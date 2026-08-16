Cinco usos del código QR que pocos saben: desde encontrar a perros y gatos hasta conectar el WiFi

El código QR se ha convertido en una herramienta versátil que simplifica distintos aspectos de la vida doméstica. - crédito Ministerio de Trabajo de Colombia

Guardar

Existen aplicaciones poco conocidas del código QR que van desde facilitar la conexión al WiFi hasta ayudar en la localización de mascotas extraviadas. En la vida cotidiana, estos códigos simplifican tareas en el hogar y mejoran tanto la organización como la comunicación, permitiendo un acceso ágil a información relevante.

Al integrarse a rutinas cotidianas, los QR ofrecen soluciones prácticas para problemas habituales, como compartir la clave de internet o gestionar el inventario doméstico. Su uso va más allá de lo comercial y se adapta a necesidades familiares y personales, mejorando la experiencia en casa y aportando comodidad en situaciones frecuentes.

PUBLICIDAD

Cómo el código QR transforma actividades cotidianas en casa

El código QR se ha convertido en una herramienta versátil que simplifica distintos aspectos de la vida doméstica. Al aplicar esta tecnología en el hogar, se pueden resolver problemas comunes de manera eficiente y sin complicaciones técnicas.

Una persona conecta un teléfono móvil a la red WiFi de su casa escaneando el código QR del router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ejemplo claro es el acceso a la red WiFi: muchas personas enfrentan el desafío de compartir contraseñas largas y complejas con sus visitas. Al generar un código QR que contiene los datos de la red, cualquiera puede conectarse simplemente escaneando el código con la cámara del celular, sin necesidad de ingresar manualmente la clave.

PUBLICIDAD

El inventario de objetos guardados también se beneficia de los QR. Al almacenar cajas en armarios, depósitos o durante mudanzas, resulta difícil recordar el contenido de cada una sin abrirlas. Vincular una lista digital —ya sea una nota, una carpeta en la nube o una aplicación de organización— a un QR pegado en la caja permite consultar rápidamente qué hay dentro.

Solo hace falta acercar el teléfono y acceder a la información almacenada, lo que ahorra tiempo y evita la confusión al buscar objetos específicos.

Al almacenar cajas en armarios, depósitos o durante mudanzas, resulta difícil recordar el contenido de cada una sin abrirlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificación digital para mascotas: seguridad y datos a la mano

Las placas tradicionales para perros y gatos suelen tener espacio limitado para información básica, como el nombre del animal y un teléfono de contacto. Si el número se modifica, la placa pierde utilidad y debe reemplazarse. Los códigos QR ofrecen una solución moderna y flexible.

PUBLICIDAD

Es posible crear una placa que enlace a un perfil digital donde se almacenen datos actualizados: dirección, teléfonos alternativos, información veterinaria y antecedentes médicos. En caso de extravío, la persona que encuentre al animal solo debe escanear el código para acceder de inmediato a todos los datos relevantes y facilitar el reencuentro.

Esta modalidad de identificación digital resulta especialmente útil para familias que se mudan con frecuencia o que desean compartir información médica en caso de emergencias veterinarias. El perfil puede actualizarse en cualquier momento, manteniendo vigente y accesible la información crítica sin necesidad de fabricar una nueva placa cada vez que haya un cambio.

PUBLICIDAD

En caso de extravío, la persona que encuentre al animal solo debe escanear el código para acceder de inmediato a todos los datos relevantes y facilitar el reencuentro. (Imagen ilustrativa Infobae)

Manuales e instrucciones siempre disponibles mediante QR

En el hogar, los manuales impresos de electrodomésticos suelen perderse o acumularse en cajones, dificultando su consulta cuando surge una duda o una falla. Una alternativa práctica consiste en buscar la versión digital del manual —en formato PDF o video explicativo— y alojarla en la nube.

Un simple código QR adherido al costado del aparato permite que cualquier persona acceda a las instrucciones en segundos, usando su teléfono móvil. Esto resulta útil tanto para resolver problemas como para ayudar a invitados o inquilinos temporales, por ejemplo, en viviendas de alquiler turístico.

PUBLICIDAD

Esta solución también es adaptable a electrodomésticos complejos o de uso poco frecuente, como lavadoras, microondas o routers. El acceso inmediato a la información facilita el mantenimiento y el uso correcto de los equipos, evitando errores y prolongando su vida útil.

Un hombre de edad avanzada realiza un pago digital con su teléfono móvil en la caja de un establecimiento, mientras una empleada sonriente lo asiste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la posibilidad de grabar explicaciones personalizadas en video aporta un valor añadido, ya que permite compartir trucos o recomendaciones propias junto con la guía oficial.

PUBLICIDAD

Organización de compras y despensa con tecnología QR

La gestión de la despensa y la lista de compras puede optimizarse con la ayuda de códigos QR. Al crear una lista digital compartida —en aplicaciones como Google Keep o la herramienta de notas del teléfono— y vincularla a un código colocado en la puerta de la refrigeradora, todos los miembros del hogar pueden actualizar en tiempo real los productos que faltan.

Cuando alguien advierte que un ingrediente se está terminando, solo tiene que escanear el código y añadirlo a la lista. Así, al ir al supermercado, la información está disponible y actualizada en el celular, evitando olvidos o compras innecesarias.

PUBLICIDAD

Se puede crear una placa para la mascota con un enlace a un perfil digital que incluya dirección, teléfonos e información veterinaria actualizada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este sistema fomenta la colaboración y la comunicación en casa, permitiendo que cada persona participe en la organización de la compra semanal. Además, reduce el desperdicio de alimentos y mejora la planificación de las comidas, ya que se puede consultar el inventario antes de salir a comprar.

Inventario inteligente y almacenamiento eficiente con QR

Manejar el contenido de cajas guardadas en distintos espacios del hogar puede volverse un reto si no se cuenta con un método de identificación rápido. El uso de códigos QR para enlazar a listados o fotografías digitales de cada caja permite saber con exactitud qué contiene cada una sin necesidad de abrirla.

PUBLICIDAD

Basta con escanear el código y consultar la información almacenada en el teléfono, lo que ahorra tiempo y evita desorden.

Este método es especialmente útil en mudanzas, cuando el volumen de objetos dificulta recordar dónde está cada cosa, o en hogares con espacios de almacenamiento reducidos. Al mantener un registro visual y detallado accesible mediante QR, se agiliza la búsqueda de pertenencias y se optimiza el uso del espacio.