Fin de la ilusión: Thiago Tirante perdió con Learner Tien y se despidió del Masters 1000 de Montreal

Thiago Tirante se va de Montreal con el mejor ranking de su carrera (Crédito: Reuters)

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Thiago Tirante estuvo a la altura del desafío, luchó hasta el final y volvió a demostrar que puede competir contra jugadores de élite, pero esta vez no pudo completar otra hazaña. El argentino cayó ante el estadounidense Learner Tien, número 19 del mundo, por 6-4 y 6-4, en una hora y 49 minutos, y quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Montreal.

La derrota puso fin a una semana extraordinaria para el platense, de 25 años, que llegó a Canadá como 65° del ranking ATP y allí encadenó actuaciones de alto impacto. Luego de sufrir para superar ajustadamente al canadiense Duncan Chan -número 606 del ranking-, Tirante eliminó a Taylor Fritz -número 8 del mundo y campeón del ATP 500 de Washington la semana anterior-, y luego derrotó al australiano Alexei Popyrin, campeón en Canadá en 2024.

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Frente a Tien, Tirante volvió a mostrar buena parte de las armas que lo habían llevado hasta los octavos de final. Arrancó con decisión, consiguió un rápido quiebre en el primer game y se apoyó en la potencia de su servicio y en una derecha profunda para incomodar al estadounidense, de 20 años y una de las grandes apariciones del circuito en los últimos meses.

Sin embargo, con el desarrollo del encuentro el argentino perdió algo de precisión. Tien recuperó inmediatamente el quiebre en el cuarto game y, después de sostener el nivel durante el tramo decisivo, volvió a romper el saque de Tirante cuando sacaba 4-5. Así se quedó con el primer set por 6-4.

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El segundo parcial también mostró paridad. Tirante tuvo oportunidades concretas para ponerse nuevamente en ventaja: dispuso de dos break points en el comienzo y luego volvió a contar con tres en el tercer game y otros dos en el quinto. Pero no consiguió transformar ninguna de esas posibilidades en un quiebre.

Tien, en cambio, capitalizó la única chance que tuvo y se adelantó 3 a 0 en la segunda manga. Allí estuvo la principal diferencia: el estadounidense exhibió un mayor oportunismo en los momentos calientes del partido.

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Learner Tien fue más preciso en los momentos importantes (Crédito: Reuters)

Tirante siguió buscando el partido y logró quebrar en el noveno game para ponerse nuevamente en carrera. Incluso había salvado dos match points en el octavo juego y consiguió generar expectativa en el público de la cancha central. Pero Tien volvió a encontrar respuestas en los instantes decisivos.

El argentino llegó a estar 0-40 cuando su rival sacaba para cerrar el partido, reaccionó hasta ponerse 30-40, pero finalmente dejó una pelota en la red cuando buscaba la esquina derecha de la cancha. El estadounidense consiguió así el segundo 6-4 y selló su clasificación a los cuartos de final.

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Los números retratan un partido en el que el argentino tuvo oportunidades, pero careció de la eficacia que le había permitido sobresalir en encuentros anteriores: ganó el 64% de los puntos con su primer servicio, concretó apenas dos de las diez chances de quiebre que tuvo y terminó con 25 winners y 38 errores no forzados.

La eliminación le impidió convertirse en el undécimo argentino en alcanzar los cuartos de final del torneo canadiense y en el primero desde Diego Schwartzman, que lo consiguió en 2017. Sin embargo, su actuación en Canadá le permitirá a Tirante alcanzar el mejor ranking de su carrera: aparecerá en el puesto 49° del mundo, hará su debut absoluto entre los 50 mejores del planeta y se convertirá en el cuarto tenista nacional mejor ubicado en la clasificación, detrás de Francisco Cerúndolo (23°), Tomás Etcheverry (30°) y Mariano Navone (44°).

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Thiago Tirante estuvo a la altura, pero no le alcanzó (Crédito: Reuters)

El triunfo le permitió a Tien igualar su mejor actuación en un torneo de esta categoría, después de haber alcanzado también los cuartos de final en Indian Wells este año. El estadounidense, campeón en Metz 2025 y Ginebra 2026, venía de superar al francés Gael Monfils y al estadounidense Tommy Paul.

En los cuartos de Montreal se enfrentará al español Daniel Mérida, una de las grandes revelaciones del torneo y quien eliminó sucesivamente al canadiense Liam Draxl, al francés Ugo Humbert, al estadounidense Alex Michelsen y al neerlandés Tallon Griekspoor.

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