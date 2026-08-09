Cuáles son los 3 rubros de consumo en los que la Argentina es el país más caro de América Latina y cómo se están moviendo los precios

Restaurantes es uno de los rubros donde Argentina encabeza la comparación de precios en dólares de toda América Latina. (Adobe Stock)

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El costo de vida en dólares es muy diferente en Argentina en relación al resto de los demás países de la región. La discusión sobre qué tan cara o barata resulta la economía local para quienes consumen en moneda extranjera es tema de debate recurrente y el detalle por rubros aporta matices que no siempre quedan reflejados en los promedios generales.

El Índice Mensual de Precios Relativos, elaborado por la organización Fundar, ofrece una herramienta para medir esa brecha. El instrumento central es el Price Level Index, una métrica diseñada por el Programa de Comparación Internacional del Banco Mundial, que expresa el nivel de precios de un país como porcentaje del promedio mundial. Sobre esa base, el sistema desagrega el consumo en doce categorías definidas según el estándar internacional que mantiene Naciones Unidas.

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Según el informe, la Argentina es más cara que el promedio latinoamericano en seis de once rubros. Restaurantes, Indumentaria, Comunicaciones, Recreación, Equipamiento del hogar y Transporte.

Y más barata en los cinco restantes: Alimentos, Educación, Vivienda y servicios, Alcohol y tabaco, y Salud.

Con todo, el resultado más saliente del último relevamiento, correspondiente a los precios de mayo, es que Argentina aparece como el país con los precios más altos de la región en tres rubros puntuales: Comunicaciones, Indumentaria y Restaurantes. En ellos no solo está por encima del promedio regional, sino que encabeza el ranking, es el más caro.

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Cómo se movieron los precios en mayo

En mayo, la inflación en pesos fue de 2,1%, mientras que el tipo de cambio oficial se movió 1,1%. Esa diferencia entre ambas variables es la que explica buena parte de los movimientos en el nivel de precios medido en dólares. En el mismo mes, el promedio de América Latina se encareció 0,7%, de manera que Argentina subió 0,3 puntos porcentuales más que la región. Como resultado, el país se encareció un 1% en dólares durante mayo.

Pese a liderar el ranking regional, Indumentaria fue el rubro que más se abarató en el último año. (Magnific)

Según Fundar, ese 1% de encarecimiento mensual se traduce, en la comparación de niveles, en que Argentina resulta actualmente 1% más cara que el promedio de América Latina en base al dólar oficial. Ahora bien, si se mide desde que asumió el gobierno de Javier Milei, los precios en dólares están 4,5% por encima de aquel punto de partida. La comparación se estira todavía más si el punto de referencia es enero de 2021: contra ese mes, los precios argentinos en dólares son 78,2% más altos.

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En el plano regional, el informe ubica el costo de vida argentino por debajo del de Uruguay y México, en un nivel similar al de Chile, y por encima del de Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador.

Cómo evolucionó cada rubro

Desde que asumió Milei, el informe describe un proceso de acomodamiento de los precios relativos, aunque todavía incompleto. En los capítulos donde Argentina se mantiene más cara, como Restaurantes, Indumentaria, Recreación y Equipamiento del hogar, el país se volvió relativamente menos caro respecto a esos primeros meses de gestión. El caso de Comunicaciones fue distinto: en lugar de moderarse, el rubro se encareció aún más. Transporte, que había pasado a integrar el grupo de los más caros en abril, mantuvo esa tendencia al alza durante mayo.

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A diferencia de otros rubros, Comunicaciones se encareció tanto en el último mes como en el último año. (Getty)

Si se compara únicamente el último mes con la región, el promedio de precios en dólares de Argentina aumentó 0,3% por encima de América Latina. En ese movimiento, Indumentaria cayó de manera considerable, mientras que Comunicaciones, Vivienda y servicios, y Recreación aumentaron en términos relativos.

La perspectiva cambia al mirar el último año: en ese lapso, Argentina se volvió 7% más barata en dólares respecto al promedio regional. Indumentaria fue, otra vez, el rubro que más se abarató. En ese período de doce meses, Vivienda y servicios y Comunicaciones fueron los únicos dos rubros que se encarecieron en términos relativos, mientras que todos los demás acompañaron la tendencia general a la baja.

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