertador ubicado en Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. Se espera la presencia de todo el Gabiente y también estará el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Según fuentes oficiales, Milei llegará después de las 14:30 para saludar a los funcionarios presentes, mientras que su mensaje está previsto para las 15. El Presidente dará un discurso en el evento por la conmemoración del 176° aniversario del fallecimiento del Libertador y compartirá escenario con uno de los dirigentes más representativos del PRO en medio de los acercamientos con La Libertad Avanza.

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La jornada marcará el regreso de Milei a la escena pública después de varios días de reuniones privadas y una agenda concentrada en la Quinta de Olivos. La última actividad pública del mandatario fue su participación en la ceremonia de asunción del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, realizada en Cali. Desde su regreso al país, el jefe de Estado mantuvo principalmente encuentros cerrados, mientras la atención del Gobierno estuvo puesta en la mesa política encabezada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que incluyó negociaciones parlamentarias y la búsqueda de recomponer vínculos con distintos sectores aliados.

La presencia de Macri será uno de los aspectos políticos de la jornada. El jefe de Gobierno porteño tendrá primero su propio homenaje a San Martín en la misma plaza, con un programa que comenzará a las 10 con música en vivo y propuestas familiares, y brindará un mensaje a las 12. Desde las 14:30, el espacio quedará a disposición del Gobierno nacional para la llegada de Milei.

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Javier Milei, vestido con traje oscuro y camisa celeste, mira fijamente. Detrás, parte de un busto de bronce y un guardia militar de gala con espada
El Presidente retomará la agenda pública tras varios días de reuniones privadas en Olivos

El encuentro se produce en el marco de un acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO que tomó forma concreta el pasado miércoles 13 de agosto, cuando delegados de ambos espacios se reunieron en la Casa Rosada. Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, por el PRO, fueron recibidos durante dos horas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los diputados Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, según informó Infobae. Al finalizar, las partes consensuaron un comunicado conjunto: “Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo. Fue un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio”, indicaron.

El acercamiento se produjo después de que Karina Milei y Mauricio Macri retomaran el contacto tras más de un año sin comunicación directa. La ruptura había comenzado en octubre de 2025 por el desplazamiento de Guillermo Francos como jefe de Gabinete. Desde ambos espacios describieron la reunión del miércoles como “un primer paso” para mejorar la relación de cara a 2027. De Andreis precisó que fue “una conversación más de índole nacional, política, de fondo” y que implicó “un reconocimiento para Macri por el apoyo de estos años”. La mesa política conjunta creada en ese encuentro se reunirá cada quince días.

El homenaje de este lunes también estará atravesado por el antecedente del sable corvo de San Martín, cuya restitución al Regimiento de Granaderos a Caballo fue impulsada por Milei en febrero pasado. El 7 de febrero, el Presidente encabezó un acto en San Lorenzo, Santa Fe, para entregar oficialmente la histórica espada a los Granaderos, en el marco del decreto 81/2026 que dispuso el traslado de la pieza desde el Museo Histórico Nacional.

Durante ese acto, Milei defendió la medida y sostuvo que el sable “no es un objeto histórico más, no es una pieza neutra de exhibición ni un simple vestigio del pasado. Es probablemente el símbolo material más poderoso de la nación argentina”. El sable había permanecido bajo custodia del Regimiento desde 1967 hasta 2015, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner dispuso su exposición en el museo. Tras la ceremonia en San Lorenzo, la reliquia fue trasladada al cuartel de los Granaderos en Palermo, donde actualmente se encuentra exhibida al público con entrada libre y gratuita.

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