Epic Games tiene tres nuevos juegos gratis para tu PC: cómo descargarlos

Los usuarios pueden encontrar estos juegos gratis. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

La tienda de Epic Games ofrece tres juegos gratuitos que puedes descargar en tu PC para disfrutar el tiempo que quieras y sin preocuparte por fechas límite. Los títulos son Honkai: Star Rail, Infinity Nikki y RAVEN2.

Cómo descargar estos juegos gratis en Epic Games

Para acceder a estos títulos e incorporarlos a tu biblioteca, solo debes seguir estos sencillos pasos:

Ve a la página web de la Epic Games Store o abre la aplicación (launcher) en tu PC. Entra con tus credenciales o crea una cuenta nueva de forma gratuita si aún no tienes una. Utiliza la barra de búsqueda (en la parte superior) e introduce el nombre del título que deseas: Honkai: Star Rail, Infinity Nikki o RAVEN2. Entra a la página del juego y haz clic en el botón que dice “Obtener” (Get) o “Jugar gratis”. Acepta el proceso (el costo será de $0.00). El juego se agregará a tu biblioteca permanentemente y podrás iniciar la descarga cuando lo desees.

Este es un juego de mundo abierto que lleva la popular franquicia de moda a otro nivel. (Epic Games)

De qué tratan estos juegos

Honkai: Star Rail: Un juego de rol (RPG) de fantasía espacial desarrollado por HoYoverse (los creadores de Genshin Impact). En esta aventura te subirás a bordo del Expreso Astral para viajar a través de las estrellas, explorar planetas impresionantes, desentrañar misterios galácticos y participar en emocionantes combates estratégicos por turnos.

Infinity Nikki: Es un juego de mundo abierto que lleva la popular franquicia de moda a otro nivel. Acompañarás a Nikki y a su fiel compañero Momo en un viaje lleno de magia. Lo más interesante es su mecánica principal: la ropa y los trajes que elijas te otorgarán diferentes habilidades especiales que te permitirán explorar el mapa, resolver acertijos y superar todo tipo de plataformas.

RAVEN2: Si prefieres la acción más madura, este es para ti. Se trata de un MMORPG de fantasía oscura y combates brutales. En este mundo devastado, te enfrentarás a hordas de demonios y criaturas terroríficas. Destaca por sus gráficos realistas, su atmósfera sombría y batallas a gran escala donde tendrás que forjar tu propio camino para sobrevivir.

Este juego es un juego MMORPG de fantasía oscura y combates brutales. (Epic Games)

Otros juegos gratis de Epic Games

Epic Games tiene una larga lista de juegos gratis, algunos son:

Ruins of Tearlyn DEMO

Shroom Bound

Spray N’ Pray

Dead Rails

Neon Express

Pixel Gun 3D

Idle Guy

Tractor Racers

Super Meat Boy 3D Demo

Perceptum Demo

Trenches

Retired Steel

LetMeSee_Demo

ChromaGun 2 - Dye Hard Demo

Este es un juego de rol de fantasía espacial. (Epic Games)

Tractor Racers Demo

GRIMPS demo

Starmasons

Game of Thrones Winter is Coming

Seven Knights Re:BIRTH

Shattered Chess Demo

STALCRAFT: X

Go Ape Ship!

Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)

Free PT Pack (Emotes & Gestures)

Windrose Demo

Boing! Demo

Defend The King

Crimson Oath Demo

Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!

Mad King Redemption Demo

Letherfall

TRIB3: Beta

En Steam se pueden encontrar juegos gratis para PC. (Steam)

GetHigh.EXE Demo

Incorporeal

The Silence After

Help Is On The Way

Ys X: Proud Nordics - Freebie Set

Vanished Puzzle Quest

En qué otra plataforma encontrar juegos gratis

Si buscas otra alternativa para encontrar juegos gratuitos en PC, la opción indiscutible es Steam. Esta plataforma, desarrollada por Valve, no solo es famosa por sus grandes rebajas, también por contar con una de las bibliotecas de juegos Free to Play (gratuitos) más extensas de todo el mercado.

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Al explorar la tienda de Steam, encontrarás una categoría dedicada exclusivamente a juegos sin costo que abarca todos los géneros imaginables. Desde populares shooters competitivos y complejos MMORPGs que reúnen a millones de jugadores, hasta joyas independientes y juegos casuales para pasar el rato.

Para acceder a ellos, el proceso es muy similar: solo necesitas descargar el cliente de Steam en tu computadora, crear una cuenta gratuita y comenzar a añadir los títulos a tu biblioteca para descargarlos cuando quieras.

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