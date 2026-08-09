El sentido homenaje de Newell’s a Jorge Messi antes de su partido contra Defensa y Justicia

Guardar

Newell’s le rindió un sentido homenaje a Jorge Messi, quien perdió la vida a sus 68 años. En la salida a la cancha para el partido por la cuarta jornada del Torneo Clausura contra Defensa y Justicia, los jugadores de la Lepra rosarina tuvieron un gesto para expresar su apoyo a la familia Messi.

Al pisar el campo de juego en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, los futbolistas de Newell’s posaron con una bandera que tenía el mensaje “mucha fuerza familia Messi, el pueblo leproso los acompaña”. Inmediatamente, se realizó el minuto de silencio y de aplausos. Durante el homenaje, se desplegó en la mitad de la cancha una bandera que tenía escrito en negro “Fuerza Familia Messi”, acompañado por un listón negro. Además, la pantalla del recinto mostró imágenes para despedir a Jorge.

PUBLICIDAD

Newell’s fue el primer club en expresar públicamente sus condolencias. En su mensaje durante la mañana del sábado, la institución sostuvo: “El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”.

El club rosarino añadió: “Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores”.

PUBLICIDAD

Bandera a media asta en Newells por el fallecimiento de Jorge Messi

El clásico en el que Huracán se impuso por 2-0 sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro también quedó atravesado por un homenaje para el padre de Lionel Messi. Antes del partido, ambos equipos posaron con una bandera que decía “Fuerza familia Messi”. Los jugadores de ambos equipos se reunieron en el centro del campo con una bandera blanca de letras negras. Desde las tribunas bajó un aplauso sostenido que acompañó el gesto de apoyo al capitán argentino y a su entorno.

El reconocimiento incluyó un minuto de silencio y a los árbitros formados con brazaletes negros, en línea con la decisión de la AFA para toda la jornada del fútbol nacional. La medida se repitió en distintos estadios del país como señal colectiva de respeto hacia la familia.

PUBLICIDAD

La muerte de Jorge Messi fue confirmada por el Sanatorio Centro de Rosario, que informó que el deceso se produjo tras una enfermedad prolongada cuyos detalles no se difundieron. El impacto se extendió de inmediato entre clubes, dirigentes, hinchas y figuras del deporte.

El mensaje de Newelll's tras la muerte de Jorge Messi

La despedida de Jorge Messi se desarrolló de manera íntima en El Prado Cementerio Privado, con presencia de familiares y allegados directos. Los accesos permanecieron restringidos y solo pudieron ingresar vehículos autorizados, mientras la prensa aguardó detrás de las rejas durante la ceremonia.

PUBLICIDAD

El predio mantuvo un dispositivo de seguridad moderado, en un contexto marcado por la decisión de la familia de preservar la intimidad. Para este domingo estaba previsto un nuevo encuentro de Lionel Messi con familiares, amigos y personas cercanas para darle el último adiós a su padre, también bajo un formato hermético.

A lo largo de la jornada, cientos de hinchas dejaron condolencias para la familia del jugador. Frente a la vivienda donde Lionel Messi pasó su infancia, en Rosario, se acumularon banderas, camisetas y mensajes escritos sobre telas hasta formar un altar improvisado.

PUBLICIDAD

Jorge Messi era esposo de Celia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel. A lo largo de la carrera del capitán argentino fue una presencia constante: acompañó sus primeros pasos en el fútbol, asumió gestiones familiares, actuó como representante en negociaciones y se convirtió en una figura habitual tanto en las tribunas como detrás de escena.