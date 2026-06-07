“Todos hemos visto cómo falla”: Exempleados de Tesla desconfían de la conducción autónoma de los robotaxis

Exanalistas de datos de Tesla dijeron a Reuters que no confiarían en viajar en un vehículo controlado por FSD ni en un robotaxi de la compañía. (Foto: REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo To Match Special Report TESLA-FSD/SAFETY)

Tesla enfrenta nuevas dudas sobre la seguridad de su sistema de conducción autonóma Full Self-Driving (FSD) de sus robotaxis: siete exempleados del área de análisis de datos dijeron a Reuters que no confiarían en que el sistema los transportara.

Los temores de los excolaboradores de la empresa de Elon Musk llegan en un momento en que la compañía sostiene que su tecnología puede ser hasta 10 veces más segura que la conducción humana y avanza con su apuesta por la autonomía total.

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El cuestionamiento no se limita a impresiones internas. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos, la NHTSA mantiene cuatro investigaciones activas sobre FSD y Autopilot, incluida una que abarca decenas de casos en los que vehículos que usaban FSD no se detuvieron ante semáforos en rojo o invadieron el carril contrario.

La NHTSA mantiene cuatro investigaciones activas sobre FSD y Autopilot, incluidos casos en los que los vehículos no se detuvieron ante semáforos en rojo o invadieron el carril contrario. (Foto: REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

Además, la agencia federal investiga nueve incidentes vinculados con FSD, entre ellos un accidente fatal en el que el sistema falló con visibilidad reducida por niebla o deslumbramiento solar.

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Qué críticas lanzaron los excolaboradores de Tesla

Siete antiguos analistas de datos dijeron a Reuters que no se subirían a un vehículo controlado por el sistema de conducción autónoma de Tesla. Uno de ellos afirmó: “Todos hemos visto cómo falla”. Otro exempleado dijo al medio que no abordaría un robotaxi de Tesla “ni aunque me pagaran”.

Un ingeniero veterano de conducción autónoma, que durante años analizó datos de accidentes de la compañía, calificó ante el medio mencionado las afirmaciones de seguridad de Tesla como “pura farsa”.

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Cuál era el trabajo de los exempleados en Tesla

Exempleados de la empresa de Elon Musk describieron fallos del FSD ante peatones, obras, vehículos de emergencia y motociclistas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Los operarios que etiquetan datos en Tesla observan el desempeño del FSD a través de grabaciones de vehículos equipados con ocho cámaras exteriores. Varios exempleados dijeron a la agencia que vieron con frecuencia fallos en tareas básicas, como detenerse ante vehículos de emergencia y dejar espacio suficiente a motociclistas.

Otro punto que relataron consistieron en casos en los que los vehículos con FSD no frenaban en rampas de salida de autopista. Según esos testimonios a Reuters, uno de esos episodios terminó con un Tesla contra un muro de hormigón, aunque las imágenes no permitían saber si hubo heridos.

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Dos antiguos empleados dijeron a Reuters que algunos videos mostraban que el sistema no lograba evitar zonas en obras. En uno de esos incidentes, un Tesla entró en el área de construcción y casi atropelló a trabajadores, según uno de ellos.

Tres exempleados de Tesla afirmaron que en Palo Alto operaba un grupo de etiquetado dedicado a incidentes en los que peatones estuvieron a punto de ser atropellados por Tesla con FSD. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La agencia añadió que, dentro de la empresa, los gerentes controlaban con cuidado el acceso al material, de modo que cada empleado solo veía los clips que le eran asignados y podía no conocer los fallos más graves.

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Cómo es la seguridad de los autos de Tesla ante peatones

Tres exempleados dijeron a Reuters que uno de los grupos de etiquetado se dedicaba a incidentes en los que peatones estuvieron a punto de ser atropellados. De manera informal, ese grupo era conocido como “equipo de trauma” y trabajaba en Palo Alto, California, con permisos especiales para revisar esas grabaciones.

Una fuente dijo que los ingenieros protegían con celo los videos de ese equipo, pero algunas grabaciones llegaban de forma ocasional a otros grupos. Esa persona y otro empleado afirmaron haber visto imágenes en las que conductores recuperaban el control manual en el último segundo cuando el FSD no reconocía a peatones en pasos de cebra.

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Pese a la constante innovación, la conducción sin intervención humana todavía presenta problemas. (Foto: REUTERS/Bart Biesemans)

Asimismo, otros dos exempleados recordaron ante Reuters haber visto el año pasado videos de Teslas con FSD que estuvieron a punto de atropellar a niños.

Qué dice Tesla sobre la seguridad de la conducción autonóma

Mientras los empleados revisaban videos de fallos, la dirección de Tesla reforzaba públicamente sus mensajes sobre la seguridad de la tecnología. Durante parte del año pasado, la empresa sostuvo que FSD era 10 veces más seguro que la conducción humana.

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El director financiero de Tesla Vaibhav Taneja dijo en una conferencia sobre resultados: “Un coche con conducción autónoma total (FSD) diez veces más seguro impulsará las ventas”. Añadió: “Incluso a 99 dólares al mes, es como tener un chófer personal por casi 3,33 dólares al día”.