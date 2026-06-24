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Anthropic busca formar expertos en IA y ofrece USD 85.000 al año por entrenamiento

Con una inversión inicial de 150 millones de dólares, la iniciativa tiene como objetivo colocar a 1.000 jóvenes en puestos de trabajo a tiempo completo

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Anthropic ha puesto en marcha Claude Corps, un programa de becas que pretende generar impacto. REUTERS/Dado Ruvic
Anthropic ha puesto en marcha Claude Corps, un programa de becas que pretende generar impacto. REUTERS/Dado Ruvic

Anthropic lanza una iniciativa nacional destinada a capacitar a jóvenes en el uso de inteligencia artificial, ofreciendo una compensación anual de USD 85.000 por un año de formación y trabajo en organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos. El programa, denominado Claude Corps, busca preparar a la próxima generación de expertos en IA mientras impulsa la transformación digital en el sector social.

Cómo funciona la formación en inteligencia artificial de Anthropic

La compañía Anthropic ha puesto en marcha Claude Corps, un programa de becas que pretende generar un impacto tanto en los becarios seleccionados como en las organizaciones a las que asistirán. Así lo dio a conocer Forbes.

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Con una inversión inicial de 150 millones de dólares, la iniciativa tiene como objetivo colocar a 1.000 jóvenes en posiciones de tiempo completo dentro de hasta 400 organizaciones sin ánimo de lucro distribuidas por todo EE. UU.

El proceso de formación comienza con una etapa de capacitación intensiva en el uso de Claude. REUTERS/Dado Ruvic
El proceso de formación comienza con una etapa de capacitación intensiva en el uso de Claude. REUTERS/Dado Ruvic

El proceso de formación comienza con una etapa de capacitación intensiva en el uso de Claude, el chatbot de inteligencia artificial que da nombre al programa. Los seleccionados aprenderán a utilizar esta herramienta en profundidad antes de incorporarse de manera presencial a las entidades asignadas, donde durante un año colaborarán en la implementación y optimización de soluciones basadas en IA.

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El monto destinado a cada participante es de 85.000 dólares, cifra que cubre el año completo de trabajo y formación. Anthropic busca, de este modo, incentivar la incorporación de jóvenes talentos a un sector que tradicionalmente ha carecido de recursos tecnológicos avanzados y donde la inteligencia artificial puede suponer una mejora en la eficiencia y el alcance de las misiones sociales.

Requisitos y proceso de selección para jóvenes interesados en IA

El programa Claude Corps se dirige a personas mayores de 18 años que cuenten con menos de dos años de experiencia laboral a tiempo completo. Uno de los aspectos que distingue a esta iniciativa es la ausencia de requisitos académicos específicos, ya que no se exige título universitario ni formación previa en áreas tecnológicas.

El programa Claude Corps se dirige a personas mayores de 18 años que cuenten con menos de dos años de experiencia laboral a tiempo completo. REUTERS/Dado Ruvic
El programa Claude Corps se dirige a personas mayores de 18 años que cuenten con menos de dos años de experiencia laboral a tiempo completo. REUTERS/Dado Ruvic

Los candidatos deben estar autorizados para trabajar en Estados Unidos y sentirse cómodos al interactuar con Claude, el asistente de IA de Anthropic. Según Michael Ellison, director ejecutivo de CodePath, el objetivo es ser “extremadamente accesibles” y lograr que el grupo de becarios represente una muestra amplia y diversa de la población estadounidense.

Esta apertura busca democratizar el acceso a la capacitación en inteligencia artificial y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional para jóvenes de diferentes contextos.

Impacto de la inteligencia artificial en el sector sin ánimo de lucro

Uno de los propósitos centrales de Claude Corps es impulsar la adopción de inteligencia artificial en organizaciones que tradicionalmente han tenido acceso limitado a estos recursos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Claude es el asistente de IA de Anthropic. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al colocar a jóvenes capacitados en IA en entidades sin fines de lucro, Anthropic busca facilitar la integración de herramientas inteligentes en procesos cotidianos, optimizando desde la gestión administrativa hasta la atención a beneficiarios.

La formación de los becarios incluye no solo el manejo técnico de Claude, sino también la capacidad de identificar oportunidades para aplicar la IA en la mejora de operaciones, la gestión de datos y la ampliación del impacto social.

Durante el año de trabajo presencial, los participantes podrán transferir conocimientos y acompañar a las organizaciones en la transformación digital, adaptando las soluciones a las necesidades específicas de cada entidad.

Esta estrategia pretende generar beneficios a largo plazo tanto para los jóvenes profesionales como para el tejido social estadounidense, fomentando una cultura de innovación en el sector sin ánimo de lucro y preparando una nueva generación de especialistas en inteligencia artificial con experiencia práctica y compromiso social.

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