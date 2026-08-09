Rosario le dio a Messi el abrazo que necesitaba: cronología del respetuoso adiós a su padre Jorge

Rosario abrazó a la familia Messi en el último adiós a Jorge, padre de Lionel (REUTERS/Agustin Marcarian)

Guardar

“Pasé unos días difíciles, complicados”. El país entero se estremeció el pasado 16 de junio y no justamente por el triplete que Lionel Messi le convirtió a Argelia en el debut del Mundial, que encendió la ilusión y aclaró su vigencia futbolística con casi 39 años; sino porque surgieron interrogantes respecto al motivo personal que lo había llevado a emocionarse después de anotar su primer tanto frente a los ojos del mundo. Era un rumor que corría en el último tiempo, pero no había llegado a oídos de todos. Y se debió justamente al respeto que su entorno, fanáticos y público en general le rinde desde hace rato. Todo eso se lo ganó.

Jorge Messi luchaba contra una enfermedad hacía largos meses y este sábado 8 de agosto partió de este plano. Resulta casi ilógico que Lionel haya viajado por Estados Unidos para capitanear a un equipo que, sin estar con todas sus luces, jugó otra final del mundo con él en todo su esplendor. Toleró patadas rivales y una campaña anti Argentina que lo tuvo como foco. Pero, sin lugar a dudas, lo que más lo dañó fue que hablaran de su papá y se metieran en la intimidad por la que tanto vela. Por eso, que después de la Copa del Mundo se haya internado en su búnker familiar en Rosario fue un mimo al alma y necesario. La ciudad en la que nació, que lo bancó en los malos momentos y a la que siempre volvió y volverá, le brindó el abrazo que necesitaba.

PUBLICIDAD

Pudo haber algún flash innecesario, es cierto, pero la gente en general respetó a rajatabla el hermetismo que la familia Messi creyó necesario para despedir al líder de su clan y mentor de la que seguramente sea para toda la eternidad la mejor carrera de un futbolista. Casi no se filtraron datos de su arribo y partida al aeropuerto Islas Malvinas de Fisherton, su círculo íntimo no ventiló cómo sería la ceremonia en honor a Jorge, pocos cholulos de la zona se acercaron para husmear lo que pasaba detrás de las rejas del cementerio El Prado de la localidad de Pérez, aledaña a Rosario, y apenas algunos niños conmovidos con la noticia le dejaron ofrendas en la puerta a Messi por la idolatría natural.

Los rosarinos respetaron la intimidad de la familia Messi en un triste momento (REUTERS/Agustin Marcarian)

Estuvieron los que tenían que estar. Un círculo familiar íntimo abierto a las amistades más importantes. Las últimas lágrimas se derramaron con puertas cerradas. Lionel concluyó su participación en la Copa del Mundo sabiendo que Jorge había cancelado a última hora su viaje debido a su estado de salud y que prácticamente toda la familia permaneció a la distancia para acompañarlo, pero cumplió con lo que seguramente le habrá pedido: que jugara a la pelota. Lo disfrutó desde Malvinas, el predio de Newell’s. Es más, gozó incluso de sus gambetas y goles a su más temprana edad, cuando lo dirigió en Abanderado Grandoli. De ahí al estrellato y las grandes ligas. Jorge fue una brújula para Lionel hasta sus últimos días. Ahora lo guiará desde arriba.

PUBLICIDAD

“Sé lo que él disfruta con el fútbol, viéndome jugar, sufriendo muchísimo”, había revelado Leo al repasar aquel gol contra Uruguay que le dedicó con una remera debajo de la camiseta que rezaba “Te amo papi”. Quizás en gran parte por eso, cuando Gonzalo Montiel convirtió el último penal de la tanda contra Francia en Qatar 2022, Messi miró al palco donde estaba su familia y dijo “ya está”, agitando los brazos, como si el suplicio que suele generar el fútbol, que también tantas alegrías le otorgó, hubiera llegado a su fin. No obstante, así como se festejó un día y se podía perder otro, Jorge también le inculcó el levantarse y seguir independientemente del resultado. Y Lionel continuó más allá de su máxima proeza. Eligió Miami como destino para continuar su carrera. Menos expuesto, es cierto, pero jamás escatimó en esfuerzos ni dejó dormir a su animal competitivo. Por eso los goles. Por eso las asistencias. Por eso los (nuevos) récords. Por eso la vigencia.

La noche anterior a su partido en Inter Miami, las noticias desde Rosario no fueron buenas. Solo una triste novedad como el fallecimiento de su padre podía modificarle la agenda futbolística, compromisos que para Jorge siempre fueron innegociables desde que él mismo ensayó una breve carrera en las Inferiores de Newell’s hasta ser llamado para hacer el servicio militar, y que también motivó en su hijo mayor, Rodrigo, que se frustró antes de saltar a Primera. Leo partió con su núcleo familiar al mediodía del sábado desde Fort Lauderdale en vuelo chárter y se dirigió directamente desde Fisherton hacia El Prado, sitio en el que se reunió con sus hermanos. “¡Fuerza, Leo!“, llegó a gritarle algún visitante cuando la camioneta negra que lo trasladó atravesó raudamente el portón de ingreso. La frase también se graficó en alguna pancarta que fue pegada contra las rejas laterales del predio. Las coronas de flores por parte de la AFA y el cuerpo técnico de la selección argentina llegaron a ser distinguidas en una de las camionetas que entró. La fresca invernal nocturna rosarina alejó a los curiosos y originó un silencio apacible y necesario.

PUBLICIDAD

Lionel Messi llegó a Rosario el sábado por la noche para despedir a su padre (REUTERS/Agustin Marcarian)

A la distancia, Rodrigo De Paul protagonizó un homenaje emotivo con la camiseta 10 de su íntimo amigo, que mostró al sacarse la 7 del Inter Miami tras convertir un gol. En todas las canchas argentinas, más la del elenco de Florida, se llevó a cabo un minuto de silencio. Pasadas las 8 de la mañana del domingo, se registraron nuevos movimientos en El Prado. Se especulaba con que antes del mediodía, Messi volvería a Estados Unidos con su familia; sin embargo, el avión partió vacío y minutos después de las 12 el Cementerio comenzó a desalojarse. En el interior del barrio cerrado Kentucky, donde la familia de Lionel Messi se hospeda cada vez que vuelve a conectarse con sus raíces, los vecinos vivieron horas completamente normales de un domingo cualquiera. La única alteración del paisaje es la decena de periodistas que se ubican frente al country (lo que despertó un carajeo al pasar de Rodrigo Messi) a la espera del arribo de la comitiva que recién apareció después de las 15 y estuvo acompañada por nuevos particulares. La vecindad completa sabe dónde queda la casa de los Messi, pero esta vez nadie atina a acercarse para pedir una foto ni molestar.

“Siempre estuve rodeado de mi familia, de mis amigos de siempre. Son realmente los que están conmigo y sufren muchísimo cuando no se cumplen los objetivos o pasan cosas feas”, supo decir alguna vez Lionel, que se refugia en su círculo íntimo, ese sitio sagrado, que le da seguridad. Ese fue el legado que le dejó mamá Celia y papá Jorge, a quien despidió como quiso y debía ser.

PUBLICIDAD