El argentino Alessandro de Tullio ganó otra vez y crece el sueño de su desembarco en la IndyCar

Alessandro de Tullio conquista la victoria en Portland

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Alessandro de Tullio se impuso este domingo en la fecha 14 de la Indy NXT en el Portland International Raceway con una actuación sin fisuras: largó desde la pole position, resistió la presión inicial de su principal rival y cruzó la línea de meta con 2,1 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, en una carrera de 35 vueltas y 110,62 kilómetros.

El piloto de 20 años nació en Miami, pero corre con licencia albiceleste porque su padre es argentino y está muy arraigado a las costumbres del país. Es su primera temporada en la categoría antesala a la IndyCar y en la previa se destacó al plasmar su octava pole positions en la divisional, a una sola de igualar el récord histórico de la Indy NXT. Es el máximo referente de los sábados y lo convierte en el piloto más rápido de la especialidad.

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Este domingo manejó el Dallara del equipo AJ Foyt Racing con una gestión precisa del neumático. En el arranque, Lochie Hughes (Andretti Global) intentó arrebatarle la punta, pero De Tullio se defendió con autoridad en las primeras curvas y construyó una ventaja que llegó a los tres segundos antes de administrarla hasta el final. “No fue fácil. Tuve que cuidar los neumáticos; hubo bastante degradación hacia el final”, reconoció Alessandro tras la carrera.

El testimonio del argentino Alessandro De Tullio tras su triunfo en la Indy NXT en Portland

La victoria es la segunda del año para el argentino, la primera desde Alabama a finales de marzo en el Barber Motorsports Park, y llega además como reivindicación personal: en la fecha anterior en Road America, De Tullio había cruzado primero la meta antes de ser descalificado. En Portland, no hubo lugar para la controversia.

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El podio lo completaron Hughes y el también estadounidense Max Taylor, ambos de la escudería Andretti Global. Detrás de ellos, el polaco Tymek Kucharczyk y Jacob Abel cerraron el top cinco en el mismo orden en que tomaron la largada.

“Hoy lo pudimos lograr: tuvimos una carrera limpia y ganamos”, contó De Tullio en un video publicado en su cuenta de Instagram. “Quiero agradecer a todo el equipo, el número catorce, AJ Foyt y todos los sponsors. Sin ellos no podría estar acá arriba”, destacó. “Tuvimos un poquito de suerte esta vez y el auto estuvo espectacular. Estuvimos rápidos, pudimos manejar la carrera tranquilos”, concluyó.

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Alessandro De Tullio logró su segunda victoria en su primer año en la Indy NXT (@alessandrodetullio)

En una entrevista con Infobae, confesó que su gran objetivo que es poder correr las 500 Millas de Indianápolis: “Es un sueño, pero yo creo que se puede lograr. También mi sueño es salir campeón de la IndyCar”. Sobre su futuro sostuvo que “ojalá pueda llegar a la IndyCar. Si se puede al año que viene, buenísimo. Si hay que hacer otro año y seguir sumando experiencia (en la Indy NXT), estará bien”.

La categoría disputa competencias en óvalos lo que les permite a los jóvenes adquirir la experiencia en esa clase de trazados en los que se va a fondo en casi toda la vuelta. Los monoplazas de la Indy NXT tienen un “motor 500 caballos de potencia y llegamos a 186 millas por hora (300 km/h)”, según le confió Alessandro a este medio.

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El joven de la Florida corrió ocho temporadas en karting y en 2022 debutó en monopostos. Viene haciendo toda la escalera para llegar a la IndyCar. En 2022 fue cuarto en la USF Juniors (4 victorias) y en 2025 logró el mismo resultado final en la USF Pro 2000 Championship, con cuatro triunfos y poles positions.

De Tullio se subió al sexto lugar del campeonato que sigue siendo liderado por el brasileño Enzo Fittipaldi (HMD Motorsports), nieto del bicampeón mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi. La próxima cita de la Indy NXT será el 31 de agosto en el óvalo de Milwaukee.

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