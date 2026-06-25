Copa Mundo 2026: estas son las páginas que venden boletos falsos para las rondas finales

Estafas por entradas del Mundial 2026 crecen en México, Estados Unidos y Canadá con sitios que imitan a la FIFA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un desafío sin precedentes para la ciberseguridad en México, Estados Unidos y Canadá. A medida que el torneo avanza y la demanda de boletos para las rondas finales se dispara, crecen las estafas digitales y los fraudes de venta de entradas a través de páginas web apócrifas.

Identificar los dominios maliciosos y comprender los mecanismos de engaño es fundamental para evitar caer en estas trampas y proteger tanto datos personales como financieros.

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La magnitud del evento, que moviliza a millones de aficionados y una vasta red de servicios digitales, multiplica los vectores de ataque para ciberdelincuentes y grupos dedicados al fraude online. Las víctimas pueden perder grandes sumas de dinero o ver comprometida información crítica simplemente por intentar conseguir entradas en plataformas no oficiales.

Boletos falsos y phishing, así operan las trampas digitales del Mundial 2026 con dominios maliciosos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo operan las estafas de boletos falsos

Las campañas fraudulentas explotan la expectativa y el interés mundial por el torneo. Según la unidad de investigación de SILIKN, los estafadores utilizan páginas web que simulan ser portales oficiales de la FIFA o de las sedes, correos de phishing y anuncios engañosos en redes sociales para captar usuarios. Los fraudes más comunes incluyen:

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Venta de boletos inexistentes: Páginas que replican el diseño de la FIFA, prometen acceso a partidos clave y entregan confirmaciones de compra falsas.

Clonación de tarjetas y robo de credenciales: Sitios que piden información bancaria o datos personales bajo la excusa de procesar una compra.

Ofertas de empleo fraudulentas: Portales que solicitan currículos y documentos para supuestos trabajos en la logística del Mundial, con el objetivo de cometer fraude financiero o robo de identidad.

Transmisiones falsas y tiendas de mercancía no autorizada: Prometen partidos en vivo o productos oficiales a cambio de datos o descargas de archivos peligrosos.

Cuáles son las paginas en las que no debes comprar boletos para la Copa del Mundo

Entre los principales sitios identificados por SILIKN se encuentran:

Venta de boletos falsos:

fifaticket2026vip[.]com

worldcup2026-tickets.com[.]mx

worldcup26ticket[.]com

2026fifaworldcuptickets[.]online

fifaworldcup26[.]sale

fifa-ticket[.]live

getworldcup2026tickets[.]com

purchasefootballticket[.]com

Investigadores describen portales que replican diseño oficial, entregan confirmaciones falsas y piden tarjetas para “procesar” compras, una táctica que apunta a credenciales y clonación, con impacto directo en aficionados de la región - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Typosquatting y usurpación de la FIFA:

fiffa[.]com

wvvw-fifa[.]com

fifa-com[.]com

fifa-web[.]co

fifa[.]beer

fifa-2026[.]xyz

fwc2026[.]net

Ofertas de empleo falsas:

jobs-fifa[.]com

fifa-hr[.]com

fifahiring[.]com

fifa-careerhub[.]com

fifaworldcup-careers[.]com

Streaming y mercancía engañosa:

watchfootball-live[.]com

fifalive-sjb[.]com

footballtv[.]online

fifaworldcup-register[.]com

fifaworldcupmerch2026[.]com

Estos dominios buscan captar errores de escritura, imitar páginas oficiales o aprovechar la urgencia de los aficionados por asegurar un lugar en las rondas finales.

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Consecuencias y riesgos para los usuarios

Además de “tickets”, circulan sitios que piden currículos y documentos para supuestos trabajos, y páginas que prometen mercancía oficial o transmisiones en vivo a cambio de datos, con potencial robo de identidad y descargas peligrosas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las víctimas de estas estafas no solo pierden dinero, sino que pueden ver comprometidos datos bancarios, credenciales de acceso a otros servicios y hasta la identidad personal. Además, la compra de entradas falsas puede derivar en bloqueos de acceso el día del partido o en procesos judiciales por el uso de pases fraudulentos.

Las empresas de hospedaje, operadores logísticos y proveedores tecnológicos también están en la mira de los ciberdelincuentes, con amenazas de ataques de ransomware o denegación de servicio (DDoS) que pueden afectar servicios críticos durante el torneo.

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Recomendaciones para comprar entradas de forma segura

Usar solo portales oficiales de la FIFA y enlaces verificados.

Desconfiar de ofertas demasiado buenas o de dominios poco habituales.

No compartir datos personales o bancarios fuera de plataformas reconocidas.

Verificar siempre la autenticidad de cualquier confirmación de compra.

Ignorar correos y mensajes no solicitados que prometan acceso exclusivo o descuentos.

La Copa Mundial 2026 es un escenario ideal para el fraude digital a gran escala. El éxito del torneo dependerá no solo de la logística y la seguridad física, también de la capacidad de prevenir, detectar y neutralizar amenazas cibernéticas. La vigilancia y la educación digital son esenciales para proteger a aficionados, empresas y organizadores en el evento deportivo más importante del planeta.