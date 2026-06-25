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EE. UU. abre nueva investigación contra Tesla por accidente fatal con el sistema de asistencia activado

Reguladores estadounidenses han abierto casi 50 investigaciones a Tesla desde 2016 por siniestros relacionados con asistencia al conductor

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Tesla enfrenta una nueva investigación federal por un accidente mortal en Katy, Texas. (Reuters)
Tesla enfrenta una nueva investigación federal por un accidente mortal en Katy, Texas. (Reuters)

El gobierno de Estados Unidos inició una nueva investigación federal tras un accidente mortal en Texas que involucró a un Tesla con tecnología de asistencia al conductor activada, según informaron las autoridades. El siniestro provocó la muerte de Martha Avila, una residente de 76 años, y ha motivado además una demanda civil por parte de su familia contra el fabricante de vehículos eléctricos.

El Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) anunció el miércoles la apertura de una investigación sobre el accidente ocurrido el 19 de junio en Katy, un suburbio de Houston. La víctima, Martha Avila, falleció tras ser arrollada cuando un Tesla Model 3 se estrelló contra su vivienda. Dos días antes, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) también había confirmado el inicio de una investigación paralela sobre el mismo hecho.

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Demanda por homicidio culposo y fallas en el sistema

La familia de Martha Avila presentó una demanda civil el martes alegando que Tesla y su director ejecutivo, Elon Musk, deben responder por la muerte de la mujer. Los demandantes acusan a la compañía de negligencia grave y de no advertir sobre los supuestos defectos en los sistemas “autopilot” y “full self-driving” del vehículo involucrado.

Accidente Tesla
Martha Avila, de 76 años, murió cuando un Tesla Model 3 impactó su vivienda con piloto automático activado. (Harris County Constable Precinct 5)

La denuncia, presentada en el sistema judicial estatal de Texas, solicita más de un millón de dólares en daños y pide sanciones adicionales por lo que consideran una conducta temeraria de la empresa ante riesgos graves de lesiones.

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Detalles del accidente y versiones enfrentadas

Según la familia de la víctima, el conductor del Model 3, identificado como Michael Butler, declaró a las autoridades que había activado el sistema de piloto automático antes de que el vehículo atravesara la pared frontal de la casa. Martha Avila quedó atrapada debajo del automóvil y murió poco después en un hospital cercano. Justin Barbour, yerno de la víctima, también resultó herido durante el incidente.

Por su parte, el sheriff del condado de Harris confirmó que el conductor declaró haber utilizado el sistema de asistencia al momento del choque. A pesar de la gravedad del accidente, Tesla y Elon Musk no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Musk defendió a la empresa en la red social X, argumentando que “FSD conduce despacio por calles residenciales y este fue un choque a alta velocidad”.

La familia de la víctima presentó una demanda civil por más de un millón de dólares contra Tesla y su CEO, Elon Musk. (Reuters)
La familia de la víctima presentó una demanda civil por más de un millón de dólares contra Tesla y su CEO, Elon Musk. (Reuters)

Ashok Elluswamy, vicepresidente de software de inteligencia artificial de Tesla, publicó que “el conductor anuló manualmente el sistema de conducción autónoma al presionar el acelerador al 100% en esa zona residencial”.

Antecedentes y contexto de las investigaciones

Las investigaciones federales sobre Tesla y sus sistemas avanzados de asistencia al conductor no son nuevas. Desde 2016, la NHTSA ha abierto cerca de 50 investigaciones especiales sobre accidentes que involucran estas tecnologías, con un saldo reportado de unas dos docenas de víctimas mortales. En marzo de este año, la agencia intensificó su revisión sobre 3,2 millones de vehículos Tesla equipados con “full self-driving” ante la preocupación de que el sistema no advierta o detecte riesgos en condiciones de baja visibilidad.

En 2023, la automotriz realizó el retiro de cerca de 2 millones de vehículos en Estados Unidos para reforzar la exigencia de que los conductores permanezcan atentos mientras usan el piloto automático. Tesla sostiene que estos sistemas permiten a los vehículos mantenerse en su carril, acelerar y frenar, pero requieren que el conductor mantenga siempre las manos en el volante y preste total atención.

Tesla sostiene que sus sistemas requieren siempre la atención total del conductor y manos en el volante. (Reuters)
Tesla sostiene que sus sistemas requieren siempre la atención total del conductor y manos en el volante. (Reuters)

Otros elementos del caso y repercusiones

La demanda de los familiares de Avila también incluye a Michael Butler como codemandado. Hasta el momento, no se ha podido confirmar si cuenta con representación legal. Los abogados de la familia tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios adicionales.

El accidente y las investigaciones federales coinciden con un periodo de fuerte caída en el valor de las acciones de Tesla a principios de 2025, tras una baja en ventas y repercusiones por la participación de Elon Musk en la política estadounidense y europea. El caso reaviva el debate sobre la seguridad de los sistemas de asistencia al conductor y la responsabilidad de los fabricantes ante posibles fallos tecnológicos.

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