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Cómo crear un video emotivo para el cumpleaños de mamá y papá desde el smartphone

La aplicación Google Fotos ofrece una opción llamada “Video de recuerdos”, ideal para quienes desean sorprender a sus padres en su cumpleaños con un montaje especial

Google Fotos cuenta con nuevas herramientas de IA que permiten editar videos de hasta 10 segundos.
El usuario puede seleccionar manualmente las mejores fotos y videos de la galería para contar la historia que desea transmitir. (Google)
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Crear un video emotivo para el cumpleaños de mamá y papá utilizando fotos y música desde tu smartphone es una experiencia sencilla y gratificante gracias a las herramientas de Google Fotos.

Esta aplicación permite transformar recuerdos fotográficos en historias visuales personalizadas, combinando imágenes, videoclips y melodías en un solo contenido audiovisual que puede compartirse fácilmente. El proceso es intuitivo y reúne en un solo lugar todas las funciones necesarias para diseñar, editar y guardar recuerdos familiares inolvidables.

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Cómo crear un video de cumpleaños personalizado con Google Fotos

La aplicación Google Fotos ofrece una opción llamada “video de recuerdos”, ideal para quienes desean sorprender a sus padres en su cumpleaños con un montaje emotivo. El primer paso es abrir Google Fotos en el smartphone y acceder a la pestaña “Crear” ubicada en la parte inferior de la pantalla.

Primer plano de dos manos sosteniendo un smartphone con el logo de Google Fotos en la pantalla brillante, contra un fondo ligeramente desenfocado.
En Google Fotos encuentras todas tus fotos y videos. Almacena, edita, organiza y busca tus recuerdos fácilmente con la ayuda de la IA de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allí, la función “Video de recuerdos” permite elegir entre diferentes plantillas, cada una con música, texto y una estructura narrativa prediseñada.

El usuario puede seleccionar manualmente las mejores fotos y videos de la galería para contar la historia que desea transmitir. Otra alternativa es utilizar la búsqueda asistida: escribiendo palabras clave relacionadas con los protagonistas, lugares, eventos o fechas, como “cumpleaños”, “familia”, “viaje” o “mamá y papá”, la aplicación sugiere automáticamente imágenes y clips relevantes.

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Además, existen sugerencias de personas, períodos y ubicaciones para facilitar la recopilación del material.

Una vez seleccionados los contenidos, se puede personalizar el montaje modificando el orden de las imágenes, la música de fondo y los textos que acompañan al video. El proceso culmina al guardar el video en la biblioteca personal o compartirlo con los homenajeados directamente desde el dispositivo móvil.

Google Fotos
Una característica muy poco conocida de Google Fotos es la capacidad de buscar fotos usando emojis en la barra de búsqueda. (Google)

Herramientas de Google Fotos para la creación de videos y recuerdos

Google Fotos pone a disposición una variedad de herramientas de creación agrupadas en una pestaña exclusiva. Además de los videos de recuerdos, se encuentran opciones como animaciones, fotos cinemáticas, collages y la función “foto a video”.

Cada herramienta cumple una función específica: las animaciones generan GIFs breves a partir de una selección de fotos y videos, mientras que las fotos cinemáticas añaden un efecto tridimensional a una imagen estática.

La herramienta de collage permite combinar hasta seis fotos en una plantilla personalizable, con la posibilidad de modificar el diseño, el tamaño y el color de los bordes. La opción “remix” utiliza inteligencia artificial para transformar fotos favoritas en composiciones innovadoras mediante plantillas de fácil uso. Incluso existe la función “guardarropa”, que ayuda a organizar la ropa de los usuarios y combinar atuendos de forma virtual a partir de sus propias fotografías.

Google lanza nueva herramienta para Android que podrá identificar llamadas que se hagan con IA.
Además de las funciones básicas, Google Fotos permite realizar ediciones detalladas en los videos de recuerdos. (Composición Infobae)

Pasos para crear, editar y compartir un video de cumpleaños

El proceso de creación comienza abriendo Google Fotos en el dispositivo Android. Desde la pestaña “Crear”, la función “video de recuerdos” aparece entre las primeras opciones. Allí se puede iniciar el proyecto eligiendo una plantilla que se adapte al evento, como un diseño pensado para cumpleaños o celebraciones familiares.

A continuación, el usuario selecciona las fotos y videos que quiere incluir. Es posible hacerlo manualmente o dejar que la aplicación sugiera contenido relevante mediante búsqueda asistida o filtros por persona, lugar o fecha. Al avanzar, el video se genera automáticamente y puede previsualizarse antes de guardarlo.

Durante la edición, es factible ajustar la relación de aspecto, modificar la música, agregar texto, incorporar nuevos clips o cambiar el orden de los existentes. Si se desea, se puede añadir música descargada desde el propio dispositivo, siempre respetando las políticas de uso personal de la aplicación. Al finalizar, el video se guarda en la biblioteca y se puede compartir por diferentes medios digitales.

Google Fotos te da la opción de elegir tu outfit usando tus imágenes.
Google Fotos identifica y clasifica automáticamente la ropa en tus fotos con la función Wardrobe, permitiendo crear y probar combinaciones de atuendos de forma virtual.

Opciones de edición avanzadas y consejos para personalizar el recuerdo

Además de las funciones básicas, Google Fotos permite realizar ediciones detalladas en los videos de recuerdos. Entre las opciones disponibles se encuentran los efectos visuales y la personalización de la música. Por ejemplo, es posible elegir un segmento específico de una canción, ajustar el volumen de la banda sonora y del audio original de los clips, o reemplazar la pista musical si se prefiere otro estilo.

El editor incluye la opción de agregar o quitar clips, cambiar su orden arrastrando los elementos, incorporar texto sobre las imágenes y seleccionar entre varios efectos visuales. Para quienes desean un resultado más elaborado, estos ajustes permiten que el video refleje mejor la personalidad y los gustos de los padres.

Un dato importante es que, si se borran fotos o videos de la galería de Google Fotos, los elementos eliminados no se quitan automáticamente de los videos de recuerdos ya guardados. Sin embargo, si se accede al editor de un video de recuerdos, los elementos borrados de la biblioteca principal se eliminarán también del montaje.

Google Fotos también ofrece animaciones, collages y fotos cinemáticas como alternativas creativas para complementar el video principal. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)
Google Fotos también ofrece animaciones, collages y fotos cinemáticas como alternativas creativas para complementar el video principal. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)

Sugerencias para aprovechar al máximo las creaciones de Google Fotos

Para que el video de cumpleaños sea aún más especial, se aconseja seleccionar imágenes y clips que evoquen momentos significativos, como celebraciones pasadas, viajes familiares o retratos espontáneos. Utilizar la función de búsqueda por persona, lugar o fecha facilita encontrar recuerdos precisos y permite construir una narrativa fluida y emotiva.

La posibilidad de agregar música, textos y efectos visuales contribuye a personalizar la experiencia. Google Fotos también ofrece animaciones, collages y fotos cinemáticas como alternativas creativas para complementar el video principal o para compartir recuerdos de manera diferente. Todo el proceso se realiza desde el mismo espacio, lo que agiliza la edición y comparte la creación final directamente con los homenajeados.

Google recomienda utilizar las herramientas de creación de Google Fotos para dar un nuevo significado a las imágenes almacenadas en el smartphone, transformándolas en piezas audiovisuales listas para compartir y revivir en cualquier momento.

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