Honduras enfrenta una alerta por abuso sexual infantil, organizaciones llaman a proteger a la niñez

Las denuncias por abuso sexual contra menores en Honduras pueden realizarse por el 9-1-1, la Policía Nacional o la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público.

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Una nueva alerta sobre la violencia sexual contra niños y adolescentes puso el foco sobre Honduras, donde organizaciones dedicadas a la protección de la infancia estiman que cada día se producen entre 24 y 26 casos de abuso sexual contra menores.

El dato fue divulgado por Wilmer Vázquez, representante de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), quien señaló que las cifras recopiladas junto con otras organizaciones muestran la dimensión de un problema que, según advirtió, permanece parcialmente oculto por la falta de denuncias.

El promedio equivale a aproximadamente un caso por hora, de acuerdo con el cálculo presentado por el dirigente de Coiproden. Vázquez estableció un contraste entre la estimación de casos y el número de denuncias que llegan a las instituciones.

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Según los datos citados por el representante de COIPRODEN en Honduras se presenta aproximadamente una denuncia cada cuatro horas y 52 minutos por este tipo de hechos.

Para Coiproden, que existan víctimas que no llegan a denunciar puede estar relacionado con factores como el miedo, la falta de información, la dependencia económica o familiar respecto del agresor y la desconfianza en las instituciones.

La organización sostiene que una mayor difusión de información permitiría que padres, familiares, docentes y otras personas cercanas a los menores puedan reconocer señales de alerta y activar los mecanismos de protección.

¿Y la protección?

La alerta presentada por Coiproden también incluye otro indicador que la organización considera especialmente grave. Según las investigaciones citadas por Vázquez, al menos 21 adolescentes menores de 14 años dan a luz cada día en Honduras.

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El Ministerio Público de Honduras investiga los delitos sexuales contra menores a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez.

El representante vinculó este dato con la problemática de la violencia sexual contra menores y cuestionó que situaciones que deberían generar una respuesta inmediata de las instituciones puedan permanecer invisibilizadas.

En Honduras, la legislación contempla medidas especiales de protección para niños y adolescentes y establece mecanismos para investigar delitos sexuales cometidos contra menores.

El Ministerio Público mantiene una Fiscalía Especial de Protección a la Niñez encargada de investigar este tipo de casos y llevar ante los tribunales a los sospechosos cuando existen elementos suficientes.

Presentarán nueva propuesta

Frente a este panorama, Coiproden anunció que presentará el próximo 18 de agosto una propuesta de ley ante el Congreso Nacional de Honduras.

El proyecto fue elaborado con participación de organizaciones vinculadas a la protección de la niñez y representantes del Poder Legislativo, según explicó Vázquez. La iniciativa pretende establecer mayores herramientas para prevenir el abuso sexual infantil y fortalecer la respuesta institucional.

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Los impulsores esperan que el proyecto pueda ser discutido y aprobado antes del 10 de septiembre, fecha en la que Honduras conmemora el Día del Niño. La propuesta busca que la prevención tenga un papel central y que la respuesta no se limite a actuar una vez que el abuso ya ocurrió.

Uno de los principales problemas es que una parte de los casos no llega a convertirse en una denuncia formal. Vázquez señaló que las instituciones deben trabajar en informar y orientar a la población, pero también en generar confianza para que las personas se atrevan a informar los hechos.

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El representante consideró que una sociedad mejor informada puede detectar con mayor rapidez situaciones de abuso y actuar antes de que la violencia se prolongue.

Vázquez incluyó entre los fenómenos que afectan a la infancia la explotación sexual, la trata de personas, el tráfico de menores y la pornografía infantil.

Según el representante, la normalización de estas conductas contribuye a que algunos hechos ocurran sin que familiares, vecinos u otras personas intervengan o presenten una denuncia. La advertencia adquiere especial relevancia en los casos en los que el agresor se encuentra dentro del círculo cercano del menor.

En esas situaciones, la dependencia, el miedo o las amenazas pueden dificultar que la víctima pueda contar lo ocurrido.

Por ello, las organizaciones de protección infantil insisten en que la responsabilidad de detectar y denunciar situaciones de riesgo no debe recaer exclusivamente sobre el niño o adolescente.

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La ATIC y la Fiscalía de la Niñez ejecutan órdenes de captura por supuestos casos continuados de abuso sexual y tratos crueles en casa hogar El Refugio.

Dónde denunciar en Honduras

Las denuncias pueden ser comunicadas a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, la Policía Nacional o la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público. El propósito es que los casos puedan ser investigados y que las autoridades activen los mecanismos de protección correspondientes.

Las organizaciones también recomiendan que las personas que tengan conocimiento de un posible caso no intenten resolverlo por cuenta propia ni confronten al presunto agresor, especialmente cuando existe riesgo para la víctima. La intervención de las instituciones especializadas permite preservar pruebas y adoptar medidas destinadas a proteger al menor.

El planteamiento busca que la discusión trascienda la persecución penal de los responsables y se concentre también en la prevención, la educación y la identificación temprana de posibles víctimas.

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