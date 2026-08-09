El reencuentro de Kike Teruel con Los Nocheros en el escenario a tres años de su salida: “Un placer volvernos a encontrar”

Kike Teruel volvió a compartir escenario con Los Nocheros en el Teatro Radio City de Mar del Plata por primera vez desde su salida del grupo en 2023 (Video: Instagram)

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El Teatro Radio City de Mar del Plata fue escenario de uno de los momentos más emotivos de la gira de Los Nocheros: César “Kike” Teruel subió al escenario por sorpresa y cantó junto a sus excompañeros por primera vez desde su salida del grupo en 2023. El reencuentro, enmarcado en el show “40 Años El Show” con entradas agotadas, desató una ovación de pie y una catarata de reacciones en redes sociales que se extendió durante horas.

Tras el concierto, la banda publicó en Instagram una serie de imágenes del momento y resumió la noche con una frase que sintetizó el tono de la jornada: “Terminamos viviendo una noche cargada de sorpresas. Kike Teruel, Daniel Agostini y teatro lleno. Gracias Mar del Plata por tan lindo recibimiento, estamos felices de formar parte de sus historias”. La respuesta de Kike no tardó en llegar: desde su propia cuenta, el músico comentó la publicación con una frase que sus seguidores tomaron como una señal de que el vínculo con sus excompañeros sigue intacto: “Siempre será un placer volvernos a encontrar”.

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El reencuentro de Kike Teruel con Los Nocheros ocurrió en el show “40 Años El Show”, que se realizó con entradas agotadas

El reencuentro no fue el único que tuvo lugar esa noche. Daniel Agostini también se sumó al escenario como invitado, cruzando el folklore con la cumbia en una celebración que cruzó historias, generaciones y estilos. Los tres nombres —Teruel, Agostini y la formación actual del grupo— convirtieron una fecha de aniversario en algo que el público no esperaba.

Las imágenes que circularon en redes mostraron a Kike y Mario Teruel en un abrazo sobre el escenario, guitarra en mano, ante un teatro colmado que registró el momento con sus teléfonos. Un video compartido por un asistente y reposteado por el propio Kike en sus historias de Instagram llevaba una leyenda que resumía el sentimiento de quienes estuvieron presentes: “Como en los viejos tiempos”. Desde su cuenta, el músico también publicó una selección de fotos del show y escribió: “Fue una noche increíble”.

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Las redes sociales difundieron el abrazo entre Kike Teruel y Mario Teruel sobre el escenario del Radio City ante un teatro colmado

El vínculo entre Kike y sus excompañeros no se había cortado con su salida del grupo. Días antes del show en Mar del Plata, los cuatro integrantes se habían reunido en La Nochera, el almacén de campo que el músico lleva adelante junto a su familia en la zona de La Armonía, cerca de Mar Chiquita. La foto del encuentro, publicada por Kike en Instagram con el texto “Los Nocheros en La Nochera. La frutillita del postre. Gran reencuentro familiar y musical. Gracias chicos por venir”, acumuló más de 2.500 likes y generó una oleada de comentarios entre sus seguidores.

Los fanáticos que estuvieron en el Radio City no ocultaron su emoción ante el reencuentro. “¡Increíble show! ¡Verlos con Kike fue una emoción tremenda!”, celebró una seguidora. Otra fanática dejó un mensaje que apuntó directamente a la ausencia habitual de Teruel en los escenarios del grupo: “De esos shows que te lo bailás y cantás todo... cómo añoro verte, Kike”.

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Antes del recital en Mar del Plata, Kike Teruel y Los Nocheros se reunieron en La Nochera, el almacén de campo ubicado cerca de Mar Chiquita

Kike Teruel se alejó de Los Nocheros el 30 de junio de 2023, en un show de despedida realizado en el Movistar Arena de Buenos Aires que duró más de dos horas y contó con la presencia de artistas como Los Tekis, Soledad Pastorutti, Marcela Morelo y el Chaqueño Palavecino. En ese momento, el músico explicó que su decisión respondía al deseo de dedicarse a su familia y encarar otros proyectos. Desde entonces, la formación del grupo quedó integrada por Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre.

Alejado de los grandes escenarios, Kike encontró en La Nochera un espacio donde mantener el contacto con la música de manera más íntima. El músico suele agarrar la guitarra de manera espontánea durante los encuentros en el lugar, convirtiendo el almacén de campo en un escenario informal de guitarreadas que sorprenden a quienes visitan el espacio.

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