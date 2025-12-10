Cómo activar las alertas de sismos en un celular Android

Dependiendo de la magnitud del temblor, las personas experimentan desde breves consecuencias hasta derrumbes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fuerte temblor que tuvo lugar en diferentes zonas de Colombia causó inquietud entre millones de habitantes. Según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la magnitud fue de 5,8, dato que motivó a muchos ciudadanos a buscar formas de prepararse para futuros eventos similares.

Tras el temblor, surgió un interés renovado en los mecanismos de alertas tempranas disponibles en teléfonos inteligentes, así que tener activadas las alertas de sismos en celulares Android ofrece una herramienta adicional de prevención ante movimientos sísmicos imprevisibles.

Se explica cómo es el proceso para activar las alertas de sismos en el celular, entre otros datos que permiten aprovechar la tecnología para prevenir riesgos futuros.

Cómo activar las alertas de sismos en un teléfono Android

La interfaz de configuración en Android permite activar la función de alertas de sismos desde la sección de seguridad y emergencia. (Foto: Android)

En los dispositivos actualizados con Android 12 o versiones superiores, la activación de alertas sísmicas se realiza directamente desde el menú de configuración.

Para habilitarlas, se requiere ingresar en “Configuración”, después seleccionar “Seguridad y emergencia” y activar la opción correspondiente a “Alertas de sismos”. El proceso no demanda aplicaciones adicionales y forma parte de las funciones nativas del sistema.

Antes de iniciar la activación, es fundamental verificar que el teléfono cuente con dicha versión del sistema. Para ello, se debe acceder a “Ajustes”, buscar el apartado “Acerca del teléfono” y luego en “Información de software” consultar la versión de Android instalada.

Se debe considerar que si el teléfono inteligente no posee Android 12 o un sistema posterior, esta funcionalidad no estará disponible.

Qué requisitos debe cumplir el celular para ser compatible con las alertas de sismos

Solo los teléfonos con Android 12 o superior, conectados a internet y con la ubicación activa pueden recibir estas alertas en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que las alertas funcionen correctamente, el celular necesita cumplir algunos requisitos técnicos. El primero es tener acceso a una red WiFi o datos, porque el sistema requiere conexión a internet para recibir información.

Además, es imprescindible que la función de “Ubicación” se encuentre activada para identificar la región donde se ubica el usuario. Otro aspecto a considerar es la disponibilidad regional del servicio. Según el soporte de Google, las alertas sísmicas de Android no operan en todos los países ni zonas.

Por este motivo, es clave consultar si la función está habilitada en la ciudad o el país desde el que se utiliza el teléfono, revisando la documentación oficial del fabricante o las actualizaciones del sistema operativo.

Por qué es útil tener las alertas sísmicas activas en el celular

Las notificaciones sísmicas entregadas por el celular pueden brindar segundos valiosos para buscar resguardo durante un temblor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alertas automáticas proporcionan información en tiempo real sobre la detección de movimientos sísmicos en la región. Este aviso puede recibirse antes, durante o después del inicio del sismo, lo que permite tomar acciones rápidas, como alejarse de objetos peligrosos o buscar resguardo seguro en segundos cruciales.

Organismos como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) destacan la importancia de los sistemas de alerta temprana para la reducción del impacto de los desastres naturales.

Asimismo, contar con una notificación oficial directamente en el celular facilita una difusión masiva y oportuna durante eventos críticos.

Qué limitaciones existen en el uso de estas notificaciones de alerta de sismos

Estos sistemas presentan algunas limitaciones técnicas. Las notificaciones no se emiten en todos los lugares, por la cobertura de los sensores y la infraestructura tecnológica regional.

Se debe mantener la versión del sistema operativo actualizada. (Foto: Europa Press)

No todos los temblores pueden detectarse a tiempo: la efectividad depende de la velocidad con la que los sensores perciben el movimiento y transmiten los datos.

Las estimaciones de magnitud e intensidad pueden variar respecto a los datos oficiales que ofrecen las agencias sismológicas. Se advierte que algunos usuarios podrían recibir alertas sólo después de iniciado el sismo, un hecho relacionado con la velocidad de propagación de la información.

Otro punto clave es mantener el software del celular actualizado, para garantizar el acceso a nuevas funciones y parches de seguridad. Revisar periódicamente la configuración del sistema y hacer pruebas permite verificar el correcto funcionamiento de las alertas.