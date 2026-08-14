Crimen y Justicia
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Allanaron dos domicilios por la estafa a Brian Lanzelotta y un hombre quedó vinculado al caso

El operativo culminó con la incautación de revólveres, cartuchos y algunos de los paquetes de papel higiénico que el músico envió a Mendoza. La Justicia trabaja en establecer si la persona aprehendida es una de las responsables de la maniobra

Brian Lanzelotta fue estafado por 17 millones
Brian Lanzelotta fue estafado por 17 millones
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En el marco de la investigación por la estafa a Brian Lanzelotta, ex participante de Gran Hermano, la Policía de Mendoza detuvo a un hombre en marco de una serie de opertivos realziados este jueves en dos domicilios del departamento de San Martín.

El procedimiento, a cargo de la División Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones, culminó con el secuestro de documentación y varios elementos relevantes para la causa, además del hallazgo de dos armas de fuego —uno de seis alvéolos con la inscripción “Colt” en la empuñadura y otro de cinco alvéolos sin marcas visibles— y cinco cartuchos de diferentes calibres.

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La acción judicial se enmarca dentro de una causa impulsada por la Fiscalía interviniente de la provincia de Buenos Aires, que busca esclarecer el mecanismo a través del cual se habría concretado la supuesta maniobra fraudulenta. El operativo puso el foco en dos puntos específicos de Palmira: un depósito situado en calle Javier Molina y una vivienda ubicada en el costado oeste del carril San Pedro.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de Mendoza, las diligencias permitieron el secuestro de tres remitos, paquetes y bolsones de papel higiénico, que serían parte de la encomienda que envió Lanzelotta a Mendoza. Además, también incautaron dos celulares. Todo el material quedó bajo custodia para ser sometido a un análisis detallado, con el objetivo de determinar su relación con la denuncia presentada por estafa.

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Lanzelotta encontró sus productos a la venta por redes sociales
Lanzelotta encontró sus productos a la venta por redes sociales

El procedimiento se desarrolló sin incidentes, aunque uno de los ocupantes de los domicilios allanados fue trasladado en calidad de aprehendido. El individuo quedó a disposición de la Justicia para su identificación y para definir su eventual situación procesal en el marco de la causa.

La causa se inició tras la denuncia presentada por Lazelotta en la Fiscalía N° 8 de delitos complejos de San Martín, donde llegó acompañado por su abogado, el doctor Gastón Jordanes. De acuerdo con su relato, todo comenzó cuando recibió el pedido de un supuesto cliente de Mendoza, que le solicitó el mayor cargamento de su historia empresarial. El trato exigía la entrega de 3.200 bolsones de papel higiénico en un plazo de siete días.

Para conseguir los insumos necesarios, el músico y su familia gestionaron préstamos: “Mi suegro pidió prestado un préstamo para poder asumir este riesgo, asumir esta responsabilidad con este pedido que yo iba a pensar que me iba a cambiar la vida. Literalmente me la cambió, no para bien, pero me la cambió”.

El viernes, el supuesto comprador solicitó los datos bancarios para transferir $17.500.000. Primero, el comprobante de pago tenía un error en el DNI de la esposa de Lanzelotta, por lo que envió un nuevo alias personal. Recibió otro comprobante, pero los estafadores alegaron que, por tratarse de una transferencia entre bancos distintos y ser fin de semana, el dinero podía demorar hasta 48 horas en acreditarse.

A pesar de la falta de confirmación bancaria, Lanzelotta decidió despachar la mercadería a Mendoza el sábado a la noche: “El sábado, a las nueve de la noche, envié todo el papel higiénico. Todos los bolsones los envié a Mendoza”. Al poco tiempo, se percataron de que era una estafa.

Según pudo precisar su abogado, lograron identificar que sus productos se venden en redes sociales, a través de TikTok y que algunos bloquearon a Lanzelotta para que él no pueda contacarlos.

Pese a los últimos avances en la causa, la investigación continuará su curso para dar con todos los responsables.

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