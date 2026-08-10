Legislatura bonaerense: cuántos empleados tiene y cuál es el costo diario por cada diputado y senador

Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

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La principal espada de LLA en la Provincia y actual senador, Sebastián Pareja, propuso esta semana eliminar el Senado bonaerense. “No nos sirve el sistema de la bicameralidad, no tiene razón de ser. El único motivo que lo puede justificar es sostener económicamente distintos sectores de la política. A los bonaerenses le cuesta 9 millones de pesos por día cada senador, para sostener un sistema que no funciona. Tuvimos dos sesiones en todo el año. Implicaría mucho en recursos económicos para la seguridad, la educación, la salud, para todo lo que no funciona”, le dijo a Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Sebastián Pareja , de LLA, propuso eliminar la Cámara alta bonaerense (IG @sebastianpareja_)

El principal distrito electoral del país tiene un sistema bicameral conformado por 92 diputados y 46 senadores, electos por las 8 Secciones Electorales donde viven 17.569.053 habitantes, según el último Censo de 2022.

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En conjunto, el Senado y la Cámara de Diputados tienen asignado para este año un presupuesto de $379.000 millones, votado por la Legislatura provincial en noviembre del 2025. Esa suma equivale a un gasto promedio de ambas cámaras de más de $1.038 millones por día. Un 59% se lo lleva la Cámara de Diputados y un 41% la de Senadores.

El presupuesto solo del Senado es de $156.204 millones para 2026. Al dividir esa cifra por los 365 días del año, da casi $428 millones por día. Si se consideran los 46 que lo integran, arroja un gasto de $9.303.402 por día, por senador. Esa es la cifra que citó Pareja para proponer la eliminación de la Cámara alta provincial.

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Visto de otra manera, cada senador le cuesta a los bonaerenses $3.395 millones en promedio al año. Las sesiones ordinarias en este período legislativo fueron solo dos en la Cámara alta bonaerense: el 24 de junio y el 16 de julio. Antes, solo se había reunido en una sesión especial, el 26 de marzo, por el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976.

En tanto, la Cámara de Diputados dispone en 2026 de un presupuesto de $222.800 millones, que equivalen a un gasto promedio por día de $610,4 millones. Al año, cada diputado provincial le sale a sus representados $2.421 millones.

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Como contracara, los diputados tuvieron solo tres sesiones ordinarias en el año: el 28 de mayo, el 11 de junio y el 13 de julio.

Ante la consulta de Infobae, desde la Presidencia del Senado bonaerense, a cargo de la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, señalaron que “el Presupuesto de la Legislatura bonaerense representa un 0,88% del gasto total de la Provincia, siendo menor al de la Ciudad de Buenos Aires, que alcanza al 1,18% del Presupuesto porteño. La Legislatura de la provincia de Santa Fe es 1,15% de gasto provincial y la de Córdoba es el 0,48% siendo la de menor incidencia en las jurisdicciones de la pampa húmeda”.

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La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario

Cerca de la ex intendenta de La Matanza compararon el costo promedio por legislador bonaerense - $2.746 millones por año- con el de otras legislaturas provinciales: “Es inferior al costo promedio por legislador porteño que asciende a $3.402 millones y al de Santa Fe de $2.958 millones, siendo el más bajo el de Córdoba de $787 millones”.

Los empleados de la Legislatura

Ninguna de las dos cámaras de la Legislatura bonaerense publica de forma abierta en sus sitios web la cantidad de empleados de planta permanente y temporaria. Infobae accedió a los datos al revisar los textos y anexos de las dos leyes aprobadas del presupuesto de ambas cámaras. En el caso del Senado, además, fuentes de la presidencia enviaron, a pedido de este medio, una planilla con el detalle de la información.

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Ante la misma solicitud a la Cámara de Diputados, no hubo respuesta al cierre de esta nota. La presidencia de este cuerpo está a cargo, actualmente, de Alejandro Di Chiara, legislador de Unión por la Patria. Asumió en diciembre pasado, tras un acuerdo entre La Cámpora y el Frente Renovador, y se impuso sobre Mariano Cascallares, el candidato propuesto por el gobernador Axel Kicillof.

Alejandro Di Chaiara (X @enriquedichiara)

La Cámara de Diputados bonaerense tiene 1.733 empleados. Sus sueldos insumen más del 67% de los $222.800 millones del presupuesto del cuerpo. Para 2026, esa partida salarial está prevista en $150.000 millones, según figura en la ley 15.560.

