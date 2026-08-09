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El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, llegó a Trinidad y Tobago para iniciar una gira por el Caribe

El número dos del Departamento de Estado también visitará Guyana, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral con ambos países

Christopher Landau llegó este domingo a Trinidad y Tobago
Christopher Landau llegó este domingo a Trinidad y Tobago
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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, llegó este domingo a Trinidad y Tobago en el marco de una gira por el Caribe que se extenderá hasta el 12 de agosto y que tendrá como segunda escala Guyana. Según un comunicado del Departamento de Estado, el viaje busca reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad, energía e inversión con dos de los socios más estrechos de Washington en la región.

Landau tiene previsto reunirse con la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, para abordar prioridades compartidas en energía y seguridad y avanzar en la cooperación económica entre ambos gobiernos. Al cierre de su estancia en Puerto España, el funcionario viajará a Guyana, donde se reunirá con el presidente Irfaan Ali y con miembros de su gabinete para explorar oportunidades de inversión y estrechar la colaboración en sectores estratégicos, entre ellos la energía y los minerales críticos.

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El Departamento de Estado enmarcó la gira dentro de su estrategia de fortalecer alianzas en el hemisferio occidental y de avanzar en objetivos comunes con los socios regionales, entre ellos la seguridad, la resiliencia energética y la prosperidad económica.

La visita se produce en un momento de particular tensión y transformación en el Caribe. Desde agosto de 2025, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue naval y aéreo en la región dentro de la operación Southern Spear, dirigida oficialmente contra el narcotráfico procedente de Venezuela y otros países de la zona. La ofensiva incluyó el bombardeo de decenas de embarcaciones señaladas como vinculadas al tráfico de drogas y culminó, el 3 de enero de 2026, con ataques aéreos de EEUU sobre Caracas y otros puntos de Venezuela que derivaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcoterrorismo.

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ARCHIVO – La primera ministra de Trinidad y Tobago Kamla Persad-Bissessar en el Departamento de Estado en Washington, el 30 de septiembre de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)
ARCHIVO – La primera ministra de Trinidad y Tobago Kamla Persad-Bissessar en el Departamento de Estado en Washington, el 30 de septiembre de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Desde la captura, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce la presidencia interina en medio de lo que Washington describe como un proceso de transición.

Trinidad y Tobago ha sido uno de los aliados más visibles de la Casa Blanca en su ofensiva antidrogas en el Caribe. Persad-Bissessar respaldó públicamente los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico y su país integra, además, una coalición de doce naciones latinoamericanas dedicada a combatir el crimen organizado. La relación no ha estado exenta de fricciones con Caracas: en octubre de 2025, el régimen de Maduro suspendió los acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago tras el arribo de un destructor de la Armada de EEUU a la isla para realizar ejercicios militares, en un episodio que Venezuela calificó como una amenaza directa.

Guyana, por su parte, también ha respaldado la presencia militar estadounidense en la zona, en un contexto marcado por la disputa territorial con Venezuela sobre la región del Esequibo, que Caracas reclama como propia. El país, con apenas 850.000 habitantes, se ha convertido en los últimos años en una de las economías de mayor crecimiento del mundo gracias a sus reservas petroleras, que en 2022 impulsaron una expansión del producto interno bruto del 63%, según cifras oficiales, y que lo sitúan entre las naciones con mayores reservas de crudo per cápita a nivel global.

La gira de Landau confirma que, más allá del componente militar, Washington apuesta por consolidar su influencia en el Caribe a través de acuerdos energéticos y económicos con gobiernos que se han alineado con su agenda regional. El resultado de estas conversaciones podría anticipar el tipo de arquitectura de cooperación que Estados Unidos busca construir en una región donde el desenlace de la crisis venezolana continúa marcando el rumbo de la diplomacia hemisférica.

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