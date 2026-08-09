Panamá baja en el índice de conectividad marítima de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Grúas portuarias amarillas realizan la descarga de contenedores de un buque mercante en el puerto de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante el segundo trimestre de 2026 Panamá se posicionó en el puesto 24 del mundo en el Índice de Conectividad Marítima de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), luego de una racha de 27 trimestres consecutivos en el puesto 26, lo que refleja la combinación de un crecimiento moderado de la conectividad panameña, del orden de 1.9%.

Países que tradicionalmente ocupaban posiciones más altas registraron caídas muy severas, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos (−40.2%) y Arabia Saudita (−15.1%), informa el organismo internacional.

Esto desplaza a esos actores y abre espacio para que Panamá escale posiciones sin una transformación radical de su propio desempeño.

El informe, conocido como LSCI, por sus siglas en inglés, sitúa la evolución del país en el contexto regional y global, analiza el impacto de las disrupciones geopolíticas sobre la conectividad marítima. En un sector caracterizado por la reorganización constante de las rutas y servicios de las navieras, la posición geográfica continúa siendo una ventaja para Panamá, aunque la competitividad depende cada vez más de la rapidez, confiabilidad e integración de sus servicios logísticos, señala Comex Latam.

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El LSCI fue desarrollado por la Unctad como un indicador sintético que mide hasta qué punto los países están integrados a la red global de servicios de transporte marítimo de línea regular, principalmente servicios de contenedores.

Un contenedor metálico de carga en un puerto muestra la bandera de Panamá pintada en uno de sus costados, con remaches y texturas de metal visibles en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lógica de fondo es que la capacidad de un país para conectarse de forma eficiente, frecuente y competitiva con los mercados internacionales depende en buena medida de cuán densa y diversificada sea la oferta de servicios de líneas marítimas que escalan sus puertos, y que esa conectividad tiene efectos directos sobre los costos de transporte, la fiabilidad de las cadenas de suministro y, en última instancia, sobre la competitividad comercial.

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La conclusión central del análisis es que el nuevo puesto de la nación canalera confirma su consolidación como nodo de alta conectividad, muy por encima del promedio mundial, pero también pone en evidencia la vulnerabilidad sistémica de la red global de transporte, donde shocks localizados pueden reordenar de forma súbita los indicadores y generar ganadores relativos sin que éstos hayan cambiado sustancialmente su estructura portuaria o sus servicios marítimos.

En el contexto global, la desaceleración del comercio marítimo, con un crecimiento previsto de 0.5% en 2025 y 2% anual entre 2026 y 2030, y las disrupciones en el mar Rojo, el mar Negro, el canal de Panamá y el estrecho de Ormuz, delinean un escenario de alta volatilidad donde la conectividad se reconfigura continuamente.

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En este entorno, siempre en línea con el informe, naciones como Panamá, que logran mantener y aumentar su conectividad, se benefician en términos relativos, mientras otros sufren retrocesos pronunciados, como muestra la caída de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Localmente, la Dirección General de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) obtuvo en días pasados la recertificación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, un reconocimiento que respalda la eficacia de sus procesos y fortalece la confianza de armadores, operadores y clientes del registro panameño de naves en el mercado marítimo internacional.

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El Canal de Panamá integra una extensa red de puertos, zonas francas y parques logísticos para el comercio marítimo global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La certificación, otorgada por Bureau Veritas tras un proceso de auditoría externa, confirma que la institución mantiene procedimientos alineados con estándares internacionales de calidad, orientados a la mejora continua, la eficiencia operativa y la satisfacción de las partes interesadas.

La norma ISO 9001:2015 constituye hoy día un estándar fundamental para las organizaciones que participan en la industria marítima, ya que garantiza que sus procesos son evaluados de manera permanente y están sujetos a mecanismos de mejora continua.

Durante el acto de entrega, el director general de Marina Mercante, Ramón Franco, destacó que la recertificación representa mucho más que el cumplimiento de un requisito internacional, al consolidar una cultura institucional enfocada en la excelencia y en la prestación de servicios de clase mundial.

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