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La relación es de 19 empleados por cada uno de los 92 diputados, una cantidad bastante parecida a la de la Cámara baja de la Nación (15 agentes por cada uno de los 257 miembros), tal como publicó Infobae el domingo pasado.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esos empleados están asignados, no solo a los legisladores, sino a otra cantidad de dependencias dentro del cuerpo, como las comisiones donde se discuten los proyectos, que son 47 permanentes en la Cámara baja y 25 bicamerales conformadas también por senadores.

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De los 1.733 empleados en la Cámara, 1.154 son de planta permanente con estabilidad; 10 tienen rango de funcionarios al ser secretarios y prosecretarios; 210 son empleados de planta permanente sin estabilidad y 359 pertenecen a la planta temporaria.

En cuanto al Senado, suman 1.378 los empleados, de los cuales 1.062 son agentes de planta permanente y 316 temporarios. Estos números implican un ratio de 30 empleados por cada senador. En el Senado de la Nación, la relación es de 53 empleados por cada uno de los 72 representantes de las provincias.

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Senado de la Provincia de Buenos Aires (Foto Senado BA)

El gasto para personal de la Cámara alta bonaerense previsto en la Ley 15.559 es de $120.000 millones, casi el 77% del total de la partida asignada para su funcionamiento este año. El Senado tiene 27 comisiones permanentes.

Además, la ley del Presupuesto del Senado contempla 820.000 Unidades de Cuenta Legislativa (UCL) asignadas a cada bloque político, una partida que pueden usar para contratar personal de asesoramiento y asistencia política temporaria, permitiendo flexibilizar la cantidad de agentes según los sueldos y categorías en que se los asigne. Infobae no pudo acceder al valor actualizado de la UCL.

Una fuente del Senado consultada por este medio informó que el número total de empleados - contando los contratados - ascendería a 2.326. De ser así, al descontar los permanentes y temporarios detallados en el Presupuesto, habría 948 bajo contrato cuyos honorarios se pagan con esas unidades.

Anexo del Presupuesto 2026 del Senado donde figuran la cantidad de empleados

Por la opacidad informativa de los números de la Legislatura bonaerense, el senador provincial de LLA Diego Valenzuela presentó un proyecto de transparencia activa que obliga a los tres poderes de la Provincia - no solo al Legislativo - a brindar información al ciudadano. En sus fundamentos, considera que “la información de todo tipo, especialmente de gastos personales, esté en un portal de datos abiertos y que no haya que pedirlos, la información que tiene el Estado no es de los funcionarios, sino de los ciudadanos”.

“La provincia de Buenos Aires obtuvo 55 puntos sobre 100 en un ranking de transparencia, porque justamente no publica un montón de información. Un aspecto central de la iniciativa es fortalecer la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Mientras en los municipios la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas se debaten y aprueban en sesiones públicas de los Concejos Deliberantes, en la Provincia de Buenos Aires esa discusión prácticamente no existe de cara a la ciudadanía”, señaló el ex intendente de Tres de Febrero.

El senador Diego Valenzuela presentó un proyecto para transparentar los datos de los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires

La composición política

De los 92 diputados que integran la Cámara baja bonaerense, 38 son de Unión por la Patria (42%); 20 de LLA (22%) y 11 del PRO (12%). El resto se reparte entre distintas fuerzas con menos de 10 diputados cada una.

En cuanto a los 46 senadores, 24 son de Fuerza Patria (52%),uno más que la mayoría propia en este cuerpo, a diferencia de lo que pasa en la Cámara baja; 10 pertenecen a LLA (22%); 5 al PRO (11%); 3 a Hechos-UCR Identidad; y 3 a Unión y Libertad; y 1 de la UCR.)

Las bancas en juego

En la elección provincial de 2027, cuando se renueva la mitad de ambas cámaras, se ponen en juego 19 bancas de Unión por la Patria; 7 de LLA; 5 del PRO y 5 de Unión y Libertad; 3 de Nuevos Aires y 3 de UCR-Cambio Federal; 2 de la Coalición Cívica y 2 la UCR y 1 de la Derecha Popular.

En el Senado, se renovarán 11 escaños de Fuerza Patria (48%); 3 de LLA y 3 del PRO (13% cada una); 2 de Hechos-UCR Identidad; 3 de Unión y Libertad, y 1 de la UCR.

Procesamiento y visualización de Datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander