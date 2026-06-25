Copa Mundo 2026: estas son las páginas que venden boletos falsos para las rondas finales

La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un desafío sin precedentes para la ciberseguridad en México, Estados Unidos y Canadá. A medida que el torneo avanza y la demanda de boletos para las rondas finales se dispara, crecen las estafas digitales y los fraudes de venta de entradas a través de páginas web apócrifas.
Identificar los dominios maliciosos y comprender los mecanismos de engaño es fundamental para evitar caer en estas trampas y proteger tanto datos personales como financieros.
PUBLICIDAD
La magnitud del evento, que moviliza a millones de aficionados y una vasta red de servicios digitales, multiplica los vectores de ataque para ciberdelincuentes y grupos dedicados al fraude online. Las víctimas pueden perder grandes sumas de dinero o ver comprometida información crítica simplemente por intentar conseguir entradas en plataformas no oficiales.
Cómo operan las estafas de boletos falsos
Las campañas fraudulentas explotan la expectativa y el interés mundial por el torneo. Según la unidad de investigación de SILIKN, los estafadores utilizan páginas web que simulan ser portales oficiales de la FIFA o de las sedes, correos de phishing y anuncios engañosos en redes sociales para captar usuarios. Los fraudes más comunes incluyen:
PUBLICIDAD
- Venta de boletos inexistentes: Páginas que replican el diseño de la FIFA, prometen acceso a partidos clave y entregan confirmaciones de compra falsas.
- Clonación de tarjetas y robo de credenciales: Sitios que piden información bancaria o datos personales bajo la excusa de procesar una compra.
- Ofertas de empleo fraudulentas: Portales que solicitan currículos y documentos para supuestos trabajos en la logística del Mundial, con el objetivo de cometer fraude financiero o robo de identidad.
- Transmisiones falsas y tiendas de mercancía no autorizada: Prometen partidos en vivo o productos oficiales a cambio de datos o descargas de archivos peligrosos.
Cuáles son las paginas en las que no debes comprar boletos para la Copa del Mundo
Entre los principales sitios identificados por SILIKN se encuentran:
Venta de boletos falsos:
- fifaticket2026vip[.]com
- worldcup2026-tickets.com[.]mx
- worldcup26ticket[.]com
- 2026fifaworldcuptickets[.]online
- fifaworldcup26[.]sale
- fifa-ticket[.]live
- getworldcup2026tickets[.]com
- purchasefootballticket[.]com
Typosquatting y usurpación de la FIFA:
- fiffa[.]com
- wvvw-fifa[.]com
- fifa-com[.]com
- fifa-web[.]co
- fifa[.]beer
- fifa-2026[.]xyz
- fwc2026[.]net
Ofertas de empleo falsas:
- jobs-fifa[.]com
- fifa-hr[.]com
- fifahiring[.]com
- fifa-careerhub[.]com
- fifaworldcup-careers[.]com
Streaming y mercancía engañosa:
- watchfootball-live[.]com
- fifalive-sjb[.]com
- footballtv[.]online
- fifaworldcup-register[.]com
- fifaworldcupmerch2026[.]com
Estos dominios buscan captar errores de escritura, imitar páginas oficiales o aprovechar la urgencia de los aficionados por asegurar un lugar en las rondas finales.
PUBLICIDAD
Consecuencias y riesgos para los usuarios
Las víctimas de estas estafas no solo pierden dinero, sino que pueden ver comprometidos datos bancarios, credenciales de acceso a otros servicios y hasta la identidad personal. Además, la compra de entradas falsas puede derivar en bloqueos de acceso el día del partido o en procesos judiciales por el uso de pases fraudulentos.
Las empresas de hospedaje, operadores logísticos y proveedores tecnológicos también están en la mira de los ciberdelincuentes, con amenazas de ataques de ransomware o denegación de servicio (DDoS) que pueden afectar servicios críticos durante el torneo.
PUBLICIDAD
Recomendaciones para comprar entradas de forma segura
- Usar solo portales oficiales de la FIFA y enlaces verificados.
- Desconfiar de ofertas demasiado buenas o de dominios poco habituales.
- No compartir datos personales o bancarios fuera de plataformas reconocidas.
- Verificar siempre la autenticidad de cualquier confirmación de compra.
- Ignorar correos y mensajes no solicitados que prometan acceso exclusivo o descuentos.
La Copa Mundial 2026 es un escenario ideal para el fraude digital a gran escala. El éxito del torneo dependerá no solo de la logística y la seguridad física, también de la capacidad de prevenir, detectar y neutralizar amenazas cibernéticas. La vigilancia y la educación digital son esenciales para proteger a aficionados, empresas y organizadores en el evento deportivo más importante del planeta.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD