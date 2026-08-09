“Dijimos que iba a ser difícil”, “por más que venga Pelé se necesita tiempo” y otras 5 frases de Gorosito tras el San Lorenzo 0-2 Huracán

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La derrota de San Lorenzo frente a Huracán por 2-0 en el clásico dejó al club local sumido en una situación de resultados adversos que inquieta a los hinchas. El doblete de Jordy Caicedo en el Nuevo Gasómetro marcó la diferencia y agudizó el momento difícil que atraviesa el equipo dirigido por Néstor Pipo Gorosito.

Durante la conferencia posterior al partido, Gorosito fue enfático al señalar la complejidad del desafío asumido: “Cuando nosotros vinimos dijimos que iba a ser difícil, duro. No estoy diciendo nada que yo no haya dicho con anterioridad. Gustar no nos gusta, nos incomoda y mucho la situación en que estamos. En 15 días hemos jugado cuatro partidos. Los resultados no son lo esperado. A último momento vinieron los jugadores, debido a que no se podían traer. Recién lo hicieron hace cuatro o cinco días. Muchachos que por ahí vienen de una inactividad larga y que necesitan tiempo para ponerse bien. Es la realidad. Es un momento de estar todos juntos y se va a salir adelante, no tengo duda, pero se necesita tiempo”.

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El entrenador de San Lorenzo detalló las dificultades para armar el equipo titular, especialmente en el sector defensivo debido a la ausencia de tres laterales derechos. “Blanco había bajado a la reserva. Lo mandamos a llamar. Debutaba hoy. Entonces creíamos protegerlo un poco, porque uno de los fuertes de Huracán es Cortés en el mano a mano. Para no dejarlo tan solo, pusimos a Amor ahí en ese sector para que lo proteja un poco. El primer tiempo estuvo bastante bien, a mi entender lo hizo correcto. Después, el segundo tiempo, improvisamos con la expulsión de Gill, fue el 2 a 0 y tuvimos que improvisar a Córdoba de cuatro, que en un principio habíamos trabajado con el de cuatro, pero es mucho más defensivo que ofensivo”.

El DT también hizo hincapié en la falta de ritmo de varios de sus dirigidos: “Arboleda entrenó la semana pasada dos o tres días. Río exactamente lo mismo. Y necesitan equiparar los trabajos que vienen haciendo el resto de los muchachos. Se necesita tiempo como para amalgamar un equipo. No se hace de un día para el otro. Nosotros cuando vinimos dijimos y sabíamos que iba a ser difícil y no fui que abrimos el paraguas, porque no, no soy de ser así, pero es la realidad. Se necesita tiempo como para mejorar y no tengo dudas que vamos a mejorar”.

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Ante la desilusión generalizada, el técnico se dirigió tanto a los jugadores como a los hinchas: “Tenemos nosotros de adentro de la cancha contagiar al de afuera. No siempre que sea el de afuera para adentro, pero se necesita tiempo. El insulto no nos conduce a nada. No es que, por suponer, vos puteás a un jugador y va a jugar mejor. No lo va a hacer mejor. Entonces necesitamos seguir todos juntos”.

Gorosito insistió en que el trabajo conjunto y la paciencia serán claves para revertir la situación. “Es tiempo y tenemos con qué. Necesitamos conformar el equipo. Hay jugadores que llegaron hace cuatro, cinco o seis días, por ahí, no lo sé en este momento exacto. Necesitamos que se conozcan. Yo sé que el fútbol no es tan difícil, pero se necesita conocimiento, se necesita formar el equipo que está en formación”.

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Néstor Gorosito pidió tiempo para terminar de consolidar el equipo de Boedo (@SanLorenzo)

Además compartió la repercusión de la derrota en el ánimo del plantel. “Dolorosa, con mucho dolor por todo lo que significa para nosotros el clásico rival y más en cualquier cancha, de local o de visitante, es lo mismo, pero en tu casa es cien veces más doloroso todavía”, expresó el técnico.

En relación al inicio del campeonato y la presión que implica revertir la situación, Gorosito señaló: “Hace 15 días empezó el campeonato. Si no tengo fuerza con 15 días... Normal, se necesita tiempo de trabajo. Por más que venga Pelé, se necesita tiempo de trabajo. Es así de simple la cosa. No es algo tan difícil. Se necesita conocimiento de los jugadores con los compañeros, tiempo de trabajo. Una chica recién me decía que viene de un montón de tiempo que no se ganan los clásicos y seguro que al plantel también le duele, pero no tiene la culpa de todo lo que pasó anteriormente. No, la culpa es del equipo de cada momento y nosotros corremos con la culpa desde que llegamos hasta acá. Todos estamos con ganas de revertir la situación. El que no puede revertir la situación es preferible que no esté, pero sinceramente, en los entrenamientos y todo, la voluntad es máxima”.

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Con este resultado, San Lorenzo quedó en la último en la Zona A, con tres puntos obtenidos en la única victoria ante Gimnasia de Mendoza. En la próxima fecha, el Ciclón recibirá a Unión en el Nuevo Gasómetro, en busca de un triunfo que permita dar un giro en la campaña. Huracán, por su parte, se ubicó cuarto en la Zona B y visitará a Sarmiento en la siguiente jornada, partido que se disputará el domingo.