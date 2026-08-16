Colapsó el pase de Dibu Martínez a la Juventus: la decisión del Aston Villa que le inyecta incertidumbre a su futuro

Dibu, en la final del Mundial 2026, el último partido que jugó (REUTERS/Omar Aziz)

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La transferencia de Emiliano Martínez a la Juventus se cayó de manera definitiva. El periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano confirmó este domingo que el acuerdo entre el club italiano y el Aston Villa quedó cancelado, con diferencias económicas irreconciliables como causa principal del fracaso de la negociación.

“Juventus, Aston Villa y el entorno de Emiliano Martínez todos llaman al acuerdo 100% cancelado esta noche”, publicó Romano en su cuenta de X. El comunicador italiano, referencia mundial en coberturas de mercado de pases, precisó además que las partes no lograron acercar posiciones en torno al valor del traspaso del arquero argentino: “Hubo enormes diferencias en el precio y también la Juve dudosa sobre el problema del dedo. Villa insistió en una valoración de 15 millones de euros (casi 17.500.000 dólares) mientras que Juve creyó que la propuesta de 6 millones de euros (USD 7 millones) más extras era justa”.

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La brecha entre lo que exigía el club de Birmingham y lo que ofrecía la Vecchia Signora resultó insalvable. A ese obstáculo económico se sumó la incertidumbre de la Juventus respecto al estado físico del portero, quien sufrió la fractura en uno de sus dedos antes de la final de la última Europa League. Vale recordar que el marplatense, de 33 años, no se operó y disputó igual la Copa del Mundo con la selección argentina, en la que llegó a la final ante España, a la postre, campeón. Ambos factores, combinados, terminaron por sepultar una operación que había tomado impulso en las últimas semanas del mercado europeo.

Con la puerta cerrada para Martínez, el club de Turín giró su atención de inmediato hacia otro nombre. “La diferencia en el precio pedido por Aston Villa se consideró demasiado alta, Juventus prosigue con el acuerdo por Vicario”, informó Romano. El portero Guglielmo Vicario, actualmente en el Tottenham Hotspur, se convirtió así en la alternativa prioritaria para reforzar el arco de la Juventus antes del cierre del mercado.

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El desenlace de esta negociación se inscribe en una cadena de movimientos que tuvo su origen en la caída del traspaso del arquero japonés Zion Suzuki al Paris Saint-Germain (PSG). Según informó Tuttosport y confirmó Romano, el PSG mantenía un acuerdo verbal con el Parma por Suzuki valuado en 35 millones de euros, pero las diferencias en comisiones y exigencias del entorno del jugador frustraron la operación en el último momento. Ante ese vacío, el Aston Villa avanzó para quedarse con el arquero japonés, lo que a su vez habría podido liberar la salida de Martínez. Sin embargo, el acuerdo con la Juventus no prosperó antes de que ese efecto dominó se consolidara.

Romano detalló que el Aston Villa avanza en paralelo: “El Aston Villa sigue adelante con todos los pasos formales del acuerdo con Zion Suzuki incluso después de que la transferencia de Emi Martínez a la Juventus se detuviera. Aston Villa reservó una revisión médica para Suzuki y está todo listo para proceder a principios de la próxima semana con el portero japonés”.

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El agente del arquero argentino, Gustavo Goni, había declarado días atrás que “Martínez solo se irá con el visto bueno del Aston Villa y con un acuerdo que satisfaga a todas las partes”. Esa condición nunca se cumplió con la Juventus. El Chelsea también había rechazado previamente una propuesta para incorporar al campeón del mundo, lo que redujo las opciones del portero en el mercado inglés.

La Juventus, dirigida por el técnico Luciano Spalletti, había apostado fuerte en este mercado de transferencias con la llegada del delantero Loïs Openda desde el Leipzig y la compra del pase del atacante Randal Kolo Muani al PSG, además de las incorporaciones de Kerim Alajbegovic, Jeff Ekhator y Jérémie Boga. Para la portería, el club contaba hasta ahora con tres opciones en el plantel: los italianos Michele Di Gregorio, Mattia Perin y Carlo Pinsoglio. La búsqueda de un cuarto nombre para ese puesto, que pasó por Martínez y Ederson, apunta ahora con fuerza a Vicario.

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¿Qué sucederá con Dibu? ¿La llegada de Suzuki al Aston Villa implica una competencia seria para su puesto o un síntoma de que, más allá de que se cayó su mudanza a Turín, el club espera una oferta decisiva para que se marche antes del cierre del libro de pases en Europa?