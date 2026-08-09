La divertida aparición del Cuti Romero en un recital: la reacción del público y la canción que entonó

La presencia de Cuti Romero en el festival de Q'Lokura

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A la espera de la resolución de su futuro en Europa, Cristian Romero disfruta de sus vacaciones en su Córdoba natal tras el Mundial 2026 con la selección argentina y pasó la noche del sábado con la banda Q’ Lokura. El marcador central asistió al baile del grupo en la Plaza de la Música, donde fue presentado por Nicolás Sattler y Facundo “El Chino” Herrera.

En la madrugada del domingo, la banda publicó un video de la visita en sus historias y un mensaje en Instagram: “Gracias por la visita, querido amigo Cuti Romero. Gracias por representarnos tan bien”. Durante la jornada, el futbolista se subió al escenario y desató el delirio de la gente, que le cantó “Dale campeón, dale campeón”. Nicolás Sattler y Facundo El Chino Herrera le preguntaron si podía elegir un tema para tocar y el Cuti escogió “100 años”. Desde el escenario, además, la banda impulsó el canto de “¡Brasil / decime qué se siente!”.

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Horas antes, el futbolista había recibido una distinción oficial en un barrio cerrado de la zona sur de la ciudad de Córdoba. El intendente Daniel Passerini lo declaró Ciudadano Ilustre y le entregó una plaqueta recordatoria, las llaves de la ciudad y el diploma que acredita el título.

El reconocimiento apunta a su trayectoria deportiva y a su aporte para proyectar el nombre de Córdoba y de la República Argentina en el fútbol internacional. Romero surgió de las Divisiones Inferiores de Belgrano y atraviesa sus días de descanso junto a su familia en su provincia natal.

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Cuti Romero fue homenajeado como Ciudadano Ilustre de Córdoba (@danielpasseriniok)

Pese a los días de descanso del Cuti Romero en Córdoba, su nombre es una de las grandes novelas del mercado de pases europeo. Según Corriere dello Sport, el Inter de Milán alcanzó un acuerdo verbal con el jugador y con Tottenham Hotspur, aunque la operación depende de una salida previa dentro del plantel italiano. El diario sostuvo en su portada que el club tiene “reservado” al zaguero argentino. La publicación detalló una transferencia de 35 millones de euros más 5 millones de euros en bonus, junto con un contrato hasta 2031 y un salario anual de 5,5 millones de euros.

La llegada a Milán, siempre de acuerdo con el medio italiano, solo será posible si antes sale el francés Benjamin Pavard. El defensor no integra los planes del director técnico Cristian Chivu por su salario y por la cantidad de jugadores en esa zona del campo. La venta del francés le permitiría al Inter ahorrar 13 millones de euros entre salario bruto y amortización contractual. Ese punto es central para la dirigencia, que no quiere acercarse al vencimiento de su contrato en 2028 sin recibir una compensación.

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El mismo medio agregó que Romero aceptó bajar sus pretensiones salariales respecto de los 6 millones de euros que percibe en la Premier League. También afirmó que hubo “unas negociaciones muy ajustadas con su entorno para ultimar los detalles” y que el club italiano compitió “con las ofertas del Arsenal y el Atlético de Madrid”. Si la transferencia se concreta, compartiría plantel con Lautaro Martínez en el equipo que el texto presenta como vigente campeón de la Serie A y de la Coppa Italia.

Cuti Romero saldría del Tottenham y su futuro podría estar en el Atlético de Madrid o Inter de Milan (Reuters/Matthew Childs)

Sin embargo, todavía su futuro no está confirmado. En paralelo, Marca informó que el Atlético de Madrid prepara una primera propuesta cercana a los 30 millones de euros. El medio español señaló que Diego Simeone lo considera prioridad absoluta para reforzar la defensa, una búsqueda que el club arrastra desde la temporada pasada. La operación anterior, según la publicación, se había frustrado por diferencias económicas. Ahora, la dirigencia madrileña intenta aprovechar el compromiso del Tottenham de facilitar la salida del argentino.

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“El central argentino de 28 años es un viejo anhelo del club, que ya lo quiso la temporada pasada, y también de Simeone, que le tiene marcado en rojo desde hace tiempo”, indicó el diario español. El medio también sostuvo que en su última renovación con Tottenham hasta 2029, el defensor incluyó una cláusula especial para facilitar un eventual pase a uno de los tres grandes del fútbol español.

El club madrileño, de todos modos, está sujeto a ventas previas. Ruggeri y Nahuel Molina interesan a Aston Villa y Roma, respectivamente, y esas salidas son consideradas necesarias para equilibrar las finanzas y liberar margen salarial para una ficha que el texto describe entre las más altas del plantel de los Spurs.

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Romero, ex defensor de Atalanta y Genoa, viene de levantar la Europa League con Tottenham en 2025 y de ser subcampeón del mundo con la selección argentina. En la última temporada disputó 32 partidos, marcó seis goles y dio cuatro asistencias, aunque también se perdió varios encuentros por lesiones.