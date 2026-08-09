Por la ola de frío, las distribuidoras de gas restringen la venta de GNC en estaciones de servicio

Las distribuidoras del AMBA cortaron el suministro interrumpible en surtidores e industrias (Adrián Escándar)

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Las distribuidoras de gas del AMBA resolvieron restringir este fin de semana la venta de GNC en las estaciones de servicio para evitar una caída de presión en los gasoductos.

Se trata del cuarto pico de frío extremo en lo que va del año, por lo que la medida suspende “hasta nuevo aviso” el suministro interrumpible en los surtidores e industrias.

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La decisión responde al salto en la demanda residencial que provocan las bajas temperaturas y que tensiona la capacidad de transporte del sistema gasífero.

Las distribuidoras aplicaron desde este sábado nuevas restricciones en el suministro en La Plata, con impacto directo en las estaciones de GNC y en la actividad industrial, mientras que en Mar del Plata la interrupción rige desde la medianoche para los contratos interrumpibles, a raíz de complicaciones en el sistema de transporte.

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En ambos casos, la prioridad es preservar el abastecimiento de los usuarios residenciales, que encabezan la jerarquía de despacho ante situaciones de tensión en la red. Este fin de semana, Buenos Aires registró mínimas de 4°Cy máximas que apenas rozaron los 13°C, mientras que en Mar del Plata las temperaturas bajaron hasta los 4°C con ráfagas de viento de hasta 59 km/h. Para los primeros días de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frío se mantenga, con mínimas de 3°C el lunes en el área metropolitana.

El impacto, sin embargo, no se limita al expendio de combustible: la industria local también enfrenta limitaciones, y las ladrilleras —cuya producción depende del gas natural— recibieron una reducción del 30% de su consumo habitual. Fuentes del sector confirmaron a Infobae que esa quita afecta de manera directa el ritmo productivo, aunque no obtuvieron explicaciones sobre los criterios aplicados para fijar ese porcentaje.

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Interrumpibles

En Mar del Plata, la interrupción alcanza a las estaciones con contratos interrumpibles. En términos prácticos, los surtidores no quedan sin gas de forma automática: pueden despachar hasta el cupo garantizado por contrato firme, pero todo el volumen interrumpible queda cortado hasta que la situación se normalice. Superar ese cupo no es una opción viable, ya que las regulaciones vigentes establecen una multa equivalente al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedido, una penalidad que elimina cualquier margen comercial para quien intente vender por encima de lo habilitado.

La medida se extenderá mientras duren las bajas temperaturas (Adrián Escándar)

El sistema nacional de despacho establece un orden de prioridades que ubica a los hogares, hospitales y escuelas por delante del resto de los usuarios. Las estaciones de servicio y los establecimientos industriales quedan en los últimos lugares de esa escala, lo que vuelve obligatoria la restricción cada vez que la red opera al límite. Fuentes con conocimiento del caso confirmaron a Infobae que la medida suele extenderse mientras dura la ola de frío.

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Para entender por qué el sistema llega a ese límite, hay que partir de una característica del gas que lo distingue de otros combustibles: no se puede almacenar. Una vez extraído e inyectado a los gasoductos, debe consumirse o se pierde. La producción gasífera se planifica en función de la demanda y alcanza su pico en invierno, pero ese mayor volumen no puede sostenerse en verano ni recuperarse en otra época del año.

Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de GNC, explicó unas semanas atrás en Infobae en Vivo que el cuello de botella no está en la extracción, sino en la capacidad de transporte. Según detalló, la Argentina dispone de una red con capacidad para transportar 120 millones de metros cúbicos diarios, un volumen que resulta suficiente durante ocho o nueve meses del año. El problema surge en invierno, cuando el consumo residencial —que en condiciones normales representa alrededor del 14% de la demanda total— puede trepar “hasta 60 y hasta 70%” en los días de frío intenso.

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La restricción en curso es la cuarta de la temporada. En los tres episodios anteriores, el sistema respondió de la misma manera: priorizó el abastecimiento residencial y de servicios esenciales por encima del expendio de combustible y de parte de la actividad industrial.