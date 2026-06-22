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Vinícius Jr ahora es DJ: Brasil no solo está en el Mundial 2026 también está en Apple

La lista de reproducción del jugador brasileño reúne temas de artistas como Demi Lovato, Harry Styles, Anitta y Steve Aoki

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El futbolista brasileño Vinícius Júnior aparece en este video promocional. Utiliza AirPods Pro 3 de Apple mientras escucha música y baila en diferentes escenarios. (Tomado de Instagram / Apple Music)

Para quienes desean conocer qué suena en los audífonos de Vinícius Júnior, delantero de la Selección de Brasil y del Real Madrid, ahora existe una oportunidad directa desde la plataforma Apple Music.

La compañía tecnológica ha publicado una lista que incluye un total de 67 canciones y suma un poco más de tres horas de música, ofreciendo un reflejo del estilo y los gustos musicales del goleador brasileño.

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La selección de temas abarca géneros y artistas de alcance global, desde el pop internacional hasta la música urbana brasileña. Entre los nombres más destacados figuran Demi Lovato, Harry Styles, Anitta y Steve Aoki.

Qué canciones integran la playlist de Vinícius Júnior en Apple Music

Vinicius Jr., jugador de fútbol, en un campo de juego con camiseta azul número 7 de Brasil. Logotipo de Apple Music blanco sobre fondo rojo a la derecha
La playlist de Vinícius Júnior es variada en artistas y géneros músicales. (Fotocomposición Infobae)

La lista incluye canciones que reflejan diferentes estados de ánimo y estilos. Entre los temas seleccionados se encuentra Fantasy de Demi Lovato, una de las voces más reconocidas del pop estadounidense. Esta pieza se combina con otros éxitos internacionales como Pop de Harry Styles, que ha liderado rankings en múltiples países.

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El repertorio incorpora música en portugués y español, mostrando la influencia de la música latina y brasileña en el día a día del jugador. Entre los temas preferidos por el delantero aparecen Vai dai Cao de Anitta, una de las máximas representantes del pop y funk brasileño.

Está la colaboración entre Steve Aoki y Sebastian Maniscalco titulada ¿Tu padre sabe que bailas así?, que aporta un toque electrónico y festivo al conjunto.

Cómo acceder a la playlist de Apple Music de Vinícius Júnior

Primer plano de una mano sobre un sillón de cuero verde y una superficie circular reflectante; se observa el logotipo de Apple Music en la esquina superior
La playlist está disponible en Apple Music para todos los usuarios suscritos, que pueden explorar las canciones seleccionadas por el futbolista. (Foto: Apple Music)

La playlist de Vinícius Júnior se encuentra disponible exclusivamente en Apple Music, donde puede ser consultada y reproducida por cualquier usuario suscrito a la plataforma.

La plataforma permite ver la descripción completa de la playlist, junto con la duración total y el nombre de cada canción, lo que facilita a los seguidores del jugador explorar y descubrir nuevos artistas.

De qué forma mostró Apple Music la experiencia de Vinícius al escuchar su playlist

En el perfil oficial de Apple Music en Instagram, se publicó un video donde se observa a Vinicius Junior utilizando los AirPods Pro 3 de Apple. En el clip, el futbolista prueba la función de cancelación de ruido mientras escucha su propia playlist, destacando la calidad de sonido y la comodidad de los auriculares.

En el video el jugador aparece usando los AirPods Pro 3. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)
En el video el jugador aparece usando los AirPods Pro 3. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

Los AirPods Pro 3 de Apple destacan por su cancelación de ruido, que permite al futbolista aislarse y concentrarse en su música favorita. Su diseño ergonómico y la calidad de sonido ofrecen una experiencia auditiva superior, acompañando a figuras deportivas en sus rutinas diarias.

El video, que suma miles de visualizaciones, muestra al delantero en un ambiente cotidiano, disfrutando de sus canciones favoritas mientras baila en la calle.

Apple Music acompañó la publicación con mensajes que invitan a los seguidores a descubrir la lista y sumergirse en la misma experiencia musical que acompaña al jugador antes y después de los partidos.

En qué contexto deportivo está Vinícius Júnior actualmente

El delantero participa en el Mundial 2026 y suma tres goles con la Selección de Brasil, consolidando su protagonismo internacional. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)
El delantero participa en el Mundial 2026 y suma tres goles con la Selección de Brasil, consolidando su protagonismo internacional. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)

Vinícius Júnior vive uno de los momentos más destacados de su carrera deportiva, participando activamente en el Mundial 2026 con la Selección de Brasil. Hasta la fecha, el delantero ha marcado tres goles en el torneo, consolidando su posición como una de las figuras clave del equipo sudamericano.

Su desempeño en el campeonato ha sido seguido de cerca tanto por la prensa deportiva como por los aficionados, quienes muestran interés en las rutinas y preferencias del jugador fuera del campo.

La difusión de su playlist coincide con este momento de alta exposición mediática de estrellas que participan en la Copa Mundial 2026, permitiendo a los seguidores conocer otra faceta del futbolista brasileño, al igual que otras figuras de selecciones favoritas a ganar el trofeo.

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