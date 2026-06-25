Epic Games Store ofrece dos juegos gratis esta semana: parques de atracciones y batallas de dioses en tu PC

Epic Games Store regala RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition y Voidwrought por tiempo limitado - créditos Epic Games Store

Epic Games Store renueva su selección de juegos gratuitos y, esta semana, pone a disposición de los usuarios RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition y Voidwrought. Ambos títulos pueden reclamarse sin costo alguno entre el 25 de junio y el 2 de julio, ampliando la biblioteca digital de los jugadores con experiencias muy diferentes: la gestión creativa de un parque de atracciones y la acción desafiante de un Metroidvania oscuro y cargado de combates.

La estrategia de Epic Games de regalar juegos semanalmente ha consolidado a la plataforma como uno de los destinos preferidos por los gamers de PC para descubrir novedades, explorar géneros y disfrutar de propuestas independientes y franquicias consagradas sin gastar dinero.

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Epic consolida su estrategia de juegos semanales gratuitos y empuja el descubrimiento en PC - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los juegos gratuitos en Epic Games Store

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition

Este clásico de la simulación y la gestión pone a los jugadores al mando de su propio parque de atracciones. Desde la creación de montañas rusas hasta la supervisión de empleados y finanzas, el título ofrece libertad total para diseñar y dirigir el parque según el estilo de cada usuario.

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La Complete Edition añade las expansiones ¡Empapados! y ¡Salvajes!, que incorporan parques acuáticos, hábitats de animales y nuevas opciones de personalización. El modo libre permite construir sin restricciones, mientras que la función CoasterCam brinda la oportunidad de experimentar las atracciones en primera persona.

Voidwrought

Para quienes buscan acción y desafío, Voidwrought propone un viaje a través de un mundo multidimensional y hostil. El jugador controla al Simulacro, un ser destinado a recolectar la sangre de dioses monstruosos en un entorno dibujado a mano. El juego combina plataformas precisas, exploración tipo Metroidvania y combates intensos contra más de 70 tipos de enemigos y jefes formidables.

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Los usuarios pueden personalizar su estilo de combate mediante reliquias y almas, expandir su santuario para atraer seguidores y desbloquear secretos a medida que avanzan en la aventura.

Cómo reclamar los juegos gratis: guía paso a paso

Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store, cuenta, “precio 0” y biblioteca permanente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reclamar estos títulos en Epic Games Store es sencillo, incluso para usuarios sin experiencia previa en plataformas digitales:

Crear una cuenta o iniciar sesión: Accede a (store.epicgames.com) y regístrate con tu correo electrónico o utiliza una cuenta existente. Explorar la tienda: Dirígete a la sección “Tienda” y localiza los juegos gratuitos destacados. Seleccionar y reclamar: Ingresa en la ficha de cada juego, verifica que el precio sea “0” y selecciona la opción para obtenerlo. No es necesario ingresar datos de pago. Añadir a la biblioteca: Los títulos quedan almacenados de forma permanente en la cuenta, aunque se desinstalen posteriormente. Instalar y jugar: Descarga el cliente de Epic Games Store, accede a tu biblioteca y selecciona el juego para instalarlo y comenzar a jugar.

Se recomienda revisar los requisitos técnicos antes de la instalación para asegurar la compatibilidad y evitar problemas de rendimiento.

Por qué participar en las promociones de Epic Games Store

El modelo de juegos gratuitos semanales de Epic Games Store brinda a los usuarios la oportunidad de probar títulos reconocidos y descubrir propuestas originales sin coste alguno. Las ventajas del formato digital incluyen descargas inmediatas, actualizaciones automáticas y acceso global, aunque la propiedad de los juegos depende de la cuenta y las políticas de la plataforma.

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No es posible revender los títulos ni acceder a ellos si la cuenta es suspendida, pero la posibilidad de experimentar géneros variados y apoyar a desarrolladores independientes es un atractivo indiscutible. Además, la rotación semanal de ofertas motiva a los jugadores a regresar y explorar las novedades.

Epic Games Store continúa posicionándose como un referente en la distribución digital de videojuegos mediante su apuesta por la accesibilidad y la diversidad. Para quienes buscan ampliar su colección y mantenerse al tanto de las últimas tendencias, participar en estas promociones es una forma eficaz y económica de explorar el ecosistema del videojuego para PC. Las ofertas cambian cada semana, así que conviene estar atento a los futuros lanzamientos gratuitos disponibles en la tienda.

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