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Más allá de la sutura de puntos: la biotecnología que está logrando reconectar los nervios humanos

La nueva técnica permite estabilizar el nervio lesionado de forma menos invasiva, mejora la alineación y busca reducir complicaciones asociadas a la manipulación directa del tejido

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Cirujano en quirófano aplicando biopolímero con jeringa sobre nervio seccionado en mano de paciente, asistido por luz azul y otros instrumentos quirúrgicos.
Una nueva tecnología médica permite reconectar nervios periféricos con un adhesivo biopolimérico activado por luz, evitando la sutura tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una empresa francesa introdujo en Estados Unidos un biopolímero que pretende transformar el tratamiento de lesiones nerviosas periféricas al reconectar los extremos seccionados sin necesidad de microsuturas tradicionales.

El avance, liderado por Tissium, pretende ofrecer a los cirujanos una alternativa menos invasiva y con resultados más uniformes en la recuperación de la sensibilidad y el movimiento.

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La biotecnología ya se encuentra disponible para uso quirúrgico en ese país, donde los médicos enfrentan cada año varios casos de daños nerviosos por lesiones domésticas o laborales.

Un dermatólogo con guantes de látex blancos examina de cerca el antebrazo de un paciente, el cual presenta una visible zona de enrojecimiento y piel seca.
Este método permite reparar mejor lesiones domésticas o laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método convencional, que exige precisión extrema y suturas microscópicas, podría verse desplazado o complementado por este nuevo enfoque basado en un adhesivo biocompatible que se activa con luz y desaparece una vez que el tejido cicatriza.

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En qué consiste la novedad tecnológica para reparación de nervios

El desarrollo se apoya en un biopolímero compuesto por ácidos grasos y glicerol, dos sustancias presentes naturalmente en el organismo humano. El producto se presenta como un líquido espeso que, al exponerse a una fuente de luz específica, se convierte en una férula flexible capaz de mantener alineados los extremos del nervio lesionado.

Según declaraciones de Maria Pereira, cofundadora, subdirectora ejecutiva y directora de innovación de la empresa, recogidas por Wired, el objetivo principal es ofrecer una solución menos traumática y más uniforme para la reparación de nervios periféricos.

Cuatro personas con mascarillas y guantes en un laboratorio. Manos enguantadas sujetan una muestra bajo una lámpara. Microscopio, pinzas y material de vidrio en la mesa.
La biotecnología ya ha sido ensayada en humanos y laboratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos intentando ofrecer una forma nueva y mejor de preparar los nervios periféricos de manera uniforme, menos traumática y con mejores resultados para el paciente”, afirmó Pereira.

Cómo se compara esta forma con las técnicas tradicionales de reparación nerviosa

Las lesiones en los nervios periféricos suelen requerir una precisión quirúrgica notable, porque los extremos seccionados deben mantenerse perfectamente alineados durante el proceso de cicatrización. Si esto no ocurre, las consecuencias pueden incluir desde pérdida de sensibilidad hasta dolor intenso o sensaciones de descarga eléctrica.

La técnica habitual exige microsuturas, un procedimiento que, según Pereira, resulta “muy delicado”. Así, la biotecnología presentada por Tissium busca simplificar este proceso, reduciendo la manipulación directa del tejido y disminuyendo la probabilidad de daños colaterales.

Un médico con guantes y mascarilla sutura la mano de un paciente con hilo, aguja y pinzas. Se observa instrumental quirúrgico y un monitor.
La sutura de puntos suele ser un método más invasivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los resultados de un ensayo clínico realizado en Estados Unidos, los 12 pacientes tratados con este método recuperaron la capacidad de percibir temperatura, dolor, textura y tacto ligero en los dedos afectados, un índice de éxito que supera ligeramente el 80% alcanzado con técnicas convencionales.

Qué resultados arrojaron los ensayos clínicos en más de 10 pacientes

En el estudio realizado en territorio estadounidense participaron 12 pacientes con lesiones en los nervios de los dedos. Todos los participantes lograron recuperar distintas formas de sensibilidad, entre ellas la percepción de calor, dolor y textura.

Ninguno de los voluntarios reportó dolor ni complicaciones relacionadas con el dispositivo un año después de la intervención, un dato que refuerza el potencial de la biotecnología como alternativa a las técnicas tradicionales.

Dos científicos con batas blancas, gafas y guantes azules, uno con tableta y el otro escribiendo, en un laboratorio moderno. Una colega trabaja al fondo.
Los resultados arrojaron datos positivos sobre el uso de esta tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento se basa en una forma menos invasiva, porque el material no requiere retirada posterior al ser biodegradable. El adhesivo mantiene unidos los extremos del nervio durante el tiempo necesario para la regeneración y luego se absorbe sin dejar residuos, lo que minimiza la posibilidad de reacciones adversas o de formación de tejido cicatricial.

Cuál es la opinión de los especialistas sobre la llegada de esta biotecnología

Simran Chana, cirujano y director del Laboratorio de Tecnologías de Frontera de la Universidad de Cambridge, destacó en diálogo con Wired que, aunque se requieren más pruebas, la disponibilidad de biomateriales avanzados representa un cambio relevante en la medicina regenerativa.

Asimismo, la opinión de expertos ajenos al desarrollo subraya la necesidad de validar los resultados en una muestra más amplia antes de modificar los protocolos clínicos estándar.

No obstante, el hecho de que la tecnología ya esté disponible para uso quirúrgico en Estados Unidos evidencia el interés de la comunidad médica en alternativas que permitan reducir la complejidad y los riesgos asociados a la reparación de nervios.

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