Primer hombre en llevar el chip cerebral de Neuralink de Musk, habló y reveló todos los secretos

Gracias a diminutos electrodos implantados en la corteza motora, el sistema traduce pensamientos en acciones digitales, permitiendo a usuarios como Noland Arbaugh interactuar con computadoras y dispositivos sin moverse físicamente

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Este tipo de ensayos ofrecen una mirada de análisis de las mejoras y contraindicaciones de una intervención.

La llegada del chip cerebral de Neuralink a la vida de Noland Arbaugh ha marcado un antes y un después en su cotidianidad. Desde que recibió el implante, este joven, que quedó paralizado tras un accidente de natación en 2016, ha logrado recuperar independencia y redefinir su vida personal y profesional gracias a la tecnología desarrollada por la empresa de Elon Musk.

El procedimiento, realizado en el Instituto Neurológico Barrow de Phoenix, consistió en una intervención de dos horas en la que un robot implantó diminutos hilos con más de 1.000 electrodos en la corteza motora de Arbaugh.

Esta interfaz cerebro-computadora (BCI) traduce la actividad neuronal en comandos digitales, lo que permite controlar una computadora únicamente con su mente. De este modo, Arbaugh ha conseguido navegar en internet, estudiar, interactuar con videojuegos y manejar dispositivos de su hogar sin necesidad de realizar ningún movimiento físico.

Cómo ha sido la experiencia del paciente con el implante cerebral de Neuralink

Dice que su calidad de vida mejoró drásticamente al igual que su motivación. (Foto: Neuralink)

A 18 meses de la cirugía, Arbaugh describió una transformación radical en su día a día. Ahora dedica hasta diez horas diarias al uso del dispositivo para trabajar, leer y estudiar, una rutina que antes de la intervención resultaba inalcanzable.

“Estoy tan ocupado todo el tiempo… Siento que estoy tratando de recuperar el tiempo perdido tras ocho años sin hacer nada”, expresó Arbaugh. Actualmente estudia neurociencia en Arizona, dicta conferencias profesionales y afirma que el chip le devolvió no solo la autonomía, sino un propósito vital.

Asimismo, el impacto psicológico de la experiencia ha sido profundo. Arbaugh relató que antes de la operación “me quedaba despierto toda la noche, dormía todo el día… simplemente no tenía ningún propósito”. Hoy, su percepción ha cambiado de manera radical.

Los beneficios de esta tecnología se han evidenciado con el paso de los meses. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

“Siento que tengo potencial de nuevo. Supongo que siempre lo he tenido, pero ahora estoy encontrando la manera de desarrollarlo de maneras significativas”, dijo. Este renovado entusiasmo lo llevó a inscribirse en la universidad e iniciar una carrera como conferencista profesional, con el objetivo de inspirar a otras personas.

Por qué el joven decidió participar en este ensayo clínico

Durante la entrevista, Arbaugh recordó que su decisión de participar en el ensayo clínico fue inmediata: “Nunca dudé ni por un segundo que funcionaría”.

Más allá del beneficio personal, lo motivó la posibilidad de contribuir al avance científico. “Decidí que, incluso si no funcionaba, incluso si algo salía terriblemente mal, sabía que ayudaría a alguien en el futuro”, afirmó.

En cuanto a los aspectos logísticos, la empresa cubrió los gastos de la cirugía y los viajes relacionados con el ensayo, aunque Arbaugh no percibe un salario fijo.

El paciente colabora con la empresa en diferentes conferencias. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

Sí ha recibido remuneración por conferencias organizadas por Neuralink, incluida la presentación pública en febrero de 2024, donde saludó con la frase: “Hola, humanos”.

Qué problemas ha enfrentado el joven luego de someterse a este ensayo clínico

La exposición mediática y el acoso en redes sociales han sido parte de los desafíos que ha enfrentado Arbaugh, quien incluso vivió un incidente en el que un grupo SWAT acudió a su domicilio tras un aviso falso.

A pesar de estas dificultades, en varias ocasiones ha sostenido que la experiencia ha valido la pena y la ha descrito como una segunda oportunidad para vivir con sentido.

Qué es Neuralink y por qué es muy popular en la industria de investigación médica

Es una de las compañías que es propiedad del magnate. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Neuralink, fundada por Elon Musk en 2016, tiene como objetivo desarrollar interfaces cerebro-computadora capaces de registrar y procesar la actividad neuronal mediante implantes electrónicos en el cerebro.

Esta tecnología permite transmitir señales neuronales a dispositivos externos, como computadoras o prótesis electrónicas, lo que abre nuevas posibilidades para restaurar funciones en personas con discapacidades neurológicas y avanzar en la comunicación directa entre el cerebro humano y sistemas digitales.

La tecnología de la empresa se distingue por su carácter inalámbrico y su conectividad, una ventaja frente a otros implantes que aún requieren conexiones externas. No obstante, este avance presenta desafíos, como la necesidad de recargar la batería del dispositivo cada pocas horas.

