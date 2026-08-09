El Salvador habilita la emisión inmediata del documento de identidad en cinco consulados de Estados Unidos

Chicago, Aurora y Charlotte ya emiten al instante el documento único de identidad, y Springdale y Doral se suman pronto (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

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El Gobierno de El Salvador puso en marcha la ampliación del servicio de emisión inmediata del Documento Único de Identidad (DUI) en cinco consulados de Estados Unidos, lo que permitirá a más de 236.000 salvadoreños acceder a este documento esencial sin demoras y cerca de sus lugares de residencia. La medida, destacada este domingo en un reporte oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, responde a una demanda histórica de la diáspora, según el gobierno central.

La inauguración de este servicio tuvo lugar en la sede consular de Chicago, Illinois, encabezada por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez. De forma simultánea, el trámite también quedó habilitado en los consulados de Aurora (Colorado) y Charlotte (Carolina del Norte). Según el reporte ministerial, la facilidad se extenderá en los próximos días a las sedes de Springdale (Arkansas) y Doral (Florida), lo que amplía la cobertura en puntos estratégicos de la geografía estadounidense donde reside una parte significativa de la comunidad salvadoreña.

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La funcionaria explicó que el nuevo servicio fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Cancillería y el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). El objetivo central es agilizar la atención, reducir el tiempo de espera y ofrecer soluciones cercanas a la diáspora. “Este avance permitirá brindar una atención más ágil, eficiente y cercana, reduciendo tiempos de espera y facilitando el acceso a un documento indispensable para ejercer derechos, realizar trámites y mantener el vínculo con nuestro país”, expresó Godínez durante la ceremonia inaugural, citada en el documento oficial.

La Cancillería informó que el nuevo trámite beneficiará a más de 236.000 connacionales al facilitar la obtención del documento cerca de sus hogares, con apertura inicial en Chicago y habilitación simultánea en Aurora y Charlotte (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La viceministra subrayó que este despliegue responde a la visión del gobierno central de llevar la modernización estatal a todos los sectores y aprovechar la tecnología en beneficio de las personas.

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Además, remarcó el compromiso de la Cancillería con la comunidad en el exterior, señalando que “El Salvador vive hoy una transformación profunda que ha permitido recuperar la seguridad, fortalecer la confianza y abrir nuevas oportunidades para el crecimiento económico y el desarrollo”. Añadió que la participación de los salvadoreños en el extranjero es parte integral de ese proceso y los calificó como “socios estratégicos en la construcción del país”.

En la jornada inaugural participaron el registrador nacional de personas naturales y director ejecutivo, Fernando Velasco; la cónsul general de El Salvador en Chicago, Vanessa Guevara; así como representantes de la diáspora e invitados especiales, según detalla el reporte ministerial.

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La ampliación del acceso al DUI es considerada una de las gestiones clave para fortalecer el vínculo entre el Estado salvadoreño y los ciudadanos que residen fuera del territorio nacional. El documento resulta indispensable para realizar gestiones civiles, bancarias, ejercer derechos ciudadanos y mantener la identidad legal de cada salvadoreño ante las autoridades de su país.

La apertura comenzó con un trabajo entre Cancillería y el RNPN para ofrecer atención más rápida y cercana en sedes donde vive una parte importante de esa comunidad en el exterior (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Durante el acto, Godínez reiteró que el Gobierno continuará trabajando para que los compatriotas tengan acceso a servicios modernos y eficientes, y encuentren espacios para participar activamente en el desarrollo nacional. El reporte del Ministerio de Relaciones Exteriores remarca la voluntad de avanzar en la atención a la diáspora y responder a sus necesidades con acciones concretas y coordinadas.

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Además, con la actualización del documento se facilita el proceso de votación de la comunidad salvadoreña en el exterior, de cara a las elecciones generales de 20276 en donde por primera vez podrán elegir a diputados de la diáspora.